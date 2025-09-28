Facundo Pérez Carletti, candidato a senador y secretario general del PRO: “En LLA hubo muchísima mezquindad”

Facundo Pérez Carletti junto a Mauricio Macri

El rol del PRO en la gobernabilidad de Javier Milei durante el primer tramo de su mandato presidencial. La figura de Mauricio Macri y los cuestionamientos internos por una estrategia política que invisibilizó al partido amarillo en muchas provincias. La decepción con los dirigentes libertarios, los “intentos de boludeo innecesarios” hacia el ex presidente, y una dura definición sobre el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Sobre estos temas respondió, en Infobae, Facundo Pérez Carletti, concejal, secretario general del PRO y candidato a senador nacional por el frente Despierta Santiago.

-¿Qué va a pasar con el PRO después de las elecciones?

-Tiene que tener un profundo tiempo de debate interno para tomar un posicionamiento claro de cara al 2027. Creo que dentro de ese debate interno va a haber distintas posturas, pero tiene que terminarse decidiendo una clara de cara al 2027, sin dudas.

-Hasta ahora, y salvo algunas diferencias en votaciones puntuales, acompañaron al gobierno nacional, ¿esto puede cambiar?

-Nosotros consideramos que el PRO ha hecho lo que ha correspondido durante esta etapa de (Javier) Milei, que es acompañar un gobierno que heredó una pre-hiperinflación para que pueda estabilizar la economía. De eso, no nos arrepentimos. Ahora, más allá de lo parlamentario, el Gobierno no ha querido ni ha pedido ayuda. Y eso el ciudadano argentino lo sabe. Entonces, para nosotros, empezará una nueva etapa: la construcción de una elección nacional en el 2027.

El candidato a senador nacional acompañó al expresidente en sus últimas apariciones públicas

-Hubo muchas críticas, sobre todo internas, a esta decisión de Mauricio Macri y del partido...

-Este año ha sido muy complejo para nosotros, porque ese hacer lo correcto es una posición que muchas veces ha sido vista como ambigua, y eso quizá nos ha perjudicado. En este 2025 hubo una apertura de otorgar la decisión a los distintos distritos de tomar la decisión que ellos correspondían, pero eso no va a ser así hacia el 2027. Habrá una postura nacional unificada, a donde todos los distritos van a tener que unificarse en eso. Por supuesto, previo a un profundo debate, autocrítica, pero empezamos a construir hacia el 2007 una propuesta del PRO.

-¿Se puede hablar de decepción sobre la respuesta de LLA a esta colaboración?

-Sí, no solamente a nosotros, sino también a otras fuerzas políticas que han colaborado en la estabilización de la economía. Creo que hoy el gobierno está arrepentido. Está claro que el PRO desde el ballotage ha colaborado fuertemente con la Libertad Avanza en la fiscalización, militando esa idea de “mejor Milei que Massa”, de la cual no nos arrepentimos. Creemos que del otro lado ha habido muchísima mezquindad y actitudes feas. A Jorge Macri, en la legislatura han intentado bloquearle un montón de cosas; a nuestros gobernadores, se han comprometido a cosas y no se ha cumplido.

También ha habido intentos de boludeo (sic) a Mauricio totalmente innecesarios. Pero bueno, eso ya pasó, forma parte de la historia del pasado. El argentino que electoralmente ha confiado en nosotros reconoce que Macri ha estado a la altura de las circunstancias.

-¿Piensa que puede haber fracturas o divisiones en los bloques parlamentarios en este nuevo proceso postelecciones?

-Espero que no. Los que se vayan a otro bloque tendrán que explicarle eso a los que los pusieron en esa banca con el voto

-¿Qué rol tendrá Mauricio Macri en esa nueva etapa del PRO?

-A Mauricio lo veo pleno, lo veo con muchas pilas. Tiene muy claro todo el panorama nacional de cara a lo que se viene. Va a tener una participación súper activa de cara a la construcción del 2027. No tengas duda de eso.

-¿Hubo algún intento formal por parte del Gobierno para reestablecer el diálogo?

-Desconozco si alguien del gobierno se contactó con Mauricio. Lo que sí sé, es que hace un año no habla con el Presidente Milei.

-¿Qué análisis hace el PRO de la situación económica?

-Hay una situación financiera complicada: Mauricio lo planteó, pero confía que Milei tiene un equipo económico que tiene experiencia para sortearla. Ahora, la incógnita que tenemos es qué hará el Gobierno con ese pulmón que (Donald) Trump le ha dado para esta etapa, para estos meses. Nadie sabe cuál va a ser el camino que va a emprender el Gobierno a partir de la ayuda de Trump.

-Usted es candidato a senador por el frente Despierta Santiago, ¿por qué no se logró un acuerdo con LLA a nivel provincial como ocurrió en otros distritos?

-Nosotros vamos con una propuesta, Despierta Santiago, que es un frente provincial, que ha reunido a las principales figuras de la oposición de la provincia, con una fuerte vocación de cambio. Está el PRO, hay sectores del radicalismo, hay muchos sectores liberales, libertarios. El presidente de La Libertad Avanza, desde el minuto uno, ha dicho públicamente de que no quería hacer alianza con nadie. Nunca ha estado la posibilidad de un acuerdo más amplio, que se debería haber hecho. Eso le ha generado sucesivos quiebres dentro de su espacio y ha nutrido a nuestras filas.

En Santiago se da un fenómeno, hay muchos sectores que hoy bancan a Milei a full, pero no se sienten representados por LLA y van a votar a Despierta Santiago. Es un fenómeno que se está dando en muchos lados, como Corrientes. Las elecciones previas al 20 de octubre vienen marcando eso.

Facundo Pérez Carletti y el candidato a gobernador del frente Despierta Santiago, gobernador, Alejandro Parnás

-¿Qué plantea para Santiago?

-La provincia tiene un dueño que se llama Gerardo Zamora, que hace más de 20 años viene construyendo un modelo de dependencia, en donde cada comprovinciano que quiere acceder o a una vivienda o que quiere acceder a un trabajo o incluso hasta quiere acceder a un tratamiento de salud, necesita estar vinculado a la política, a la política de su partido, que es el Frente Cívico de Santiago. Es un modelo político que busca la dependencia de los ciudadanos y que no le interesa ni recibir inversiones privadas ni la generación de trabajo genuino.

Nuestro candidato a gobernador, Alejandro Parnás, ha presentado su propuesta de reforma del sistema de salud, de la Justicia, que es uno de los principales factores por los que no vienen inversiones en Santiago, de seguridad y ha presentado también su plan de infraestructura, porque él tiene muy claro de que nuestra provincia no genera trabajo por tres situaciones: una, por el modelo de dependencia; dos, por la falta de infraestructura que hay que no permite que el agro fuerte que tenemos pueda industrializarse.

-Pero Zamora viene ganando elecciones de manera sistemática...

-No competimos contra un candidato, sino contra el Estado provincial, con todo lo que eso implica. Por lo tanto, empiezan con una ventaja enorme. Lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo de evangelización política, a donde estamos recorriendo la provincia y estamos hablándole directo a los santiagueños, diciéndoles: “Señores, si este modelo sigue, la falta de trabajo va a seguir y los santiagueños van a tener que seguir yéndose de la provincia para buscar trabajo”.