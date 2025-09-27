Diego Santilli cuestionó a Axel Kicillof tras el triple femicidio narco: “La Provincia es un colador, está abandonada”

Diego Santilli apuntó a Kicillof por la inseguridad, tras el triple femicidio en Florencio Varela

En el marco de la campaña electoral nacional, el diputado nacional del Frente La Libertad Avanza, Diego Santilli, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof, al acusarlo de que la provincia de Buenos Aires “es un colador” por la inseguridad, en medio de la conmoción social por el triple femicidio de Florencio Varela, y reconoció de manera autocrítica “errores” en las pasadas elecciones legislativas del 7 de septiembre.

El tercer candidato a diputado nacional de la lista oficialista, que busca renovar mandato para el período 2025-2029, visitó ayer Tres Arroyos y hoy estará en Coronel Pringles como parte de la recorrida de los comicios del 26 de octubre. Esta mañana, cuestionó con dureza a Kicillof tras el crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, que fueron halladas descuartizadas a manos de una presunta red narco.

Durante sus declaraciones de hoy en radio Mitre y radio Rivadavia, Santilli comparó la coordinación entre Santa Fe y Nación contra el crimen organizado en la ciudad de Rosario, frente a la Provincia de Buenos Aires, donde “no hay un trabajo común porque la provincia no lo pide y no lo reclama porque no tiene una visión de seguridad como la que se está planteando”. “La sociedad tiene un colador la provincia de Buenos Aires”, señaló.

El legislador del PRO señaló que los crímenes de Florencio Varela son una muestra más de lo que entiende como un deterioro del sistema de seguridad provincial. “Es durísimo, vuelvo a reiterar mis condolencias a las familias. Son chicas jóvenes, en el marco de todo este desastre que tiene que ver con el narcotráfico, lo que trae aparejado estos zánganos, delincuentes que hay que meter presos de una vez por todas”, dijo.

Y agregó: “A mí me tocó enfrentar dos organizaciones de origen extranjero en el momento que fui ministro de Seguridad bonaerense. Hay que meterlos a todos presos, pero al delito hay que combatirlo constantemente. Si no se lo combate constantemente, resurge y se reinventa, muta a más violencia”.

José Luis Espert y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza (Ag La Plata)

En contraste, Santilli comparó lo ocurrido en Santa Fe, donde la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y el gobernador Maximiliano Pullaro “han hecho un trabajo en Rosario” en relación con la narcocriminalidad que “padecimos durante mucho tiempo y se había agravado”. “Ahí tenés resultados, y se ha mejorado sustancialmente. No digo que está todo lo bien que tiene que estar, pero está mucho mejor”, sostuvo. ”En la provincia de Buenos Aires, no hay un combate constante a la delincuencia, no hay una decisión política del gobernador Kicillof de enfrentar el delito”, subrayó.

Santilli apuntó contra la gestión del peronismo bonaerense y subrayó motivos de tipo “ideológico” para abordar la problemática. “Debe ser ideológico, porque el que más sufre es el que tiene menos, y convive al lado del barrio con estos tipos en los que se ve el grado de violencia supremo y degradante”, ilustró.

“Durante mucho tiempo, la seguridad no era un hito para los que gobernaban. Para nosotros sí, porque la seguridad primero es tu paz, tu vida, y cuando vos perdés la vida, no se recupera”, sostuvo Santilli, y remarcó: “Hay gobiernos que han decidido que la seguridad es un tema no prioritario. Para nosotros la seguridad es un tema prioritario y este gobierno del presidente Milei sí lo ha hecho”.

La autocrítica en las elecciones bonaerenses

Diego Santilli se refirió también al resultado de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que el peronismo de Fuerza Patria obtuvo el 47,28% de los votos y superó por 13 puntos a La Libertad Avanza (LLA), que alcanzó el 33,71%. En su evaluación, atribuyó la diferencia al voto unificado de Fuerza Patria y a la fragmentación del electorado opositor en distintas ofertas electorales, y minimizó que la alianza conjunta entre los libertarios y el PRO haya perdido apoyo en los sectores agropecuarios.

“Ganamos en el interior de la provincia de Buenos Aires, y en Mar del Plata. Dividimos votos en la Cuarta Sección y la Segunda Sección Electoral, que es la zona núcleo. Como siempre, cuando dividimos votos y el kirchnerismo va unificado, perdemos por algún caudal. En donde no dividimos votos, en la Quinta y Sexta Sección, donde también hay productores agropecuarios, arrasamos”, analizó.

"Ellos llevaron a votar a todos sus electores, y nosotros no nos ocupamos que vayan", dijo Santilli (Foto: Gustavo Gavotti)

Santilli hizo hincapié en la importancia de evitar “errores” políticos que conduzcan a esta dispersión. “No hay que equivocarse en este tipo de situaciones que te llevan a que el kirchnerismo dice que está peleado, pero van juntos, terminas dividiendo tu electorado. Son los errores”, reconoció. Y resaltó la capacidad de movilización del peronismo: “Ellos llevaron a votar a todos sus electores, y nosotros no nos ocupamos que vayan”.

“Para revertirlo hay que caminar puerta por puerta, municipio por municipio. Es lo que estamos haciendo en esta campaña, y decirle que se puede y no volvamos para atrás al 100% de inflación, y que se han bajado y eliminado retenciones en algunos subproductos”, exhortó el diputado a los suyos.