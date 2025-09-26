Milei regresó de los EEUU y se quedará en Olivos, mientras Karina encabezará con Santiago Caputo una reunión de la mesa de campaña en Casa Rosada

Javier y Karina Milei, juntos durante un acto con empresarios

Los planes de la campaña nacional siguieron pergeñándose durante la ausencia de los Milei, pero la última palabra es de la titular del partido, Karina Milei, que al regreso del viaje a Nueva York, cuando falta exactamente un mes para las elecciones nacionales, apuró la convocatoria a una mesa de campaña en la Casa Rosada para esta misma tarde. Mientras tanto, Javier Milei partió directo desde el aeropuerto Jorge Newbery hacia Olivos.

La secretaria general de la Presidencia convocó a un encuentro de la “mesa de campaña” a las 15, en un salón aún no especificado de la Casa de Gobierno. Estará encabezada por el “coordinador estratégico” de la campaña y mano derecha del Presidente, Santiago Caputo, y la recientemente nombrada “coordinadora política”, Pilar Ramírez, estrecha colaboradora de Karina.

Los Menem no confirmaron si estarán presentes, pero por lo que dejó trascender el karinismo recientemente ante las dudas sobre su continuidad, siguen firmes en el diseño proselitista, a pesar de los cuestionamientos internos y externos. Sobre todo, el subsecretario y mano derecha de la hermana del jefe de Estado, Eduardo “Lule” Menem.

Como adelantó Infobae, la primera visita de Milei será a Tierra del Fuego, y luego podría continuar en otra provincia aún no especificada de la Patagonia. Rosario, en Santa Fe, y Mar del Plata, en PBA, fueron los otros destinos posibles mencionados durante la ausencia de los Milei, pero sin confirmaciones hasta el retorno de “el Jefe” a la rosca doméstica.

Noticia en desarrollo...