El mensaje de Javier Milei tras el asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador de EEUU que recibió un disparo en Utah

El líder político juvenil se encontraba dirigiendo un acto que formaba parte de su tour "America Comeback" cuando le dispararon en el cuello. (Especial)

El presidente argentino Javier Milei envió sus condolencias tras el crimen de Charlie Kirk, el activista estadounidense que murió este miércoles luego de recibir un disparo en el cuello mientras daba una charla frente a miles de personas en el estado de Utah.

A través de un posteo en la red social X, el mandatario argentino compartió una foto con el hombre que tenía fuertes vínculos con la administración de Donald Trump y escribió: "Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente“.

El mensaje de Javier Milei por el asesinato de Charlie Kirk

"Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós", completó el tweet que se dio a conocer una vez que se confirmó el fallecimiento de Kirk por parte de las autoridades estadounidenses.

También, se viralizó un video del encuentro entre Kirk y Milei en uno de los viaje del jefe de Estado argentino a Mar-A-Lago, la residencia donde se encontró con Trump. Allí, se escucha al propio activista decir “afuera”, palabra que quedó marcada por la campaña libertaria en 2023.

En ese sentido, cabe remarcar que Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, fue conocido por fundar Turning Point, una organización estudiantil que promueve valores conservadores. Su rol fue determinante en el aumento del apoyo joven a Trump y tuvo una fuerte presencia en la campaña y en la investidura presidencial.

Durante este miércoles, se produjo el incidente frente a cerca de dos mil personas, según relató el ex congresista Jason Chaffetz a la cadena Fox News, mientras Kirk se desempeñaba como orador invitado en la Utah Valley University.

En las últimas horas, se conocieron varios videos del evento que muestran el momento en que Kirk se desploma en su silla después de que se escucha el disparo, lo que generó pánico inmediato entre los asistentes.

Javier Milei junto a Charlie Kirk

Las autoridades universitarias confirmaron la existencia de disparos y solicitaron a la población que permaneciera en sus hogares. Una alerta enviada a los estudiantes indicó que se había detenido a una persona, aunque posteriormente el portavoz universitario Scott Trotter precisó a The New York Times que la persona detenida no era el autor del disparo.

El portavoz de la policía universitaria, Christine Nelson, limitó su declaración a confirmar el tiroteo y el despliegue policial en el campus, mientras agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) realizaban labores de investigación y seguridad.

Chaffetz, quien estuvo presente, detalló a Fox News que el ataque se produjo durante la ronda de preguntas y respuestas: “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en ese momento se escuchó el disparo”.

Imagen de archivo de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, en la conferencia AmericaFest 2024 en Phoenix, Arizona REUTERS/Cheney Orr/File Photo

El presidente Donald Trump expresó públicamente su consternación a través de Truth Social, donde escribió: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”.

El ataque contra Kirk generó reacciones de múltiples figuras políticas, entre ellas el vicepresidente JD Vance, quien pidió oraciones para la familia del activista. El senador por Utah Mike Lee instó también a la solidaridad en redes sociales.

En el ámbito demócrata, la ex vicepresidenta Kamala Harris condenó el ataque. En un mensaje citado por CNN, afirmó: “La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto, y todos debemos trabajar juntos para que esto no desemboque en más violencia”.

Las autoridades aún no han publicado la identidad del atacante y continúan las investigaciones. El director del FBI, Kash Patel, manifestó vía X: “Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”.