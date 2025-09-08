Elecciones en provincia de Buenos Aires: cuántos votos le aportó el PRO a LLA y cuántos el kirchnerismo a Axel Kicillof

La Alianza LLA con e lPRO no logró capitalizar los votos de Juntos por el Cambio de 2023

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO no resultó tan fructífera en las elecciones provinciales de PBA como el oficialismo nacional y un sector del partido fundado por Mauricio Macri esperaba. Los datos del comicio de ayer muestran que no se produjo la migración de votos del partido amarillo al espacio violeta que imaginó esa sociedad política, -cuya concreción estuvo atravesada por rispideces por las condiciones impuestas por los libertarios.

Los motivos son varios: desde la implosión de lo que fue Juntos por el Cambio, pasando por el desencanto de votantes libertarios frente al estilo de gobierno de Javier Milei, hasta la rigidez política del armado de LLA en la Provincia, que fracasó en lograr consensos para un acuerdo electoral más amplio.

En 2023, Juntos por el Cambio consiguió en la Provincia de Buenos Aires 2.545.545 sufragios - el 26%-, al quedar detrás de Unión por la Patria, que había sacado 4.261.214 votos para la categoría legisladores provinciales, y ganó en todas las secciones electorales, menos en la Sexta, donde se impuso Juntos.

Hace dos años, La Libertad Avanza (LLA) quedó tercera, al cosechar en la Provincia 2.348.108 votos (el 24,5%). En los comicios de este domingo, la alianza entre LLA y el PRO consiguió 2.580.788 votos, el 37,71% de los sufragios escrutados, y solo logró imponerse en dos de las ocho secciones electorales. Fueron apenas 232.680 votos más que en 2023 para la misma categoría bonaerense.

Esto refleja que el aporte del PRO fue magro, más allá de considerar que hubo una porción de votantes de Milei del 2023 que, en esta elección, quizás desilusionados, decidieron no ir a votar.

Milei anoche al reconocer la derrota en la provincia de Buenos Aires

De hecho, ayer hubo casi 2 millones de votos menos, por la caída en la participación. En 2023 se contabilizaron 10.670.480 votos mientras que ayer fueron 8.766.846. La participación hace dos años había sido de casi el 76% y este domingo no llegó al 61% (casi 15 puntos menos).

En cuanto al voto en blanco, ayer sumaron 587.504 los votantes que fueron a las urnas pero no se sintieron representados por ninguna opción (el 6,77%). En línea con la menor asistencia, el número es inferior al del 2023, cuando los sufragios en blanco habían sido 1.072.117 (el 10,05% de los votos emitidos).

Los votantes de Juntos por el Cambio en 2023 que no suscribieron la alianza de LLA con el PRO tuvieron otras ofertas electorales este domingo. El radicalismo compitió con el nuevo espacio de Somos Buenos Aires, que reunió a dirigentes del peronismo no K, la UCR bonaerense y la Coalición Cívica. Ayer sacó 424.671 votos, el 5,25% del total de votos en toda la Provincia. Somos tuvo su mejor performance en la Cuarta Sección del interior agropecuario como fuerte presencia de productores sojeros, con el 19,93%; en la Séptima con el 15,18%; y en la Quinta y la Sexta con el 11,3% en cada una.

Este frente se presentó en todas las secciones menos en la Segunda, donde hizo un acuerdo con Hechos, de los hermanos Manuel y Santiago Pasaglia, actual intendente y su antecesor en San Nicolás. Referenciados en el PRO, se fueron del partido amarillo, pero tampoco migraron hacia los libertarios. Por el contrario, crearon un espacio propio, que se impuso en ese municipio con el 50,51% de los votos y consiguió aportar un caudal importante de votos en la Segunda Sección, donde Hechos logró el 24% de los sufragios, y quedó como tercera fuerza al obtener 90.872 apoyos. En toda la Provincia, este espacio sumó 91.143 votos.

En tanto Potencia, la opción de centroderecha surgida de una alianza entre el MID y UNIR y que estuvo liderada por la abogada y ex segunda de la UIF en el gobierno de Cambiemos María Eugenia Talerico, obtuvo 111.009 votos: 1,37% del total en la Provincia.

Fue producto de la estrategia política llevada adelante por el armador de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, y Karina Milei que impusieron condiciones leoninas para los intendentes de la UCR y del PRO, y buscaron priorizar candidatos libertarios puros, lo que derivó en su alejamiento de la alianza libertario con el macrismo, a la que muchos jefes comunales del partido amarillo cuestionaron como ·un acuerdo de cúpulas partidarias”.

Qué pasó en el peronismo

Fuerza Patria - la endeble alianza que sellaron el sector del gobernador Axel Kicillof, La Cámpora, Cristina Kirchner y el Frente Renovador - se impuso ayer en la Provincia con 3.820.119 votos, el 47,28%. El resultado le dio un cómodo triunfo al mandatario bonaerense, que salió fortalecido en su decisión de desdoblar la elección, a contramano de los deseos del cristinismo, y lo deja bien parado en sus aspiraciones presidenciales para el 2027.

Sin embargo, y más allá de que las elecciones de medio término suelen ser menos convocantes que las ejecutivas, el peronismo perdió este domingo 441.095 votos en el territorio bonaerense respecto de los comicios de 2023, para la categoría de legisladores provinciales.

Ese año, Unión por la Patria, que llevaba a Sergio Massa de candidato a presidente y a Kicillof en busca de su reelección en la provincia, cosechó 4.261.214 votos para diputados y senadores provinciales. Si bien fue casi medio millón de votos más, en porcentaje, el número fue menor - el 44,68% del total -, ya que hubo una mayor afluencia de votantes - se registraron 10,6 millones de sufragios emitidos- y un 76% de la participación electoral.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener