Cuáles son los productos que tendrán 0% de retenciones hasta el 31 de octubre

El Gobierno dispuso la eliminación de retenciones a las exportaciones de más de setenta productos agroindustriales, una decisión que busca acelerar el ingreso de divisas ante la tensión cambiaria y que quedó oficializada tras la publicación de un decreto en el Boletín Oficial este lunes. La clave principal está en que la vigencia alcanza hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta que se inscriban exportaciones por un monto total de USD 7.000 millones, lo que ocurra en primer término. El paquete comprende diversas posiciones arancelarias que la norma listó con precisión.

La medida establece una alícuota de 0% para derechos de exportación sobre los productos incluidos en el anexo del decreto. Esta decisión afecta a complejos relevantes del sector: cereales, oleaginosas, aceites, harinas, productos de molienda, residuos industriales y compuestos químicos, con impacto central en el saldo exportador nacional.

El Gobierno sostiene que el objetivo es incrementar la competitividad del sector y ampliar la oferta de dólares en un contexto de volatilidad financiera. Para los exportadores beneficiados, existen requisitos estrictos: cada firma que registre Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) bajo este régimen debe liquidar al menos el 90% de las divisas generadas en un máximo de tres días hábiles desde que solicita la DJVE. El incumplimiento de esta directiva implica la exclusión temporal del régimen y el pago de la alícuota histórica.

La operatoria comprende tanto operaciones tradicionales como ventas mediante anticipos, prefinanciaciones y posfinanciaciones externas. El Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero tienen la facultad de dictar regulaciones complementarias para la instrumentación y fiscalización del sistema.

En la nómina destacan granos clave como soja, maíz, trigo, cebada cervecera y sus principales derivados, pero también alimentos terminados, subproductos, aceites, margarinas y productos industriales de base agrícola y química. La focalización responde a la importancia para el comercio exterior argentino de estas cadenas, que suelen aportar el grueso de las divisas anuales del país. Quedan excluidos aquellos exportadores que realizaron registros previamente o que no cumplan las normas de liquidación.

Listado de productos alcanzados

El decreto identifica, según posiciones arancelarias, los siguientes bienes habilitados para la exportación sin derechos de exportación hasta fines de octubre o hasta agotar el cupo de USD 7.000 millones.

Trigo duro, para siembra

Trigo duro, excepto para siembra

Los demás trigos, para siembra

Los demás trigos, excepto para siembra

Cebada cervecera, sin tostar

Cebada cervecera, tostada

Las demás cebadas

Maíz para siembra

Maíz duro (excluido el destinado a siembra)

Los demás maíces

Sorgo (excepto para siembra)

<b>Productos de molienda</b>

Harina de trigo

Harina de maíz

Harinas de cereales, excepto de trigo o de maíz

Sémola y semolinas de trigo duro

Sémola y semolinas de maíz

Las demás sémolas y semolinas de cereales

Granos aplastados o en copos de maíz

Germen de cereales, entero, aplastado, molido o en copos

Malta sin tostar, en grano

Malta sin tostar, en harina

Malta tostada, en grano

Malta tostada, en harina

Fécula de trigo

Fécula de maíz

Gluten de trigo

<b>Semillas y frutos oleaginosos</b>

Habas de soja, para siembra

Habas de soja, excepto para siembra

Semillas de girasol, excepto para siembra

Harina de soja

<b>Grasas y aceites</b>

Aceite de soja en bruto, incluso desgomado

Aceite de soja refinado, en envases ≤ 5 litros

Aceite de soja refinado, en otros envases

Los demás aceites de soja refinados

Aceite de girasol en bruto, incluso desgomado

Aceite de girasol refinado, en envases ≤ 5 litros

Aceite de girasol refinado, en otros envases

Aceite de maíz en bruto

Aceite de maíz refinado, en envases ≤ 5 litros

Aceite de maíz refinado, en otros envases

Grasas y aceites vegetales hidrogenados

Grasas y aceites animales hidrogenados

Grasas y aceites vegetales epoxidizados o modificados

Margarina (excluida la margarina líquida)

Grasas y aceites vegetales para untar

Las demás preparaciones de grasas y aceites comestibles

Aceites y grasas vegetales para uso industrial (excl. alimenticio)

Otros aceites y grasas vegetales, usos varios

Glicerina en bruto

Glicerina, incluso purificada

<b>Azúcares y productos asociados</b>

Glucosa, en polvo, con contenido de fructosa < 50 %, en envases ≤ 1 kg

Glucosa, en polvo, en otros envases

Glucosa, en solución

Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en envases ≤ 1 kg

Glucosa y jarabes de glucosa, con fructosa ≥ 20 % pero < 50 %, en otros envases

Fructosa química pura

Jarabe de fructosa con contenido de fructosa > 50 % pero < 90 %

Jarabe de fructosa con contenido de fructosa ≥ 90 %

Azúcares, jarabes y sucedáneos de la miel

Alimentos a base de harinas, sémolas, almidones o féculas, destinados a la alimentación de lactantes o niños

Preparaciones alimenticias diversas

Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas

Residuos de la industria y alimentos para animales

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de maíz

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, en pellets

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de trigo, de otra forma

Salvados, moyuelos y residuos de la molienda de leguminosas

Residuos de la elaboración del almidón y residuos similares de maíz

Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, en pellets

Tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, de otra forma

Tortas y residuos de la extracción del aceite de girasol, en pellets

Tortas y residuos de la extracción de girasol, de otra forma

Tortas y residuos de la extracción de aceites vegetales, excepto soja y girasol, en pellets

Tortas y residuos de la extracción de otros aceites vegetales, de otra forma

Materias vegetales y desechos vegetales para alimentación animal

Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor

Preparaciones para la alimentación animal, con base en harina de pescado

Preparaciones para la alimentación animal, con base en leche

Preparaciones para la alimentación animal, con base en cereales

Preparaciones para la alimentación animal, con base en oleaginosas

Preparaciones para la alimentación animal, con base en subproductos de la industria azucarera

Preparaciones para la alimentación animal, con base en otras materias vegetales

Las demás preparaciones para alimentación animal

<b>Productos químicos y compuestos especiales</b>

Sorbitol (excepto el de la partida 2905.44)

Lecitinas y sus derivados

<b>Materias albuminoideas y enzimas</b>

Gluten de maíz

<b>Productos de las industrias químicas</b>

Biodiésel y sus mezclas, no conteniendo o conteniendo menos del 70 % en peso de aceites de petróleo o de mineral bituminoso

La disposición incluye además varias preparaciones industriales, residuos sólidos, subproductos y materias primas que surgen del complejo agroindustrial argentino.