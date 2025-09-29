Política

Lisandro Catalán continúa con el acercamiento a los gobernadores y prepara una reunión con Claudio Vidal

El ministro del Interior visitará al primer mandatario local que no está tan alineado con la Casa Rosada. Además, es uno de los integrantes del grupo Provincias Unidas, que se muestra como oposición a la gestión libertaria

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
El mandatario santacruceño es integrante
El mandatario santacruceño es integrante del grupo Provincias Unidas

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, continúa con sus recorridas por el país para reunirse con los gobernadores y tratar de retomar el vínculo, y esta semana se vería con el de Santa Cuz, Claudio Vidal, que además es integrante de la agrupación Provincias Unidas, crítica de la gestión libertaria.

De esta manera, sería el primer encuentro que mantenga el funcionario con un mandatario local que siempre se mostró relativamente lejos del oficialismo, ya que hasta el momento todas las conversaciones que tuvo fue con dirigentes que, en mayor o menor medida, fueron cercanos a la Casa Rosada.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de ambos sectores, si bien todavía se están organizando las agendas para fijar una fecha, el diálogo se realizaría esta semana en Balcarce 50.

El santacruceño, por su parte, tiene previsto mantener también en los próximos días una reunión de Provincias Unidas, que lidera junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Corrientes, Gustavo Valdés; Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y Jujuy, Carlos Sadir.

Lisandro Catalán busca recomponer la
Lisandro Catalán busca recomponer la relación con las provincias

El último de ellos participó recientemente en el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías, que se realizó en la ciudad patagónica de Bariloche, donde reitó sus cuestionamientos hacia la Nación, principalmente por la falta de obra pública y el freno de las negociaciones por más fondos.

“En este año y medio, lo que pasó muestra que hay una necesidad de cambio, de tomar otro tipo de políticas”, aseguró el jujeño, marcando una posición que sería compartida por el resto de sus colegas.

En tanto, Vidal viajaría a Buenos Aires para reunirse con Catalán y en su entorno señalan que, más allá de las diferencias políticas, “siempre ha tenido un buen diálogo” con las autoridades nacionales, especialmente con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Santa Cruz siempre tiene tres temas que son centrales: Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), las represas e YPF, esas cuestiones siempre están presentes en las charlas con autoridades nacionales”, explicó una fuente de esa provincia.

Al respecto, aclaró que “desde el primer día el gobernador lo discutió con la Casa Rosada, personalmente con el presidente Javier Milei, cuando pasó por Río Gallegos, con el ministro de Economía, Luis ”Toto” Caputo, y con Francos".

“Lo de YPF ya más o menos está resuelto, la operadora abandonó los yacimientos convencionales y se llegó a un acuerdo. Represas e YCRT son temas muy sensibles y se están tratando”, agregó.

No obstante, señaló que también hay otras cuestiones en agenda, como la coparticipación y el reparto de los ATN, que es “un reclamo que unió a todas las provincias en el CFI” y que derivó en una ley que el Presidente vetó.

El presidente Javier Milei dialoga
El presidente Javier Milei dialoga con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

“Después sigue la obra pública, en aquel entonces justo cerraban Vialidad Nacional, un problema serio para las provincias y más para nosotros, teniendo en cuenta que entre las dos ciudades más importantes de Santa Cruz, que son Caleta Olivia y Río Gallegos, hay 710 km que van sobre la ruta 3, que es nacional, y ese abandono es grave”, cerró.

Hasta el momento, Catalán ya se reunió con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).

Esta serie de encuentros se dan en el marco de la mesa federal, que Milei ordenó crear para recomponer el vínculo con los gobernadores y tratar así de recuperar la gobernabilidad de cara al tramo final de su primer mandato.

Hasta ahora, Zdero, Cornejo y Frigerio son los únicos que viajaron a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior, ya que el resto de los encuentros se dieron en las provincias de cada mandatario.

Aquellos tres dirigentes, además, son los únicos de todo el país que llegaron a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

Según una encuesta de la consultora Analogías, el 53% de la población consultada considera que el Gobierno atraviesa una “crisis” después de los resultados de la votación bonaerense del 7 de septiembre, y eso incluye a más del 25% de la propia base de apoyo del oficialismo.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiGobernadoresLisandro CatalánClaudio VidalSanta CruzÚltimas noticias

Últimas Noticias

Nuevas críticas a la terna para la Defensoría del Niño: la Iglesia y una asociación de Madres cuestionaron las candidaturas

Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina y la ONG Manada apuntó contra la actuación de la comisión bicameral del Congreso que postuló a dirigentes políticos en el organismo, en medio de acuerdos partidarios

Nuevas críticas a la terna

El reclamo de los productores agropecuarios en un municipio bonaerense por las inundaciones: “¡No jueguen con los seres humanos!”

Todo ocurrió en la ciudad de 9 de julio, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una de las localidades más afectadas por las lluvias que provocaron destrozos en los campos desde hace varios meses

El reclamo de los productores

Milei lanza a sus ministros a hacer campaña y visitará dos provincias clave para las elecciones

El comando nacional definió un cronograma de actividades que engloba a diferentes ministros y funcionarios económicos. El Presidente irá a Entre Ríos y Santa Fe antes de su show en el Movistar Arena

Milei lanza a sus ministros

La expectativa de los libertarios del litoral por la próxima visita de Javier Milei a Corrientes

El diputado nacional Lisandro Almirón confirmó la presencia del Presidente en la provincia. Se concretaría el 11 de octubre, tras la presentación de su último libro, “La Construcción del Milagro”

La expectativa de los libertarios

El bloque que responde a Larreta en la Legislatura porteña criticó a Jorge Macri y propuso una rebaja del ABL

Los legisladores alineados con el ex jefe de Gobierno porteño presentaron una serie de proyectos para reducir la carga tributaria que incluyen ABL, patentes y sellos

El bloque que responde a
ÚLTIMAS NOTICIAS
De Madonna a Emilia Mernes,

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

Una mujer policía sorprendió en su casa de Merlo a un ladrón y lo baleó: había salido de la cárcel hace 9 días

Receta de pan de tres cereales, rápida y fácil

La Justicia respaldó la venta de misoprostol, un fármaco indicado para la interrupción del embarazo

¿Se termina el reinado de las “Siete Magníficas”: la IA impulsa a nuevas empresas líderes en Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Un nuevo método permite cultivar

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

Uruguay activará “respuestas concretas” tras el ataque al domicilio de una fiscal que investiga a narcos

EN VIVO: La Autoridad Palestina celebró la propuesta para Gaza y los países árabes y musulmanes prometieron cooperar

Caso Harvey Weinstein: el productor enfrenta una posible condena de hasta 25 años por agresión sexual

TELESHOW
Noelia Marzol mostró el accidente

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”

Sofía Pachano comparte la emoción de su embarazo en fotos familiares