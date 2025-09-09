Loris Zanatta: “Hay muchos argentinos que no quieren a los kirchneristas, pero tampoco quieren que la respuesta sea el Milei que vimos hasta ahora”

Loris Zanatta

La victoria aplastante del peronismo en las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires fueron un duro golpe para el gobierno libertario. El resultado generó un enorme revuelo interno en La Libertad Avanza, y a la par impactó a muchos analistas que podían prever un triunfo del PJ, pero no por casi 14 puntos de diferencia.

En esa línea se ubica el ensayista italiano Loris Zanatta, quien consideró que la sorpresa reside en que “la paliza era inesperada”, a pesar de que en las semanas previas ya se percibía un cambio de inercia porque “el gobierno iba perdiendo (en su nivel de) imagen”.

En ese contexto, el académico señaló que “a Milei le faltó la capacidad de reunir el electorado moderado que durante las presidenciales lo votó para impedir que triunfaran los kirchneristas, pero que ahora ya no lo apoya”.

El historiador consideró que este alejamiento de ese sector de la sociedad representa “un gol en contra inmenso, inmenso... porque él (por el Presidente) alejó de sí mismo la panza moderada del electorado argentino, que ya no está dispuesto a tragarse cualquier cosa con tal de combatir el peronismo”.

En diálogo con Eduardo Feinmann (Radio Mitre), Zanatta reforzó su análisis con una lectura crítica sobre la actualidad que incluyó una sentencia: "Esta polarización (política que vive el país) no corresponde a la realidad social. Yo hace 37 años que viajo a la Argentina y estoy convencido de que hay terceras Argentinas. Hay muchos argentinos que no quieren a los kirchneristas, pero tampoco quieren que la respuesta a ellos sea el Milei que hemos visto hasta ahora”.

Luego de toda esa reflexión, el ensayista italiano apuntó que ahora existe la posibilidad real de que surja “espacio para una tercera fuerza, que un poco modere esta polarización argentina que no lleva a ningún lado, que es demasiado fuerte”. Al ser consultado sobre si esa moderación podría encontrarse en la llamada liga de los gobernadores, agrupados en Provincias Unidas, fue cauto: “Es muy temprano para decirlo, lo estoy observando con atención”.

En la misma entrevista, Zanatta cuestionó la capacidad de Milei para modificar su estilo de liderazgo, algo que se le reclama tras el traspié electoral: “Yo no sé si está en condiciones de cambiar, porque hasta ahora hizo todo lo posible para impedir toda forma de coalición. “¿Conoce sólo la motosierra y el ataque? ¿Es un destructor o también sabe construir? Yo estoy muy escéptico al respecto".

Al analizar el peso del aparato peronista en la provincia de Buenos Aires, el historiador reconoció su fortaleza, pero matizó: “Frente a una alternativa creíble, frente a una alternativa más capaz de argumentar, de llegar a todos, no sé si hubiera sido tan fuerte como demostró serlo”. En cuanto a las razones del poderío del PJ que se mantiene (en mayor o menor medida) a través de los años, diagnosticó: “En gran medida casi es una fe. No es solamente el clientelismo, para muchos es un sentido de pertenencia que hace que ni piensen en votar. Porque claro, si uno tiene una fe, no vota por otra fe, va a votar su fe aunque lo lleve al infierno”.

El problema -según Zanatta- “está del otro lado”, dijo en referencia a la incapacidad de consolidar una alternativa sólida (al peronismo) que no caiga en desbordes.