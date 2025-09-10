Santa Fe aprobó por amplia mayoría la nueva Constitución que habilita la reelección de Maximiliano Pullaro en 2027

Se aprobó la nueva Constitución en Santa Fe y reemplazará al texto de 1962

Después de dos meses de sesiones, dictámenes y plenarios, la Convención del 25 culminó este miércoles con la aprobación del texto definitivo de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, que reemplazará a la Carta Magna vigente desde 1962. El proceso constituyente, que se inició el 14 de julio con la apertura formal de la Convención Reformadora en la Legislatura provincial, cerró con una votación histórica en general que arrojó 52 votos positivos y 17 negativos.

El acto final, que incluyó los discursos de los 69 convencionales, se desarrolló en dos jornadas: comenzó el martes por la tarde y continuó el miércoles tras un cuarto intermedio. En el tramo final, tomaron la palabra los presidentes de bloque y, por último, Felipe Michlig, presidente de la Convención, quien leyó el preámbulo del nuevo texto y destacó que “el 93% de los artículos fueron votados por más de las dos terceras partes”. En sus palabras, se trató de “una reforma con altísimo consenso”.

La nueva Constitución santafesina está compuesta por 161 artículos, distribuidos en cinco partes, y 27 disposiciones transitorias. La sanción del texto implicó modificar 42 artículos habilitados por ley e incorporaron otros 46, entre ellos, uno que habilita a Maximiliano Pullaro a postularse para un segundo mandato en 2027. Esa posibilidad, hasta ahora prohibida, se concreta con la habilitación de la reelección por un único mandato consecutivo para gobernador y vicegobernador.

Durante su intervención en el recinto, Pullaro —quien integró la Convención como convencional constituyente— afirmó: “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible”. También señaló que el proceso “rompió prejuicios” y que se construyó “un camino distinto” basado en el diálogo.

Maximiliano Pullaro impulsó la reforma constitucional y podrá presentarse para la reelección

En declaraciones, el gobernador agregó: “Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate profundo y los consensos logrados”. Y remarcó que el nuevo texto “es de vanguardia” y “ubica a Santa Fe en un lugar distinto en la Argentina”.

Pullaro también sostuvo que la nueva Constitución “termina con muchos privilegios que tenía la política, pone al equilibrio fiscal como valor fundamental y convierte en norma constitucional la Ficha Limpia, que antes era solo una ley”. A su juicio, se trata de logros alcanzados “con mucho diálogo”, lo que genera “una gran satisfacción”.

“Tenemos una Constitución de avanzada, que nos ubica en un lugar diferente en la República Argentina, que nos muestra que hemos logrado mucho consenso”, expresó. Y destacó que “el 93 % de los artículos han salido con más del 67 % de los votos, otros con más votos aún”.

En ese sentido, apuntó que “tenemos una nueva organización en la provincia, hasta tenemos un nuevo poder, que es el Ministerio Público, donde va a estar el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Tenemos una justicia que va a ser más moderna porque tiene otras reglas de juego. Tenemos un Poder Ejecutivo que tiene menos poder. Esto no es normal en la República Argentina, hoy hemos avanzado mucho”.

A diferencia de los intentos fallidos de sus antecesores, como Carlos Reutemann, Jorge Obeid, Hermes Binner y Miguel Lifschitz, Pullaro logró lo que se convirtió en una deuda histórica: reformar el texto constitucional. El último cambio estructural había tenido lugar en 1962.

Con 52 votos a favor y 16 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Entre los principales ejes aprobados figura el nuevo régimen político y electoral, que no solo habilita la reelección del Ejecutivo, sino que también limita a un solo mandato consecutivo la reelección de diputados, senadores, intendentes y concejales. Además, se elimina la mayoría automática de 28 bancas en la Cámara de Diputados: las 50 bancas se distribuirán proporcionalmente a través del sistema D’Hondt entre todas las fuerzas que superen el umbral electoral. Las listas legislativas, por otra parte, deberán incorporar al menos un representante de cada uno de los 19 departamentos provinciales.

En cuanto al calendario legislativo, las sesiones ordinarias de la Legislatura comenzarán el 15 de febrero y se extenderán hasta el 30 de noviembre, reemplazando el esquema anterior que establecía el 1º de mayo como inicio.

El nuevo texto también introduce cambios vinculados a la participación ciudadana, como la revocatoria de mandatos, e incorpora los derechos de las víctimas de delitos dentro del catálogo constitucional. En relación con el Poder Judicial, se establece que el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa Penal serán órganos extrapoder, se fijan nuevas reglas para la designación y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, y se impone un límite de 75 años como edad máxima para integrar la Corte Suprema provincial.

La votación final del texto se dividió en dos días y expusieron los 69 convencionales

En materia de régimen municipal, se unifica la categoría institucional de todas las localidades bajo el rango de ciudades y se eliminan las comunas. Todos los mandatos locales serán de cuatro años, y se reconoce la autonomía municipal, aunque su aplicación deberá ser validada por los respectivos Concejos Municipales. También se formaliza la creación de regiones y áreas metropolitanas.

El acto de jura del nuevo texto se realizará este viernes a las 17 horas en la Legislatura provincial, con la participación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, convencionales constituyentes e invitados especiales. Con esa ceremonia, la nueva Constitución de Santa Fe quedará promulgada y en vigencia.

En el recinto, el oficialismo logró el respaldo de sectores del justicialismo, mientras que el rechazo provino de bloques como La Libertad Avanza y Somos Vida, cuyas críticas se centraron en el contenido del texto y en el proceso de discusión.

Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, sostuvo que “el producto final no logró hacer una Constitución mejor que la de 1962” y señaló que la autonomía municipal “traerá más presión tributaria”. Por su parte, Amalia Granata, de Somos Vida, expresó: “Se termina esta farsa que ya estaba escrita. La sociedad no está involucrada, no sabe lo que estamos haciendo”.

Desde el bloque Frente de la Esperanza, Ariel Sclafani destacó que “esta Constitución es un sólido edificio”, y desde Activemos, Marcelo Lewandowski remarcó que “la gran deuda es la Justicia” y que “nos quedamos a mitad de camino en la coparticipación”.

En el tramo final de su discurso, Fabián Bastía, ministro de Gobierno y presidente del bloque Unidos, sintetizó el espíritu del texto aprobado: “La reforma es la base para el fortalecimiento institucional, el crecimiento y la transformación de la provincia. Este texto es hijo del diálogo”.