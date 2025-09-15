Docentes de la UBA realizaron clases públicas antes de la marcha contra el veto a la ley de financiamiento universitario

En la antesala de la tercera Marcha Federal Universitaria, docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron este lunes clases públicas frente al Congreso de la Nación, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La actividad, convocada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), reunió a profesores de distintas facultades y disciplinas, con el objetivo de visibilizar la situación presupuestaria de las casas de estudio nacionales y reclamar la implementación de una norma que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

La jornada comenzó al mediodía sobre la Avenida Rivadavia, con clases al aire libre encabezadas por docentes de reconocida trayectoria académica. Entre los expositores estuvieron Fabricio Ballarini, biólogo y divulgador científico; Andrés López, profesor titular de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas; Marcelo Alegre, titular de Derecho y Filosofía en la Facultad de Derecho; y Jorge Geffner, investigador superior del CONICET y profesor titular de Inmunología.

También participaron Ricardo Iacub, docente de Psicología especializado en Vejez y Tercera Edad; Luis Tonelli, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Responsabilidad Académica; y Emiliano Cagnacci, titular de Sociedad y Estado. Todos forman parte del cuerpo docente de la UBA y ofrecieron exposiciones vinculadas a sus áreas de conocimiento, enmarcando los contenidos dentro del contexto actual del conflicto presupuestario.

Docentes de la UBA realizaron clases públicas frente al Congreso como parte de una protesta contra el veto presidencial (Foto: X - Luca Bonfante)

“Hoy realizamos clases públicas frente al Congreso de la Nación por un sencillo motivo: defender el futuro del país”, comunicó la FUBA desde sus redes sociales. El mensaje se inscribió en una campaña más amplia que busca movilizar a la comunidad universitaria y a distintos sectores sociales frente al recorte presupuestario que, según afirman, compromete el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior.

La actividad tuvo lugar dos días antes de la marcha convocada para el miércoles a las 17, donde distintos actores del sistema educativo, junto a gremios, organizaciones sociales y sectores políticos, se movilizarán hacia el Congreso bajo la consigna “Nuestro futuro no se veta”. La convocatoria se da en simultáneo con la sesión especial en la Cámara de Diputados, que buscará insistir con la ley vetada por el presidente Javier Milei, norma que había sido aprobada con 158 votos afirmativos en la Cámara baja.

La protesta incluyó a profesores de distintas facultades que ofrecieron clases abiertas sobre sus áreas de especialización (Foto: X - FUBA)

La ley en cuestión establece que los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, hospitales universitarios y partidas para investigación deben actualizarse automáticamente por inflación. Además, incluye la convocatoria a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes y contempla un aumento de becas estudiantiles.

“El presidente vetó una ley aprobada por amplia mayoría en las dos Cámaras del Congreso, que garantizaría un piso mínimo de presupuesto para las universidades públicas”, escribió en redes sociales Emiliano Yacobitti, uno de los legisladores que acompañó la iniciativa. Según el diputado, el texto vetado implicaba un gasto equivalente al 0,1% del PBI, un porcentaje que, de acuerdo con su análisis, no pondría en riesgo el superávit fiscal.

La comunidad universitaria exige la implementación de la ley que actualiza el presupuesto por inflación y convoca paritarias (Foto: X - Mariano Recalde)

Durante la jornada del lunes, además de la actividad frente al Congreso, se desarrollaron clases públicas en distintas facultades de la UBA, entre ellas la de Derecho y Ciencias Económicas.

Para el miércoles, se espera una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires, con cortes de tránsito entre las 14 y las 19 horas en los alrededores del Congreso. Las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia estarán parcialmente restringidas, al igual que las calles Bartolomé Mitre e Hipólito Yrigoyen. El acto central comenzará a las 18.

En paralelo, habrá réplicas de la movilización en varias provincias. En Córdoba, la marcha será encabezada por la Universidad Nacional de Córdoba, con inicio en el campus universitario. En Rosario, la Universidad Nacional convocó a las 16 en la Plaza San Martín, desde donde se movilizarán hacia Puerto Joven. En Mendoza, la concentración será liderada por la Universidad Nacional de Cuyo, con la participación de autoridades académicas, gremios y estudiantes.

“El veto a la Ley de Financiamiento Universitario amenaza directamente a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes”, advirtió la FUBA en un video difundido días atrás. El mensaje, en el que estudiantes aparecen en primer plano, concluye con una frase que será eje de la jornada del miércoles: “Vamos a pedirles a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”.