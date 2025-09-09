La mesa política de Javier Milei, en vivo: el Presidente encabeza la primera reunión con sus seis funcionarios de confianza

El presidente Javier Milei encabezará este martes, desde las 9.30 en la Casa Rosada, la primera reunión de la mesa nacional impulsada por el Gobierno tras la derrota de La Libertad Avanza en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires.
El mandatario busca retomar el diálogo con distintos sectores, mejorar el proceso de toma de decisiones en cuestiones partidarias y recuperar impulso de cara a los comicios del 26 de octubre.
La reunión estará presidida por Milei, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.
Sorprendidos por el anuncio, un grupo de mandatarios provinciales aclaró esta mañana que nunca fueron convocados de manera oficial y, además, lanzaron duras críticas al manejo de los funcionarios nacionales.
Javier Milei decidió que a la crisis política y las internas al interior de su Gobierno se resuelven ampliando el esquema decisorio. Tras perder por amplio margen las elecciones bonaerenses, el Presidente determinó el armado de una mesa política nacional integrada por otros seis altísimos integrantes del oficialismo libertario. Es una suerte de reedición de otras mesas que ya se han armado en el pasado, lo cual tiende a ser tratada por importantes actores del Gobierno como un mecanismo transitorio y de una efectividad limitada.
Un día después de la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei reunió a su Gabinete y definió la creación de dos mesas de trabajo: una política, integrada por funcionarios nacionales, y otra de diálogo con gobernadores. Sorprendidos por el anuncio, un grupo de mandatarios provinciales aclaró esta mañana que nunca fueron convocados de manera oficial y, además, lanzaron duras críticas al manejo de los funcionarios nacionales. Esta mañana se espera otra reunión en la Casa Rosada.
La derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses generó un intenso debate sobre las causas de este traspié político. En este contexto, el reconocido consultor Jaime Durán Barba ofreció un análisis detallado, en el que subrayó la importancia de la estrategia y la imagen en la política. De esta manera, aseguró que en esta ocasión “se hizo muy mal la campaña”, y destacó la figura de Santiago Caputo, quien estuvo al frente de la estrategia que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada.
¿La CGT se pintará la cara para embestir contra el Gobierno luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses? Hay algo seguro: el triunfo del peronismo en el principal distrito del país tendrá una fuerte incidencia en la estrategia del sindicalismo.
Sorprendido por una derrota que no figuraba en sus planes, Javier Milei apuró este lunes dos reuniones de Gabinete y la implementación de una nueva mesa política que hoy se reuniría por primera vez en la Casa Rosada, y apeló de esa manera a la misma estrategia que ejecutó Mauricio Macri en el 2018 cuando su programa económico entró en crisis, y los mercados empezaron a darle la espalda mientras funcionarios y aliados pedían a viva voz un cambio drástico en el sistema de toma de decisiones confiado en ese entonces a Marcos Peña.
La derrota de La Libertad Avanza (LLA) en estas elecciones bonaerenses, quedó sellada por la amplia diferencia que Fuerza Patria obtuvo en la Tercera Sección electoral - más de 25 puntos - y en la Primera, donde sacó más de 10 puntos porcentuales por sobre los libertarios. En estas dos secciones viven más de 10 millones de electores.