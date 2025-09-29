Lisandro Catalán continúa con el acercamiento a los gobernadores y prepara una reunión con Claudio Vidal

El mandatario santacruceño es integrante del grupo Provincias Unidas

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, continúa con sus recorridas por el país para reunirse con los gobernadores y tratar de retomar el vínculo, y esta semana se vería con el de Santa Cuz, Claudio Vidal, que además es integrante de la agrupación Provincias Unidas, crítica de la gestión libertaria.

De esta manera, sería el primer encuentro que mantenga el funcionario con un mandatario local que siempre se mostró relativamente lejos del oficialismo, ya que hasta el momento todas las conversaciones que tuvo fue con dirigentes que, en mayor o menor medida, fueron cercanos a la Casa Rosada.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de ambos sectores, si bien todavía se están organizando las agendas para fijar una fecha, el diálogo se realizaría esta semana en Balcarce 50.

El santacruceño, por su parte, tiene previsto mantener también en los próximos días una reunión de Provincias Unidas, que lidera junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Corrientes, Gustavo Valdés; Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y Jujuy, Carlos Sadir.

Lisandro Catalán busca recomponer la relación con las provincias

El último de ellos participó recientemente en el XXVIII Foro Iberoamericano de Garantías, que se realizó en la ciudad patagónica de Bariloche, donde reitó sus cuestionamientos hacia la Nación, principalmente por la falta de obra pública y el freno de las negociaciones por más fondos.

“En este año y medio, lo que pasó muestra que hay una necesidad de cambio, de tomar otro tipo de políticas”, aseguró el jujeño, marcando una posición que sería compartida por el resto de sus colegas.

En tanto, Vidal viajaría a Buenos Aires para reunirse con Catalán y en su entorno señalan que, más allá de las diferencias políticas, “siempre ha tenido un buen diálogo” con las autoridades nacionales, especialmente con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Santa Cruz siempre tiene tres temas que son centrales: Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), las represas e YPF, esas cuestiones siempre están presentes en las charlas con autoridades nacionales”, explicó una fuente de esa provincia.

Al respecto, aclaró que “desde el primer día el gobernador lo discutió con la Casa Rosada, personalmente con el presidente Javier Milei, cuando pasó por Río Gallegos, con el ministro de Economía, Luis ”Toto” Caputo, y con Francos".

“Lo de YPF ya más o menos está resuelto, la operadora abandonó los yacimientos convencionales y se llegó a un acuerdo. Represas e YCRT son temas muy sensibles y se están tratando”, agregó.

No obstante, señaló que también hay otras cuestiones en agenda, como la coparticipación y el reparto de los ATN, que es “un reclamo que unió a todas las provincias en el CFI” y que derivó en una ley que el Presidente vetó.

El presidente Javier Milei dialoga con Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz

“Después sigue la obra pública, en aquel entonces justo cerraban Vialidad Nacional, un problema serio para las provincias y más para nosotros, teniendo en cuenta que entre las dos ciudades más importantes de Santa Cruz, que son Caleta Olivia y Río Gallegos, hay 710 km que van sobre la ruta 3, que es nacional, y ese abandono es grave”, cerró.

Hasta el momento, Catalán ya se reunió con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca).

Esta serie de encuentros se dan en el marco de la mesa federal, que Milei ordenó crear para recomponer el vínculo con los gobernadores y tratar así de recuperar la gobernabilidad de cara al tramo final de su primer mandato.

Hasta ahora, Zdero, Cornejo y Frigerio son los únicos que viajaron a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior, ya que el resto de los encuentros se dieron en las provincias de cada mandatario.

Aquellos tres dirigentes, además, son los únicos de todo el país que llegaron a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a los comicios del próximo 26 de octubre.

Según una encuesta de la consultora Analogías, el 53% de la población consultada considera que el Gobierno atraviesa una “crisis” después de los resultados de la votación bonaerense del 7 de septiembre, y eso incluye a más del 25% de la propia base de apoyo del oficialismo.