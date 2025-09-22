Kicillof cerró un acto de referentes sindicales: Taiana pidió “liberar a la proscripta Cristina”

Kicillof apuntaló la campaña de Taiana junto a los candidatos sindicales de Fuerza Patria (Fotos: AG La Plata)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este lunes el “acto de trabajadores y trabajadoras para el lanzamiento de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. La gente le cantó ”Axel presidente" y el titular de Suteba, Roberto Baradel le dijo: “Nos vas a llevar a recuperar la grandeza y la patria”. En el medio, el primer candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, pidió por la libertad de la expresidenta, Cristina Kirchner.

“Desde el 7 de septiembre no se nos va la sonrisa, porque el pueblo de la provincia nos dio un espaldarazo”, planteó Kicillof que fue el último orador de un acto multitudinario que las dos CTA -Autónoma y de los Trabajadores- y la CGT organizaron en el club Atenas de la ciudad de La Plata; en lo que emuló ser el primer acto grande de Fuerza Patria en vistas a la elección del próximo 26 de octubre.

El encuentro fue una demostración de fuerza del movimiento sindical que aprestó su estructura en pos de la figura de Kicillof. El gobernador agradeció a las tres centrales obreras por lo hecho en la elección del 7 de septiembre en el que el peronismo venció a La Libertad Avanza. “Esas tres centrales están las listas de octubre. En Atenas hay olor a unidad y aroma de construcción de futuro”, advirtió.

Durante su discurso, el mandatario planteó que “hay un tembladeral en el gobierno nacional, hay en este momento intentos y manotazos de ahogados que se ven por todos lados”. Fue un guiño tácito a la decisión de levantar las retenciones a las exportaciones de grano que anunció este lunes la administración central. De hecho, por la mañana, Kicillof se refirió sintéticamente a la decisión y explicó que Javier Milei “hace todo y más para conseguir dólares de corto plazo, para sostener un esquema macroeconómico que evidentemente está haciendo agua. Nosotros, repito, con mucha prudencia, necesitamos que el gobierno nacional haga pie, tome determinaciones y le recomendamos de nuevo que las determinaciones que tome sean en favor de los sectores que más están sufriendo”.

Kicillof, Baradel, Taiana, Hugo Moyano (h), Hugo Yasky y Walter Correa

Durante el acto en Atenas, Kicillof estuvo escoltado por el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana y una gran mesa que completaron el intendente de La Plata, Julio Alak; el titular de la CTA de los Trabajadores en provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; su par de la CTA de los Trabajadores, Oscar De Isasi; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el Secretario General de la CTA de los Trabajadores a nivel nacional, Hugo “Cachorro” Godoy y los candidatos de Fuerza Patria, que responden a distintas extracciones sindicales como Hugo Moyano (hijo), Daniel Catalano y Sergio Palazzo.

“Si me preguntan cómo hay que ganar octubre, cumpliendo los mandatos y ampliando los derechos”, dijo el mandatario. También hizo un repaso de la elección del 7 de septiembre. “Cambió el aire político, lo hemos recibido. Lo dije esa noche: el 7 de septiembre ganó la provincia de Buenos Aires, pero ganó para todo el país. Ganamos todos los argentinos”, planteó. Si bien no trazó ninguna proyección en términos personales hacia 2027; sí aseveró que “le vamos a demostrar al gobierno nacional que hay otro camino”.

“A Milei se le animan todos los que están en contra, que ya no tienen miedo de expresar lo que le pasan. Y a los que llegan después, bienvenidos a todos y todas”, aseguró en otro tramo de su discurso, ante un gimnasio colmado y con militancia también apostada sobre la avenida 13 entre 58 y 59, de la capital bonaerense. La locación fue la misma que utilizó el presidente para hacer lo que fue la presentación de los candidatos a legisladores bonaerenses para la elección del pasado 7 de septiembre.

El acto fue en el club Atenas de la ciudad de La Plata

“El pueblo no quiere la persecución a los líderes de la oposición, como es el caso de Cristina, injustamente presa”, planteó Kicillof. Taiana también se refirió a la situación de la expresidenta, a quien días atrás visitó en San José 1111 y fue un poco más allá. “Cuando triunfemos, encararemos la lucha y conseguiremos trabajar para el 27 hacia una gran victoria, liberar a la proscripta Cristina y tener otro camino que permita años de justicia e igualdad”, aseguró.

Antes de que empiece a hablar Kicillof, el público presente empezó a corear “Axel presidente” y “es para Axel la conducción”.

“En los momentos de dudas, cuando la dirigencia política está discutiendo, los que marcan los principios son los compañeros trabajadores y trabajadoras. El norte lo marca la columna vertebral del peronismo”, dijo el mandatario provincial y vaticinó: “Contra una derecha que dice que hay que resignarse, le vamos a demostrar a este gobierno desde la provincia de Buenos Aires y los que sumen en el país, que hay otro camino. Es el camino de la ciencia y tecnología, de la industria argentina, de la soberanía, de la independencia, de la justicia social”.

Oscar de Isasi de la CTA Autónoma PBA

“Se juega la historia, se juega el futuro, le venimos a pasar la posta a los candidatos y candidatas. Vamos a llenar el Congreso de compañeros que aguantan todo para acompañar al pueblo”, cerró su discurso el gobernador.

Antes habían hablado los distintos referentes sindicales que forman parte de la lista de Fuerza Patria. El acto también sirvió a la discusión interna de los gremios; toda vez que desde hace un tiempo las dos CTA vienen conversando la posibilidad de unificarse. “Vamos en camino a la unificación de ambas centrales”, dijo Baradel que fue quien iba a presentando uno a uno a los oradores arriba del escenario. “Estamos orgullosos que las dos CTA estemos transitando este camino de unidad y por eso hemos puesto a disposición de toda la sociedad diez propuestas para frenar la tiranía de Milei y abrir paso a la emancipación nacional”, expresó el titular de la CTA Autónoma a nivel nacional, Hugo Godoy.