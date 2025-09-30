Política

Ignacio Torres: “El Riesgo País no sólo se dispara por el kirchnerismo, también por los errores propios del Gobierno”

El gobernador de Chubut ponderó la necesidad de tener una alternativa ante la polarización, como es Provincias Unidas. Consideró que es “lógico” el enojo de los productores con las retenciones cero

Guardar
Ignacio "Nacho" Torres, gobernador de
Ignacio "Nacho" Torres, gobernador de Chubut (Foto: Adrián Escandar)

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, alertó este martes que “el Riesgo País se dispara no sólo por el posible regreso del kirchnerismo, también por los errores propios del gobierno nacional”. El mandatario provincial será el anfitrión esta mañana del acto de Provincias Unidas, el frente que busca romper con la polarización de cara a la elección del 26 de octubre.

“Desde el interior es donde se generan las divisas que se vienen dilapidando sistemáticamente de los distintos gobiernos nacionales”, alertó Torres y agregó: “El Riesgo País se dispara no sólo por el riesgo de que vuelva el kirchnerismo, los errores propios del gobierno nacional también te llevan a ver que hay una sola opción y que es catastrófica porque es lo que nos llevó a chocar Argentina”.

Consultado en Radio Rivadavia por la eliminación de las retenciones, medida que duró unos pocos días y que sólo benefició a un grupo de cerealeras, consideró que “es lógico el enojo de los productores porque se concentra un beneficio carísimo en muy pocos actores de poder”.

“Como provincia exportadora, Chubut es la cuarta provincia exportadora, de cada 100 que generamos recibimos 40. Hay una voracidad recaudatoria por parte de los distintos gobiernos nacionales. Lo que necesita Argentina es exportar más”, agregó.

Sobre el frente Provincias Unidas, resaltó: “Hoy los gobernadores de distintos espacios con una mirada común que reivindique al trabajo y al que produce, que pensemos en una revolución de competitividad y agregarle valor a nuestros recursos. Es necesario y bueno para Argentina”.

Los gobernadores de Provincias Unidas
Los gobernadores de Provincias Unidas

“Nos motiva, somos un espacio relativamente nuevo, pero que está creciendo exponencialmente. Argentina necesita una alternativa a elegir en dos opciones”, agregó. En esa línea, remarcó: “En Chubut estamos cansados de elegir entre dos proyectos: entre los que abandonaron la obra pública y los que se la robaron. Nosotros queremos juntarnos y debatir y militar el progreso y desarrollo”.

Torres recibirá en Puerto Madryn a Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). La agenda oficial comenzará a las 10 con la visita a la planta de aluminio ALUAR y una reunión con el presidente, Javier Madanes. A las 11.30 se desarrollará el acto central de Provincias Unidas en el Hotel Rayentray (Bv. Almirante Brown 2880, Puerto Madryn), seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo. Finalmente, a las 12:30 horas, los mandatarios compartirán un almuerzo privado.

El evento de Chubut se dará en medio de la tensión con el gobierno nacional, que recibió respaldo del Tesoro de Estados Unidos condicionado a recuperar el control político en el Congreso y acercar posiciones con los gobernadores. La mayoría de los integrantes de Provincias Unidas no está dispuesto a reunirse con la Casa Rosada antes de las elecciones. Creen que sería “regalarle” una foto en clave electoral.

Ayer, junto al mandatario mendocino Alfredo Cornejo y a Claudio Vidal, de Santa Cruz, Torres impulsó una querella penal para investigar las irregularidades en la compra de acciones de YPF por el Grupo Petersen en 2007. Si bien Vidal no estuvo presente físicamente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py, respaldó formalmente la acción judicial que busca defender los derechos accionarios de las provincias petroleras en el conflicto internacional por la expropiación de la petrolera. Los dos mandatarios patagónicos lideran así un reclamo que podría modificar el curso del litigio millonario.

“Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece”, afirmó Torres desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. El gobernador chubutense advirtió que, de ser necesario, acudirán al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la acción civil hasta que se resuelva la causa penal. Vidal, aunque ausente en la presentación, se sumó al reclamo a través de su representación legal, enfatizando la necesidad de proteger los intereses de Santa Cruz como provincia productora.

Temas Relacionados

Ignacio TorresChubutRetencionesProvincias UnidasRiesgo PaísElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Ultimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de CABA

Por disposición de la nueva ley electoral, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros siete distritos definirán sus legisladores nacionales utilizando un sistema unificado, más claro y sin múltiples boletas partidarias

Elecciones 2025: así será la

Fentanilo contaminado: la defensa de García Furfaro apelará su procesamiento y argumentan que “no había intención de matar”

“Es ridículo pensar que quiso fundir su propio laboratorio”, sostiene su abogado, Gastón Marano. Para las defensas de los 14 procesados “existen graves falencias en la fundamentación jurídica y probatoria del fallo, que vincula a los acusados con la muerte de al menos 20 pacientes”

Fentanilo contaminado: la defensa de

Provincias Unidas, el frente de gobernadores que busca romper la polarización, se reúne en Chubut

Desde las 10, Ignacio Torres recibirá en Chubut a cuatro gobernadores del frente que intenta romper la polarización. El ruido por las candidaturas bonaerenses y porteñas y la defensa de Claudio Vidal a Guillermo Francos

Provincias Unidas, el frente de

Senado: se define el temario de la sesión, con los vetos de Milei y el sector nuclear en la mira opositora

La reunión de Labor Parlamentaria será a las 18.30. El conglomerado antilibertario quiere reactivar las leyes que establece la emergencia pediátrica y que blinda el presupuesto de universidades públicas. La declaración de interés público sobre el tercer tema es empujada por el kirchnerismo

Senado: se define el temario

Quiénes integran “Primero la Patria”, la nueva corriente del PJ que le disputa espacio a los gobernadores

La agrupación se presentará hoy en la UMET. Acepta el liderazgo de CFK y reclama la convergencia de todos los sectores. La competencia por el voto del interior con Provincias Unidas

Quiénes integran “Primero la Patria”,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los beneficios para

Cuáles son los beneficios para la salud del árnica y cómo usarla para aliviar el dolor

Video: intentó asaltar un lavadero de autos en Almagro armado con un cuchillo y fue atrapado

Triple femicidio narco, en vivo: uno por uno, quiénes son los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

El Gobierno dispuso un nuevo aumento en el precio del gas: cuál será el impacto en la factura

Autos: los 6 errores comunes al inflar los neumáticos para manejar en la ciudad y salir a la ruta

INFOBAE AMÉRICA
Mujeres presas iniciaron protesta en

Mujeres presas iniciaron protesta en cárcel de Uruguay tras suicidio de reclusa que estaba por salir libre

Detuvieron en Berlín a un ex miliciano sirio acusado de crímenes de guerra durante la dictadura de Bashar al Assad

Impulsan en Uruguay la creación de registro de “entidades terroristas” que sería encabezado por Hamás y Hezbollah

Orsi reunió a todos los partidos tras atentado contra jefa de los fiscales en Uruguay y respaldó a la Policía

El hallazgo de un núcleo interno sólido en Marte transforma la visión sobre su origen

TELESHOW
La chispa que une generaciones:

La chispa que une generaciones: el homenaje de Fede Bal a su padre en los Martín Fierro con un guiño a Los Simuladores

Las perlitas de los Martín Fierro 2025: el menú, las ausencias y los momentos más destacados de la fiesta

Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”