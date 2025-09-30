Ignacio Torres: “El Riesgo País no sólo se dispara por el kirchnerismo, también por los errores propios del Gobierno”

Ignacio "Nacho" Torres, gobernador de Chubut (Foto: Adrián Escandar)

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, alertó este martes que “el Riesgo País se dispara no sólo por el posible regreso del kirchnerismo, también por los errores propios del gobierno nacional”. El mandatario provincial será el anfitrión esta mañana del acto de Provincias Unidas, el frente que busca romper con la polarización de cara a la elección del 26 de octubre.

“Desde el interior es donde se generan las divisas que se vienen dilapidando sistemáticamente de los distintos gobiernos nacionales”, alertó Torres y agregó: “El Riesgo País se dispara no sólo por el riesgo de que vuelva el kirchnerismo, los errores propios del gobierno nacional también te llevan a ver que hay una sola opción y que es catastrófica porque es lo que nos llevó a chocar Argentina”.

Consultado en Radio Rivadavia por la eliminación de las retenciones, medida que duró unos pocos días y que sólo benefició a un grupo de cerealeras, consideró que “es lógico el enojo de los productores porque se concentra un beneficio carísimo en muy pocos actores de poder”.

“Como provincia exportadora, Chubut es la cuarta provincia exportadora, de cada 100 que generamos recibimos 40. Hay una voracidad recaudatoria por parte de los distintos gobiernos nacionales. Lo que necesita Argentina es exportar más”, agregó.

Sobre el frente Provincias Unidas, resaltó: “Hoy los gobernadores de distintos espacios con una mirada común que reivindique al trabajo y al que produce, que pensemos en una revolución de competitividad y agregarle valor a nuestros recursos. Es necesario y bueno para Argentina”.

Los gobernadores de Provincias Unidas

“Nos motiva, somos un espacio relativamente nuevo, pero que está creciendo exponencialmente. Argentina necesita una alternativa a elegir en dos opciones”, agregó. En esa línea, remarcó: “En Chubut estamos cansados de elegir entre dos proyectos: entre los que abandonaron la obra pública y los que se la robaron. Nosotros queremos juntarnos y debatir y militar el progreso y desarrollo”.

Torres recibirá en Puerto Madryn a Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). La agenda oficial comenzará a las 10 con la visita a la planta de aluminio ALUAR y una reunión con el presidente, Javier Madanes. A las 11.30 se desarrollará el acto central de Provincias Unidas en el Hotel Rayentray (Bv. Almirante Brown 2880, Puerto Madryn), seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo. Finalmente, a las 12:30 horas, los mandatarios compartirán un almuerzo privado.

El evento de Chubut se dará en medio de la tensión con el gobierno nacional, que recibió respaldo del Tesoro de Estados Unidos condicionado a recuperar el control político en el Congreso y acercar posiciones con los gobernadores. La mayoría de los integrantes de Provincias Unidas no está dispuesto a reunirse con la Casa Rosada antes de las elecciones. Creen que sería “regalarle” una foto en clave electoral.

Ayer, junto al mandatario mendocino Alfredo Cornejo y a Claudio Vidal, de Santa Cruz, Torres impulsó una querella penal para investigar las irregularidades en la compra de acciones de YPF por el Grupo Petersen en 2007. Si bien Vidal no estuvo presente físicamente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py, respaldó formalmente la acción judicial que busca defender los derechos accionarios de las provincias petroleras en el conflicto internacional por la expropiación de la petrolera. Los dos mandatarios patagónicos lideran así un reclamo que podría modificar el curso del litigio millonario.

“Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, afirmó Torres desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. El gobernador chubutense advirtió que, de ser necesario, acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la acción civil hasta que se resuelva la causa penal. Vidal, aunque ausente en la presentación, se sumó al reclamo a través de su representación legal, enfatizando la necesidad de proteger los intereses de Santa Cruz como provincia productora.