Mauricio Macri volvió a tomar distancia del Gobierno

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó este martes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual el gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde la inauguración de Expoagro, la muestra agroindustrial que se desarrolla en San Nicolás, el referente del PRO advirtió que esta decisión evidencia “la debilidad institucional en la que estamos” y sostuvo que el Estado debe encargarse de realizar obras públicas, en oposición a la postura oficial.

“Es un tema que demuestra la debilidad institucional en la cual estamos, que no ayuda a generar confianza, y creo que eso es importante”, expresó Macri en declaraciones a la prensa. El decreto, publicado el lunes por la noche, establece el marco para la firma de un nuevo acuerdo con el organismo internacional, en un contexto de negociaciones sobre la reestructuración de la deuda argentina.

En cuanto al acuerdo con el FMI, Macri consideró necesario “hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible”. En ese sentido, planteó que sería conveniente “volver a poner el presupuesto sobre la mesa”.

En su discurso, Macri también abordó la política de infraestructura, a raíz de lo sucedido en Bahía Blanca, y destacó la necesidad de que el Estado se involucre en la ejecución de obras públicas. “Hay que poner en marcha esas obras, que las tiene que hacer el Estado, porque ahí está en riesgo la vida de la gente, la vida diaria de la gente”, afirmó el ex mandatario. Además, vinculó la urgencia de estas acciones con los efectos del cambio climático y subrayó: “No es un invento”.

Maurico Macri cuestionó las políticas que lleva adelante Javier Milei

Además, durante su intervención en Expoagro, Macri responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por la situación económica y aseguró que dejó un panorama crítico.

Las declaraciones de Macri marcan un punto de distanciamiento respecto del Gobierno de Milei, que impulsó una política de ajuste fiscal con el objetivo de reducir el déficit y cumplir con los compromisos internacionales. Mientras el oficialismo propone que la obra pública sea ejecutada exclusivamente por el sector privado, Macri defendió el rol del Estado en determinadas áreas de infraestructura.

De todos modos, Macri aclaró que mantiene la buena relación personal con Milei, y evitó definiciones sobre una candidatura propia y sobre la pelea con Patricia Bullrich, que lo acusó la semana pasada de haber administrado la Ciudad de Buenos Aires “como un botín”. Señaló que las definiciones políticas vendrán “después del 20″, cuando regresará de Bologna, donde viajará para dar clases en una universidad.

Durante una entrevista con Infobae en Vivo, Bullrich respondió a las críticas del presidente del PRO en medio del conflicto por el traslado de los presos y las fugas en las comisarías porteñas: “Mauricio Macri es como el jefe de Gobierno de la Ciudad, ¿me puede llamar por teléfono, no?”.

“Si Macri (Mauricio) me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit Waldo Wolff... Lavada de manos, no; Ponzio Pilato en los políticos no va”, dijo.

En apenas dos meses, el gobierno porteño enfrentó varias fugas de presos en comisarías que no están preparadas para alojar a la cantidad de detenidos que albergan actualmente. La sobrepoblación en comisarías y alcaidías porteñas comenzó en la pandemia y se agravó en los últimos años. La crisis provocó recientemente la salida del ministro de Seguridad, Waldo Wolff, que fue reemplazado la semana pasada por Horacio Giménez.

La administración capitalina acusa al gobierno nacional porque muchos de los presos que están alojados en esas dependencias fueron condenados en causas federales y exigen que sean trasladados por el Ministerio de Seguridad.