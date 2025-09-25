Política

La estrategia electoral que planea Milei luego de su viaje a Nueva York: qué destinos del país podría visitar

El cronograma de campaña terminará de definirse una vez que el Presidente y su hermana retornen de los Estados Unidos. Pretenden interpelar al electorado que duda de ir a votar. También buscan recuperar los armados en distritos de alto caudal electoral en los que se eligen senadores

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
El presidente Javier Milei durante
El presidente Javier Milei durante el acto en Córdoba (Reuters/Leandro Gomez)

El cronograma de actividades de campaña del presidente Javier Milei está paralizado y sin ratificación hasta que vuelva mañana de los Estados Unidos. Esa es la afirmación que hicieron tres fuentes de distintos sectores del Gobierno y que participan en el armado partidario de La Libertad Avanza, que se encuentra ante el desafío de plasmar al electorado este cambio de expectativas que se evidenció en los mercados producto del apoyo de la administración de Donald Trump a la Argentina.

En las altas esferas de la Casa Rosada muestran un importante alivio a partir del cambio de expectativas que se generó en los últimos días. Consideran que era el cambio sustancial que debían hacer antes de que sea demasiado tarde. Y es que queda algo más de cuatro semanas para que se lleven a cabo las elecciones generales, la cual configurará la composición del Congreso de los próximos dos años.

Si veníamos como la semana pasada nos la pegábamos de lleno”, afirmó un importante colaborador libertario. Dólar al alza, suba del Riesgo País e intervención del mercado cambiario; esos eran los componentes que signaban la tapa de los diarios hasta el apoyo de la Casa Blanca. “Eso desnaturalizaba por completo la figura de Javier. Él es sinónimo de equilibrio financiero. Y eso se estaba degradando”, afirmó una fuente del armado partidario.

El impacto había sido lo suficientemente fuerte al salir los audios de Diego Spagnuolo. Pese a no haberse comprobado ninguna de las acusaciones que emergen de ese material, la cuestión se instaló en la discusión pública y terminó por desvalorizar el discurso anticasta que Milei pregona desde su incursión en la política en 2021.

El enérgico discurso de Javier
El enérgico discurso de Javier Milei durante el reciente acto político en Córdoba (REUTERS/Leandro Gómez)

En las usinas libertarias tienen lecturas variables. Por un lado, hay quienes miran sondeos y muestran a La Libertad Avanza con cuatro puntos de ventaja sobre Fuerza Patria. Otros son más pesimistas e indican que están en una suerte de empate técnico. “Es algo realmente difícil de medir porque hay que tener en cuenta quienes irán finalmente a votar o no”, afirma un consultor.

La prioridad para quienes comandan la campaña nacional es “volver a enamorar” al votante libertario. En sus diagnósticos figura que el bajo desempeño que está mostrando el partido en distintos puntos del país se produce por cierto desencanto con la coyuntura actual.

En la provincia de Buenos Aires evidenciaron esto: por un lado, la fuerte movilización que hizo el peronismo kirchnerista; y por el otro, los cientos de miles de votantes libertarios que se inclinaron por el abstencionismo electoral.

En la última mesa de campaña nacional se habló de recuperar la épica y el sentimiento de esperanza que La Libertad Avanza producía en un electorado hastiado por el clima político: un desafío complicado teniendo en cuenta que los libertarios ahora son Gobierno y ellos mismos son los productores de la expectativa hacia futuro.

Para volver a esas bases, en un sector del Gobierno indican que Milei debe volver a su estado más puro posible, pero comprensible con el esfuerzo que la sociedad hizo a lo largo de dos años de mandato libertario.

En cuanto a las apariciones proselitistas, indican que el libertario debe ser el centro absoluto en el escenario y en las principales recorridas. “Solo el entorno necesario”, afirman quienes diagraman esta cuestión, que afirman que debe elegirse “muy a conciencia” con qué referentes se muestra en cada provincia.

Por estos días la campaña estará replegada y solo se limita a apariciones de mínimo tenor. Javier Milei volverá de Nueva York el próximo viernes y a partir del fin de semana comenzará a reactivar los ánimos para nuevas actividades, todas pensadas para continuar traccionando los armados provinciales donde más lo crean necesario. El foco está en las provincias con mayor cantidad de electorado y las que eligen senadores nacionales.

Uno de los pocos que fue habilitado a realizar viajes a lo largo del país para aparecer junto a los candidatos es el influencer digital y mano derecha de Milei, Iñaki Gutiérrez. Incluso es el alfil presidencial con mayor cantidad de kilómetros recorridos en estas pocas semanas de campaña. Hace días estuvo en Santiago del Estero y en Santa Cruz; mientras que mañana aparecerá en Entre Ríos.

