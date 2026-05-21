Política

Con Adorni casi descartado y Bullrich lanzada, el Gobierno aún es cauto para definir al candidato en CABA

La cúpula libertaria todavía no comenzó a discutir opciones, a pesar de que la senadora empezó a hacer campaña. La palabra final la tendrá Karina Milei. El factor Jorge Macri y los nuevos actores que aparecen enfrente

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Karina Milei apoyó a Manuel Adorni
El oficialismo nacional ya no piensa en el vocero para competir por la ciudad de Buenos Aires

Hasta hace tan solo unos meses, en la cúpula de La Libertad Avanza estaba la firme convicción de que Manuel Adorni, que salió victorioso en las últimas elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, iba a competir en el 2027 por la jefatura de Gobierno, lo que le cerraba las posibilidades a cualquier otro dirigente del espacio que tuviera la misma ambición. Sin embargo, todo cambió a partir de la denuncia contra el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito, lo que deterioró su imagen y, en paralelo, sus posibilidad de encabezar la boleta el año próximo.

Luego de un tiempo en el que se minimizó la situación, en el oficialismo nacional ya no niegan el hecho de que, a menos que suceda algo extraordinario, el vocero no es la mejor opción para disputarle el poder a Jorge Macri.

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Mientras se reordena el espacio, la senadora Patricia Bullrich, que abandonó el PRO para pasarse a las filas violetas, salió rápidamente a plantear una agenda propia con uno de los reclamos más fuertes de los porteños: el transporte público.

“Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión“, lamentó la ex ministra de Seguridad en un video que publicó en sus redes sociales.

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Javier Milei habla en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán - Patricia Bullrich
Bullrich impulsa una agenda propia en la ciudad (Nicolas Nuñez)

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, la líder del bloque de LLA en la Cámara Alta no pidió autorización antes de lanzar esta grabación con tono de campaña.

“Ella es una gran candidata, nadie dice que no pueda ser la elegida, pero falta mucho para eso. Todavía no nos sentamos a discutir nombres y va a ser Karina Milei la que defina los lugares, nadie más. Con el acuerdo del Presidente, obviamente", señalan.

En el partido consideran que, si bien es probable que luego del Mundial de Fútbol ya empiece el debate por los lugares en las listas, también se tomarán en cuenta algunas circunstancias que podrían cambiar el tablero político, como el futuro de las PASO, la situación económica o las eventuales alianzas.

“Hay que ver como llega Javier, para nosotros lo más importante es su reelección, así que vamos a trabajar intensamente para eso, va a ser nuestra prioridad. El resto se irá viendo y dependerá de muchas cosas”, aclaran.

La secretaria general, en la ciudad de Buenos Aires, se apoya en la legisladora y armadora local, Pilar Ramírez, con quien terminará de definir a los candidatos en este territorio, como ocurrió en el 2025.

En aquella oportunidad, desde la Nación le propusieron participar de los comicios a Diego Santilli, pero el actual ministro del Interior -que volvió a sonar en estos días para jefe de Gobierno- respondió que prefería disputar la provincia, donde también aparece otro referente importante del karinismo, Sebastián Pareja.

Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires
Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

Mientras La Libertad Avanza se acomoda y trata de encontrar al sustituto ideal para Adorni de cara al año que viene, el resto de las fuerzas comenzaron a reordenarse y muchas de ellas ya tienen aspirante.

Hay dos dirigentes que ya se anotaron en la carrera: el actual alcalde porteño, Jorge Macri, que buscará un segundo mandato, y su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, que desde que perdió la interna presidencial con Bullrich anunció su deseo de volver a Uspallata.

El primero de ellos se muestra cerca de las ideas de Milei y en su círculo íntimo no descartan que pueda ofrecerse como alternativa si es que lo aceptan en la Casa Rosada y se arma un acuerdo con el PRO.

“Cambió su discurso y está metiendo algunas medidas que le levantaron muchísimo la imagen, como el tema de los desalojos de las viviendas ocupadas, que es algo que al vecino le preocupa mucho, y la mano dura contra la delincuencia. Es un político y, si bien para ellos no es un libertario puro, sí puede ser leal. Si no es en una alianza así, lo veo recreando la coalición Cambiemos, que la mantiene hasta el día de hoy. Es el único que no la rompió”, argumenta una persona que lo conoce.

Aniversario atentado embajada Israel -
Jorge Macri buscará la reelección (JUAN MABROMATA / AFP)

A todos ellos se les suman los peronistas, que tienen al siempre candidato Leandro Santoro en una de sus facciones, y los radicales, que están enfrentando su propia interna con un actor nuevo para la ciudad, el mendocino Alfredo Cornejo.

El gobernador comenzó un armado propio a través de la creación de la fundación Deliberar, un think tank que estará liderado por Lucas Clark, prosecretario administrativo del Senado nacional y dirigente de su confianza.

En la UCR porteña no se muestran preocupados por esta nueva rama del espacio y aseguran que son “bienvenidas las ideas y la competencia” porque “eso hace un partido político, ordena el debate interno desde sus matices”.

Sin embargo, quienes conducen al radicalismo relativizan el impacto de este nuevo carril y remarcan que es una propuesta que recién se está formando: “Es posible que pueda sumar a los sectores afines a Jesús Rodriguez, Ernesto Sanz y Facundo Suárez Lastra. Que ya son opositores a la actual conducción. Pero no mucho más que eso. Es decir, nada cambia en términos de alineamientos”, señalan.

En lo que respecta a Ramiro Marra, ex libertario que compitió en 2023 por la Jefatura de Gobierno en la boleta de Milei, cuatro años más tarde se presentaría por afuera y en la provincia, un distrito que le “atrae más“ por estas horas, según le confiesa a sus íntimos.

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