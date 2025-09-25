Con fuertes críticas a CFK, Milei y a los “traidores” del PJ, Santiago Cúneo encabezó un homenaje a Rucci

Santiago Cúneo homenajeó a José Ignacio Rucci

El dirigente peronista Santiago Cúneo, candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires, encabezó este jueves un acto en el Cementerio de la Chacarita para rendir homenaje a José Ignacio Rucci, en un nuevo aniversario de su asesinato. Y lo hizo con un mensaje dirigido al peronismo y con fuertes críticas a los “traidores” internos, a la agrupación Montoneros, al kirchnerismo y al presidente Javier Milei.

La convocatoria, anunciada a través de las redes sociales, invitó a referentes de extracción justicialista a participar en el homenaje a quien fuera secretario general de la CGT y figura emblemática del movimiento obrero argentino. Vestido de joggin y con un chaleco negro con una consigna en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Cúneo saludó uno a uno a todos los militantes del Movimiento Confederado y a los representantes del Sindicato Químico de Pilar, quienes se nuclearon sobre la avenida Forest.

En diálogo con Infobae, el candidato a diputado nacional explicó que el acto buscó dejar en claro que su oferta política representa al "verdadero peronismo”, en contraposición de la lista Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, exfuncionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quien integró la agrupación Montoneros en los años 70. “Nosotros vinimos a ratificar nuestra lealtad al compañero Rucci, vilmente asesinado por esa organización subversiva y terrorista de Montoneros, que en democracia intentaron matar a Perón y terminaron matando a su hijo”, indicó.

Santiago Cúneo, durante su discurso, con el busto homenaje a José Ignacio Rucci de fondo (Fotos: Maximiliano Luna)

Durante su discurso, que se retrasó porque antes tuvo que esperar que finalice un acto que tuvo como orador central al sindicalista Antonio Caló, organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), afirmó: “Vamos a patear las puertas del Congreso, nos vamos a empoderar y nos vamos a bañar en votos populares bonaerenses y le vamos a devolver el Congreso al pueblo. La gente no va a estar más atrás de vallas, de anillos de seguridad, para que los diputados puedan cruzar del anexo al palacio sin que los reconozcan. Se acaba el anonimato de los diputados nacionales, porque Cúneo va a estar ahí”.

“Se va a poder sesionar con las salas llenas de pueblo, de gente, de sindicatos, de periodistas. Porque ni uno de los nuestros estuvo con (Pablo) Grillo cuando le pegaron un tiro en la cabeza. Estaban sentados con el culo (SIC) y tomando café adentro del recinto. No hay comisión de juicio político, son cómplices de este gobierno. Por eso vamos a ir a patear culos y cabezas. Y los primeros son nuestros traidores”, enfatizó.

Cúneo junto a Larry de Clay. El reconocido comediante integra la lista para ocupar una banca en el Congreso

El dirigente también aprovechó la ocasión para marcar distancia con el kirchnerismo y la actual conducción del peronismo. “Tienen que entender que kirchnerismo no es peronismo, que Cristina no es peronista y nunca lo fue. Cristina es socialdemócrata, Cristina es radical y Cristina es liberal económica. Con lo cual, las diferencias son insalvables en materia de doctrina”, sostuvo en diálogo con Infobae.

En otro pasaje de su intervención, además, se refirió el rol que deberán tener los jóvenes en la renovación política. “Queremos que sepan que seguramente Rucci estaría trabajando para complementar las nuevas tecnologías con el pleno empleo. La inteligencia artificial o robótica contada, compañeros, con la dignidad del trabajo y los salarios. Por eso lo mataron a Rucci. Porque simbolizaba en él mismo el espíritu del movimiento obrero argentino”, manifestó Cúneo.

El acto homenaje a Rucci se realizó en la mañana del jueves, en el cementerio de la Chacarita

El dirigente insistió en que el peronismo no debe ser reducido a “un instrumento electoral”, sino que constituye “un movimiento revolucionario”. “Venimos a homenajear a Rucci casi en soledad, porque hay una ausencia absoluta de los instrumentos electorales secuestrados del peronismo porque ellos lo mataron. Porque ellos son los asesinos, que intentaron reivindicar la violencia armada en democracia. La violencia armada para resistir las dictaduras es legítima y necesaria, pero en democracia es terrorismo subversivo. Y quienes mataron a Rucci utilizaron la violencia como método, y el que utiliza la violencia como método es porque tiene la mentira como principio. Y siguen siendo los mismos mentirosos. Cada bala iba dirigida a Perón, aunque impactaran en el cuerpo de Rucci”.

En su análisis de la coyuntura nacional, responsabilizó a los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la pérdida de rumbo del país y la crisis económica. “Desgraciadamente, por culpa del gobierno de Fernández y Fernández, la sociedad dejó de comprender nuestro mensaje hacia el futuro y se quedaron con el prostíbulo de Olivos, el champán Cristal y las fiestas en Olivos, que son, obviamente, financiadas por quien lo puso ahí. Y a Alberto lo puso Cristina. Entonces, nosotros le pedimos perdón a la sociedad antes de empezarle a contar qué tenemos para decirle para el futuro”, declaró a este medio.

Santiago Cúneo y el sindicalista de la UOM, Antonio Caló

Consultado sobre la coyuntura política y económica del gobierno nacional, el dirigente advirtió sobre los riesgos de la dependencia financiera y el endeudamiento. “Alguien que vive pidiendo dinero, alguien que se endeuda para pagar una deuda y se vuelve a endeudar para pagar las dos anteriores, con un proceso de anatocismo, capitalización de intereses y punitorio de deuda, quiere decir que la Argentina está en quiebra absoluta, que la Argentina está en default. Y un presidente que niega el default y quiere convencer a la sociedad y a los chicos más jóvenes que pedir plata prestada es una forma de vivir, es decirle a los chicos que no tienen que progresar, tienen que mendigar. Y la Argentina es una patria que es la de San Martín, Rosas y Perón, no se arrodillan”, afirmó a este medio.

Por último, y en el plano programático, propuso eliminar el IVA a los alimentos y el impuesto a las ganancias sobre los salarios, así como condicionar las ganancias de los exportadores primarios a la reinversión industrial. También defendió la necesidad de una reforma constitucional y de un cambio de sistema político. “Nosotros, para asegurar que se vayan todos y no vuelvan más, proponemos la reforma de la Constitución, la salida del modelo republicano hacia el modelo confederal, porque la república es corrupta y corrompedora”, planteó.