Iñaki Gutiérrez, el influencer digital
Iñaki Gutiérrez, el influencer digital y hombre de confianza de Javier Milei, a quien se le permite realizar viajes proselitistas al interior del país

Se habla de tres destinos a los que Milei podría ir en primer término. La primera es la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ese distrito es considerado clave por el caudal electoral pero, sobre todo, porque el libertario precisa identificar su imagen y el sello al primer candidato a diputado nacional por esa provincia, el joven Agustín Pellegrini, un militante de 25 años vinculado al sector de la armadora Romina Diez y al referente juvenil Sharif Menem.

También se baraja la posibilidad de que viaje a Tierra del Fuego a mostrarse con el candidato a senador nacional Agustín Coto; o alguna provincia patagónica que disputa senadores como Río Negro, con Lorena Villaverde como principal referente; o Neuquén, que tiene a Nadia Márquez como figura visible. Y es cada vez más probable que la primera aparición en la provincia de Buenos Aires sea en la ciudad de Mar del Plata, donde los libertarios tuvieron una excelente performance durante los comicios locales de principio de mes.

“No solo estamos esperando a Javier. Hace falta que venga Karina para que termine de aprobar el esquema de la próxima semana”, contó a Infobae alguien que participó activamente en la última reunión de comando nacional.

De cualquier manera, perciben que hay poco tiempo y que, con la incertidumbre financiera relativamente resuelta, Milei comenzará a ejecutar una ardua hoja de ruta con apariciones en provincias de todo el país como para levantar los armados y buscar que el sello libertario se instale.

Temas Relacionados

Javier MileiLa Libertad AvanzaElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaEstados UnidosNueva YorkIñaki GutiérrezKarina Mileiúltimas noticias

Últimas Noticias

Eduardo García, obispo de San Justo: “Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”

Luego del triple crimen de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Venadi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, el sacerdote denunció la ausencia del Estado para enfrentar la problemática. “En los barrios es común que el kiosquero esté vendiendo falopa y que los chicos a la salida del colegio sean usados como perejiles”, expuso

Eduardo García, obispo de San

La oposición va a emplazar a la Comisión para garantizar el debate del Presupuesto 2026

En los bloque opositores reina la desconfianza con el oficialismo. Buscan establecer en la próxima sesión un cronograma de encuentros y fecha de dictamen. La disputa por los días y el antecedente del 2024

La oposición va a emplazar

Elecciones 2025: cuáles son las provincias que votan autoridades locales en los comicios nacionales de octubre

Cuáles fueron los territorios que desdoblaron sus comicios y las bancas que están en juego en los comicios legislativos 2025

Elecciones 2025: cuáles son las

Patricia Bullrich: “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires”

Patricia Bullrich reiteró que las causas y los autores del crimen de las chicas de La Matanza aún no están identificados y respondió críticas desde sectores políticos

Patricia Bullrich: “Kicillof tiene que

Polémica en el INTI por una nueva mutual presidida por delegados que fueron sumariados por graves denuncias

Genera ruido interno el emprendimiento de los hermanos Dollmann, delegados de ATE en el organismo estatal, ya que uno de ellos, Erica, apareció en las redes portando una pistola. Los detalles de un clan sindical con una historia controvertida

Polémica en el INTI por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Eduardo García, obispo de San

Eduardo García, obispo de San Justo: “Nos es más fácil luchar contra el hambre que contra los narcos”

El nuevo look de Kate Middleton: melena dorada, tiara de Lady Di y aire pop en la familia real

Triple crimen narco en Florencio Varela, en vivo: el misterioso mensaje que posteó la hermana de una de las chicas asesinadas

Un ex director del FMI dijo que la Argentina debería dejar flotar al dólar tras el apoyo del Tesoro de EEUU

Quién es el sanguinario “Pequeño J”, el narco peruano que habría ordenado la ejecución de Morena, Brenda y Lara

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció que se

La ONU denunció que se eliminaron las garantías básicas de los derechos humanos en Nicaragua

Casi la mitad de Cuba volverá a estar a oscuras este jueves

Zelensky gestiona un arma de mayor alcance y advirtió a Moscú: “Necesitan saber dónde están sus refugios antiaéreos”

Uruguay asegura que no gastará “un peso” en organizar el Mundial 2030 y pide que Punta del Este sea sede del sorteo

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

TELESHOW
Daniela Celis postergó su gran

Daniela Celis postergó su gran sueño por la salud de Thiago Medina: “Paré mi vida por mis hijas y por él”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona a Claudia Villafañe tras su viaje a Nápoles: “Te vi brillar”

Mario Pergolini sorprendió a Peter Lanzani con una foto retro de su infancia: “Eras modelo”

Evangelina Anderson deslumbra en Milán: glamour, sensualidad y estilo chic en la semana de la moda

Repudiable ataque en la puerta de Radio 10: una mujer destrozó los autos de Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice