Karina Milei adelanta la campaña junto a los Menem: el sector de Caputo se repliega y evalúa cómo seguir

Entre dolidos y ofendidos, los alfiles Las Fuerzas del Cielo recalculan sus próximos pasos en silencio, pero aclaran por lo bajo que no van a dejar de apoyar a Milei. Por ahora, “el Jefe” excluye a la tropa joven

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Karin Milei encara la campaña
Karin Milei encara la campaña nacional con los Menem y el respaldo del Presidente (AP)

Faltan varios días para que empiece oficialmente la campaña para las elecciones nacionales de octubre, pero Karina Milei, en tren de mostrar proactividad después de la derrota, no quiso esperar un día más y activó la carrera antes de tiempo, anoche, con un acto en Tucumán junto a su círculo íntimo, incluido Martín Menem. Mientras tanto, los libertarios de Las Fuerzas del Cielo, entre dolidos y enojados por el destrato a sus diagnósticos sobre los responsables del pésimo resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires, recalculan sus próximos pasos y no tienen planeada ninguna estrategia de campaña paralela como en el inicio del año electoral.

En la etapa de las elecciones provinciales, los alfiles de Santiago Caputo habían hecho actividades proselitistas por redes, pero también habían organizado visitas presenciales a las provincias y municipios bonaerenses en donde competían candidatos propios o afines. Hubo caravanas de varios dirigentes nacionales, que suelen moverse en la Capital o la Provincia, hacia Salta, Jujuy, Chaco, y, más cerca, Bahía Blanca, entre otros distritos, con arengas virtuales y fotos junto a los postulantes locales.

Ahora están en una posición difícil. Enfrentan rumores de que su jefe político, Santiago Caputo, piensa en renunciar (lo cual fue tajantemente desmentido por su entorno). Y lidian con los obvios ninguneos de Karina Milei, Pareja y los Menem, a sus máximos referentes.

Lilia Lemoine en Tucumán (Nicolás
Lilia Lemoine en Tucumán (Nicolás Núñez)

Por caso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en duros términos en una entrevista en A24 que Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, no representa las ideas del Gobierno. Adorni, muy cercano a la Secretaria General, ratificó la línea que había inaugurado Guillermo Francos en la vispera de los comicios en PBA, cuando salió a repudiar el ataque del tuitero estrella libertario y conductor del streaming Carajo contra la hija del senador Luis Juez.

“Seguimos de velorio”, admitió, lacónico, uno de los miembros del batallón más joven de Milei, donde recalculan sus próximos pasos en mutua conexión, presencial y virtual. Saben que, en caso de decidir calzarse nuevamente las camisetas color bordó que usaron por última vez en un acto masivo en el cierre de Capital, en Parque Lezama, deberán salir a apuntalar a sus candidatos solos y por separado de la campaña central que lidera Karina Milei.

Es que hasta ahora, sólo fueron excluidos de las listas bonaerenses -lo cual se desató la primera gran tormenta inter-libertaria, en agosto-, sino que no se incorporaron a los actos de la campaña de PBA. Ni siquiera a los más relevantes, como el grandilocuente cierre de Milei en Moreno. Y en los convulsionados primeros días post-revés en la Provincia, cuando se lanzaron las distintas “mesas políticas”, Agustín Romo no fue sumado a la de coordinación bonaerense.

El sector de Santiago Caputo,
El sector de Santiago Caputo, relegado por la hermana de Milei, por ahora se repliega (REUTERS)

Se esperaba que estuviera en esa instancia, en especial porque Karina Milei había hecho borrón y cuenta nueva con Santiago Caputo hace algo menos de un mes, para aplacar los roces internos derivados del cierre de listas en PBA y usar su experiencia en campañas. Finalmente, La hermana del primer mandatario sólo sumó a su propio representante en el territorio, Sebastián Pareja, pero no a la mano derecha del consultor en PBA, quien, además, lidera el bloque violeta en la Legislatura. “Vamos a seguir apoyando al Presidente, pero no vamos a ir a donde no nos llamen”, dijo un dirigente “celestial”.

Para más evidencia de la separación, las figuras nacionales llevadas a Tucumán anoche fueron sin excepción del riñón de Karina y Javier Milei: además del Menem presidente de la Cámara de Diputados; el tiktokero amigo del Presidente, Iñaki Gutiérrez, a quien “el Jefe” volvió a apreciar después de desterrarlo por algunos meses en el inicio de la gestión; la influencer libertaria y concejal constituyente electa por San Lorenzo, Santa Fe, Eugenia Rolón; y la diputada nacional Lilia Lemoine. Del ámbito tucumano, estaba Federico Pelli, candidato aprobado por ella, y por el flamante ministro del Interior que proviene de la dirigencia local, Lisandro Catalán, que se ocupó de mantener buen vínculo con la figura más poderosa del Gobierno.

Mientas tanto, el Presidente se mantiene al margen de la disputa, que a veces se libra en el terreno que él más visita y conoce de la política: el virtual, y de la que, aseguran en su entorno, está totalmente al tanto.

