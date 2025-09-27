Tras el apoyo de Trump y la foto con Macri, la Casa Rosada vuelve a poner a prueba su gobernabilidad

El mandatario nacional en la ONU (REUTERS)

Después de un tiempo de turbulencia a nivel local, tanto en el ámbito político como en los mercados, la administración de Javier Milei logró en una misma semana un importante apoyo financiero por parte de los Estados Unidos para sostener el plan económico y algunos gestos por parte del PRO, su principal aliado en el Congreso, en el marco de las negociaciones para conseguir mayor gobernabilidad.

Mientras en Nueva York, el Presidente mantenía reuniones con su par norteamericano, Donald Trump, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Buenos Aires, su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se fotografiaba con Mauricio Macri.

El ministro coordinador es uno de los integrantes de la mesa nacional y de la federal, las cuales se crearon para organizar la campaña de cara a octubre y retomar el vínculo con las provincias, respectivamente.

En ambos casos, los equipos tienen la misión de recuperar el apoyo de algunos sectores que en el pasado acompañaron a la actual gestión, pero que desde hace algunos meses retiraron su apoyo, lo que se tradujo luego en derrotas parlamentarias.

Francos junto a Mauricio Macri

Todavía en suelo estadounidense, Milei compartió en su cuenta de X la foto que Francos se tomó con Macri en el Hotel Four Seasons de Retiro, en el marco de un acto de la Embajada de Arabia Saudita.

En el PRO, sin embargo, se limitaron a celebrar aquella imagen, pero decidieron no hacer ningún comunicado y relativizaron el hecho, al remarcar que fue “solamente un encuentro casual”.

En el interior de ese partido, no obstante, hay quienes consideran que la Casa Rosada debería proponer un esquema de coalición en el que ambos espacios se integren no solo en el Congreso, sino también en el Gabinete.

Para este sector, de esa manera habría un mejor manejo de las crisis, como la que se generó recientemente, cuando empezó a subir el precio del dólar y del riesgo país, la cual se calmó tras las declaraciones de Trump y los anuncios del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

“Nosotros empezamos a verla negra en un momento. No teníamos miedo de que hubiera renuncias ni nada de eso, pero sí empezamos a ver que los siguientes dos años iban a ser insufribles. Ahora, por lo menos, la vemos gris”, explicó a este medio sobre el clima interno un funcionario de un Ministerio.

La administración republicana confirmó que le otorgará a la Argentina un crédito stand-by por un monto a definir, un swap por USD 20.000 millones y la compra de bonos denominados en la moneda norteamericana.

Milei junto a Bessent (Kena Betancur / AFP)

“Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital”, advierte Bessent sobre los plazos que tomará en cuenta Washington para transferir fondos al Banco Central.

Esto calmó la situación a nivel local, pero como contrapartida, Milei ordenó intensificar las conversaciones políticas para lograr mayor gobernabilidad y evitar futuras derrotas en el Congreso.

Por caso, la oposición tiene previsto intentar convocar a una sesión en la Cámara de Diputados para esta semana con el objetivo de debatir el proyecto de moción de censura contra Francos por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado.

Se trata de un mecanismo constitucional introducido en la reforma de 1994, que le permite al Congreso interpelar y, eventualmente, remover a un funcionario del Poder Ejecutivo.

Frente a este desafío, en el bloque de La Libertad Avanza consideran que la foto con Macri “seguramente ayude” para respaldar al jefe de Gabinete, pero remarcan que, “de todas formas, el PRO ya apoyaba fuerte en esto”.

El PRO apoyará al Gobierno para tratar de evitar que prospere la moción de censura (Jaime Olivos)

“Nosotros siempre fomentamos las buenas relaciones con los otros espacios, ¡por más que digan que no!“, remarcó uno de los miembros de la bancada violeta, quien también reconoce que la oposición, en principio, tendría los votos para echar al funcionario.

Esta sería una nueva -y dura- derrota para Milei en el plano legislativo. Si bien en la Casa Rosada ya advierten que si llega a ocurrir eso, el Presidente podría fácilmente volver a nombrar a Francos en su cargo, es un escenario que el oficialismo quiere evitar.

El jefe de Estado regresó este viernes a Buenos Aires, luego de haber mantenido una intensa agenda de actividades en Nueva York, donde también habló ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Ya en la Argentina, el mandatario se volverá a involucrar de lleno en la campaña rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, que considera fundamentales para fortalecerse en el Congreso. Por eso, se mostrará junto a sus candidatos a diputados y senadores en varias provincias.