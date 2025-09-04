Política

Manuel Passaglia cerró la campaña de Hechos en la segunda sección electoral: “El kirchnerismo y los libertarios fracasaron”

El candidato a diputado encabezó el acto de cierre en Pergamino antes de las elecciones bonaerenses del próximo domingo. Estuvo acompañado por el intendente local, y sus pares de San Nicolás y Rojas

El candidato a diputado Manuel Passaglia cerró su campaña antes de las elecciones bonaerenses este jueves en la ciudad de Pergamino, donde competirá en la segunda sección electoral por el partido Hechos. Allí, estuvo acompañado por el intendente local, y sus pares de San Nicolás y Rojas.

La jornada de cierre reunió a referentes y simpatizantes del espacio en un acto que puso el foco en la necesidad de renovar la política bonaerense y superar la polarización existente en la provincia. El evento se desarrolló en un ambiente familiar y participativo, dejando en evidencia el esfuerzo de la fuerza por marcar una impronta diferente a la tradicional. Además de los candidatos y dirigentes, estuvieron presentes familiares y colaboradores, así como la “mascota” característica del espacio, La Pantera Rosa, que acompañó a Passaglia y su equipo en las recorridas por las localidades de la segunda sección electoral.

Durante el acto, el candidato a diputado provincial se manifestó abiertamente crítico del kirchnerismo y de La Libertad Avanza, señalando que ambos espacios han fracasado en la gestión pública. El candidato afirmó que “no hay que conformarse con los que se viven peleando por quién es más corrupto”, subrayando su convicción de que la provincia necesita una alternativa distinta a las ya existentes. De este modo, dirigió su mensaje a los electores que buscan una opción alejada de los extremos.

En tanto, afirmó que Hechos va a “renovar la política de la Provincia porque el kirchnerismo y los libertarios fracasaron” y son “los culpables de esta realidad que tienen los bonaerenses, a pesar de que la Provincia puede dar mucho más”.

Dirigentes que acompañaron el acto insistieron en la validación de su espacio a partir de la experiencia y los resultados alcanzados en los municipios que gobiernan. En el escenario, Passaglia remarcó que su movimiento eligió un camino complejo pero necesario, priorizando el trabajo real por el bienestar de los vecinos y la transparencia en la función pública. El líder del espacio sostuvo que “somos los únicos que tenemos resultados para mostrar y eso nos da credibilidad”. De acuerdo al discurso presentado en Pergamino, los dirigentes remarcaron la importancia de haber recorrido todos los barrios del norte de la provincia para dialogar con los vecinos y conocer sus prioridades.

El acto en Pergamino se distinguió por su organización y la participación de referentes territoriales. Además de la presencia de los intendentes de San Nicolás y Rojas, la velada contó con el acompañamiento del intendente local. La participación de La Pantera Rosa se convirtió en un símbolo de campaña del partido, reflejando el objetivo de distinguirse de otras agrupaciones. En este sentido, Passaglia hizo énfasis en la diferencia respecto a otros cierres de campaña, destacando que en su espacio “festejamos con la Pantera Rosa y nuestros hijos”.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, expresó su respaldo al enfoque de Hechos, señalando la intención de alejarse de las discusiones estériles entre sectores que “realizan promesas incumplidas y se echan la culpa unos a otros”.

Martínez sostuvo que los municipios de San Nicolás, Pergamino y Rojas constituyen ejemplos de que “las cosas pueden realizarse”, promoviendo la renovación de la política y el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. La colaboración entre intendentes y la presencia de dirigentes de distintas ciudades mostró el propósito del espacio de fortalecer la gestión a nivel local y expandir su propuesta en la provincia.

