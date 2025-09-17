Elecciones 2025: qué se vota en CABA el 26 de octubre

Las elecciones legislativas de 2025 en CABA definirán la renovación de diputados y senadores nacionales (AP Photo/Gustavo Garello)

Las elecciones nacionales legislativas de 2025 serán un punto decisivo para la agenda política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de todo el país. El domingo 26 de octubre, los argentinos concurrirán a las urnas para definir la nueva composición del Congreso Nacional y el reparto de fuerzas tanto en la escena nacional como en cada distrito. A su vez, en CABA, los votantes deberán elegir a sus senadores nacionales y a los diputados que los representarán en el parlamento.

Qué se vota en las elecciones 2025 en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el electorado elegirá nuevos escaños en la Cámara de Diputados y renovará bancas en el Senado de la Nación. En octubre, CABA seleccionará trece diputados nacionales y tres senadores nacionales, de acuerdo con la rotación periódica establecida por la Constitución. Este mecanismo de recambio parlamentario determina que cada dos años se elija la mitad de los diputados que corresponden a cada distrito y un tercio de los senadores nacionales por provincia y ciudad.

El 26 de octubre, los porteños elegirán trece diputados y tres senadores para el Congreso Nacional (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Junto con CABA, otras siete provincias designarán senadores: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego. En el caso de los diputados, la renovación abarca a todos los distritos de Argentina. En total, se pondrán en juego 127 escaños de la Cámara Baja y 24 lugares en la Cámara Alta, configurando una oportunidad para que todas las fuerzas políticas amplíen o defiendan su presencia legislativa.

Los legisladores elegidos comenzarán su mandato el 10 de diciembre de 2025. Entre sus funciones estará incidir en temas clave a nivel nacional, desde la agenda económica y social hasta la política exterior y leyes de alcance estructural.

Cómo saber dónde voto en CABA, paso a paso

Para participar en los comicios del 26 de octubre, los electores deben verificar su lugar de votación. La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón definitivo a partir del 16 de septiembre. El procedimiento es sencillo y se realiza así:

Acceder al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral: https://www.padron.gob.ar/ Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Seleccionar el género registrado (masculino, femenino o sin especificar). Indicar el distrito de votación (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Completar el captcha de seguridad.

A través de esta consulta, el sistema brinda el número de orden, la mesa y el establecimiento asignado para emitir el voto. Si se observa algún error u omisión, existe un plazo hasta el 26 de septiembre para solicitar las correcciones ante la Justicia Nacional Electoral.

Durante la jornada electoral habrá 1.125 establecimientos habilitados en la ciudad, con aproximadamente 8.825 mesas distribuidas en todo el distrito, incluyendo mesas específicas para ciudadanos argentinos y para el padrón de votantes extranjeros.

Quiénes son los candidatos en CABA en las elecciones 2025

Candidatos a senadores, frente por frente

En las elecciones legislativas de este año, CABA se distingue por la contienda entre 15 listas para el Senado, lo que exhibe la variedad de ofertas políticas en la ciudad. Entre los principales postulantes se encuentran:

Alianza La Libertad Avanza-PRO : Patricia Bullrich , ministra de Seguridad y figura destacada del oficialismo nacional, lidera la candidatura al Senado. El frente une la estructura libertaria con sectores históricos del PRO.

Fuerza Patria : Mariano Recalde , senador actual y referente cercano al kirchnerismo, busca renovar su banca al frente de la lista unitaria del peronismo.

Ciudadanos Unidos : Luego de negociaciones entre radicales y dirigentes del espacio, Graciela Ocaña lidera la boleta.

Coalición Cívica: Marcela Campagnoli encabeza la nómina.

Otras alternativas completas la competencia, con frentes vecinalistas, espacios progresistas y listas debutantes.

Quince listas compiten por el Senado y diecisiete por la Cámara de Diputados en las elecciones 2025 de CABA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Candidatos a diputados, frente por frente

Para la Cámara de Diputados, se presentaron 17 listas para competir por los 13 escaños en disputa. Entre los frentes principales y sus figuras más destacadas aparecen:

Alianza La Libertad Avanza-PRO : Alejandro Fargosi , abogado de amplia trayectoria y cercano al presidente Milei, encabeza la lista, seguido por Patricia Holzman y los actuales diputados Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet .

Fuerza Patria : Itaí Hagman , referente progresista, lidera la boleta, acompañado por Kelly Olmos y Lucía Cámpora .

Ciudadanos Unidos : Martín Lousteau solo integra la lista como principal referente, con Fernando De Andreis y Antonela Giampieri como suplentes.

Para Adelante: lista propia de Facundo Manes , que también incluye candidatos a diputados, como Sergio Abrevaya

Coalición Cívica: Hernán Reyes busca pasar de la Legislatura local a la Cámara baja nacional.

Entre otras listas se destacan Buenos Aires Primero (PRO), con Silvia Lospennato; Es Ahora Buenos Aires, con Leandro Santoro; Volvamos Buenos Aires, liderada por Horacio Rodríguez Larreta; y opciones emergentes en el Frente de Izquierda, UCeDé y partidos vecinalistas de reciente creación.

Cuáles fueron los resultados de las elecciones locales de CABA del 18 de mayo

La consulta del padrón electoral en CABA está disponible desde el 16 de septiembre en el sitio oficial de la CNE (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La elección legislativa porteña anterior, realizada el 18 de mayo de 2025, anticipó el clima político que se vivirá en las nacionales. Ese día se renovaron treinta de las sesenta bancas en la Legislatura. Con diecisiete listas en competencia y más de tres millones de personas habilitadas para votar, los resultados mostraron sorpresas y realineamientos:

Manuel Adorni , de La Libertad Avanza , alcanzó el 30% y quedó en primer lugar, consolidando así la fuerza libertaria en la ciudad.

Leandro Santoro , con el frente Es Ahora Buenos Aires, obtuvo el 27,4%.

En tercer puesto, Silvia Lospennato (PRO), con un 15,8%.

Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires) registró el 8%.

Otros candidatos como Vanina Biasi (Frente de Izquierda), Ramiro Marra (UCeDé), Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Lula Levy (Evolución) no superaron el 4%, lo que denota una fragmentación en el centro y la izquierda.

El nivel de participación se mantuvo por debajo del promedio histórico del distrito y la jornada fue resguardada por la Policía de la Ciudad y la Gendarmería Nacional.

Quienes resultaron electos asumirán sus cargos el 10 de diciembre de 2025 y tendrán una función decisiva en educación, salud, seguridad y desarrollo económico para la ciudad de Buenos Aires en los próximos años.