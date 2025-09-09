Política

“Hemos sido estafados por LLA”: Macri y el PRO ya piensan en el postmileismo para después de las elecciones de octubre

El expresidente mantiene silencio público, pero su entorno lamentó la “mala praxis” libertaria en los comicios bonaerenses y hay enojo por el “ninguneo” al trabajo territorial. “Hubo soberbia, desagradecimiento y humillación”

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Guardar
El expresidente Mauricio Macri
El expresidente Mauricio Macri (Jaime Olivos)

Nosotros hemos sido estafados por la Libertad Avanza. Acompañamos en la primera etapa pensando que íbamos a construir algo en conjunto, pero los tipos se pasaron todo por ya sabés dónde... Hubo soberbia, desagradecimiento y humillación. Mauricio (Macri) no va a hablar porque no se siente parte de este proceso, pero tiene la paz mental de haber advertido lo que iba a pasar. Después de octubre se va a barajar todo de nuevo, y vamos a trabajar en una opción superadora”. Esta definición a Infobae de un importante dirigente del PRO, cercano al expresidente, es una breve muestra gráfica del estado de situación en el partido amarillo tras la dura derrota en las elecciones bonaerenses.

Mientras el gobierno nacional ensaya una reacción política al revés en los comicios del domingo, con una reorganización de la mesa de conducción, el macrismo comenzó un proceso nuevo para asimilar el golpe de haber perdido parte de la estructura (el PRO resignó cinco bancas entre diputados y senadores provinciales y cayó en distritos donde era fuerte, como el interior bonaerense), además de la identidad por haber aceptado a libro cerrado las condiciones impuestas por los armadores libertarios.

Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Ese nuevo proceso comienza con crudo diagnóstico. “Lo que pasó el domingo es un enorme fracaso de la conducción de la Libertad Avanza, que no le pudo llegar al votante histórico del PRO, que se quedó en la casa. Fue un error hacer nacional una elección local. Y fue un error meter al Presidente en el barro de una campaña municipal”, analizaron desde el partido amarillo.

Mauricio Macri está en el país. Siguió de cerca la campaña, pero evitó cualquier tipo de participación o comentario previo a los comicios. “Es algo del PRO bonaerense”, repitieron una y otra vez en las oficinas nacionales del partido, ubicadas en la calle Balcarce, en San Telmo, en relación al rol del diputado Cristian Ritondo, el encargado de negociar con LLA en Buenos Aires. Por el momento, no hay una convocatoria formal por parte del partido para analizar el impacto de la derrota y los pasos a seguir.

Hace mucho tiempo que Macri no habla con el presidente Javier Milei. Entiende que el Presidente “se portó mal” por el destrato hacia los dirigentes del PRO, y porque sus advertencias sobre el rumbo de las políticas económicas no fueron tenidas en cuenta. En marzo de este año, por ejemplo, alertó por el impacto de paralizar la obra pública.

¿Por qué, entonces, avaló una sociedad política con LLA? “Estamos pagado la factura del caos que fue la interna entre Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) en 2023. Además, si nosotros jugábamos por afuera, íbamos a ser el chivo expiatorio de la derrota ante la sociedad, nos iban a culpar”, señaló a Infobae uno de los dirigentes amarillos que trabajó en el armado de las listas.

Cristian Ritondo, Karina Milei y
Cristian Ritondo, Karina Milei y Sebastián Pareja (Fotografía: Jaime Olivos)

Críticas internas y trabajo a reglamento

El resultado del domingo reabrió las heridas que dejó el cierre de alianzas y listas hacia el interior del PRO. Algunos apuntan a Ritondo. “No podés tomar decisiones políticas solamente por resultadismo; si no, dedicate al fútbol, donde lo único que importa es ganar. Tomaste una decisión política equivocada. Desde los valores que defendés, de cómo te respetaron como partido político, y que electoralmente fue espantosa en términos de resultados. Bueno, ahora vendrán tiempos de discusión interna”, advirtió a este medio un dirigente bonaerense con amplia experiencia en el territorio.

Para el PRO, La Libertad Avanza incurrió en una “mala praxis” política. “Se pelearon con los jubilados, no pudieron convocar a nuestros votantes; es horroroso en materia de construcción lo que vemos a nivel nacional, con la resaca de la política provincial”, graficó. Y amplió: “Cuando apoyamos en el balotaje no nos esperábamos esto, la calidad humana con la que iban a armar en las provincias. El triunfo en CABA maquilló el desastre del armado a nivel país. Y en Buenos Aires han puesto cualquier cosa, desconocidos, NN que pasaron por 10 partidos en cinco años”.

Quizá eso explique que no se haya producido una migración de votos del partido amarillo a la boleta pintada de violeta en las elecciones bonaerenses. En 2023, Juntos por el Cambio consiguió 2.545.545 sufragios para la categoría legisladores provinciales, y La Libertad Avanza (LLA) cosechó 2.348.108 votos.

En los comicios de este domingo, la alianza entre ambos espacios logró 2.723.710, apenas 375.602 votos más para LLA que en 2023 para la misma categoría bonaerense. Esto refleja que el aporte del PRO fue magro, más allá de considerar que hubo una porción de votantes de Milei del 2023 que, en esta elección decidieron no ir a votar.

Otra explicación es que hubo “trabajo a reglamento” por parte de la estructura amarilla: militó y fiscalizó para defender los territorios propios, como Vicente López por ejemplo. “En el resto de la provincia, nadie movió un dedo”, aseguraron.

Ahora, más allá de la discusión interna, la sociedad política PRO-LLA tiene por delante las elecciones nacionales de octubre. ¿Qué va pasar con Ritondo, Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, electo diputado provincial y ganador en la Quinta, y Diego Santilli, candidato a renovar su banca? Los tres fueron los principales impulsores del acuerdo con LLA, mientras que en la vereda opuesta se ubicaron, entre otros, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Lo sintetizó uno de los dirigentes más importantes a nivel partidario. “Quizá haya algún jugador que decida ser parte de Libertad Avanza, pero hoy es menos tentador que antes. Después del 26 de octubre vamos a barajar de nuevo y creo que hoy somos mayoría los que creemos en la necesidad de construir algo nuevo”. La sociedad política entre ambos espacios, que debutó en los comicios del domingo y se replica en más de 10 provincias y la ciudad de Buenos Aires, ¿tiene fecha de vencimiento?

Temas Relacionados

PROLa Libertad AvanzaMauricio MacriJavier MileiBuenos AiresEleccionesúltimas noticias

Últimas Noticias

Ernesto Sanz: “Hoy el Gobierno debe empezar de cero porque nunca practicó el diálogo sincero”

El expresidente de la Unión Cívica Radical analizó la actualidad de La Libertad Avanza luego de la derrota en las últimas elecciones legislativas. Además, exigió una alternativa política ante la polarización entre Javier Milei y Axel Kicillof de cara al 2027

Ernesto Sanz: “Hoy el Gobierno

Cumbre en Casa Rosada: Milei encabeza la primera reunión de la mesa política con sus seis funcionarios de confianza

El Presidente decidió ponerse al frente de la coordinación política del Gobierno para mitigar las internas. Lo acompañan Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich

Cumbre en Casa Rosada: Milei

Loris Zanatta: “Hay muchos argentinos que no quieren a los kirchneristas, pero tampoco quieren que la respuesta sea el Milei que vimos hasta ahora”

El historiador señaló que el resultado de la elección bonaerense fue “una paliza inesperada”, aunque había señales de una caída en la imagen del gobierno nacional. Consideró que el espacio libertario espantó a los moderados y se generó espacio para una tercera fuerza política

Loris Zanatta: “Hay muchos argentinos

Desgarrador relato de la mamá del adolescente asesinado en La Matanza en un intento de robo

Dilan tenía 17 años. Quiso defender a su madre y fue asesinado por delincuentes menores de edad

Desgarrador relato de la mamá

Los gobernadores desconfían de la mesa de diálogo que convocó Milei y preparan una muestra de fuerza en Córdoba

La mayoría no tiene motivos para participar en la convocatoria del Presidente. Arrastran reclamos sin respuestas y enfrentan en sus distritos a candidatos libertarios agresivos. El factor Provincias Unidas

Los gobernadores desconfían de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entronizaron el mosaico de Nuestra

Entronizaron el mosaico de Nuestra Señora de Luján en los Jardines Vaticanos

Encontraron un vínculo inesperado entre el aumento del consumo de alimentos con azúcar y el calentamiento global

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

Receta de sopa de pollo con fideos, rápida y fácil

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a $1.435 para la venta

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu habló sobre el ataque

Netanyahu habló sobre el ataque a los negociadores de Hamas: “Israel lo inició, lo ejecutó y asume toda la responsabilidad”

El reactor nuclear natural de Oklo: un fenómeno único en la Tierra

Revolución en la National Gallery de Londres: por primera vez incluirá arte moderno

Por qué la palabra “maquiavélico” no significa lo que muchos creen

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

TELESHOW
La escapada de Brenda Gandini,

La escapada de Brenda Gandini, Gonzalo Heredia y sus hijos a las Cataratas del Iguazú: “Familia contenta”

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

El percance de Emily Lucius con Belu y su madre en el aeropuerto de Miami: “Tomé una mala decisión”

Patricia Sosa recordó el evento místico por el que dejó de comer carne: “De otro planeta”

Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo