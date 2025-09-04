Convención Constituyente en Santa Fe: cuándo se votará la nueva constitución de la provincia

El texto definitivo de la Constitución santafesina se votará el martes 9 de septiembre en sesión plenaria

La Convención Constituyente de Santa Fe atraviesa su etapa final. Tras semanas de debates y consensos, el nuevo texto constitucional ya tiene fecha para su aprobación definitiva: será el martes 9 de septiembre, cuando los convencionales realicen la lectura completa del articulado reformado y lo sometan a votación. Luego, el cierre formal del proceso se concretará el viernes 12 de septiembre a las 17, en un acto de jura que se realizará en la explanada de la Legislatura provincial y que reunirá a representantes de los tres poderes del Estado, además de intendentes de toda la provincia.

Mientras tanto, este viernes se discutirá el último paquete de reformas pendiente, que corresponde al capítulo de Derechos y Garantías. Ese segmento aún presenta un punto sensible: si el nuevo texto incluirá o no una referencia explícita al “aporte histórico” de la Iglesia Católica, que, si bien manifestó su conformidad con la decisión de que Santa Fe no tenga religión oficial, insiste en ser mencionada en la Carta Magna.

Una vez resuelta esa cuestión, se pasará a la instancia de lectura completa del texto constitucional, que ya incorporó las reformas debatidas en las sesiones anteriores. Entre las modificaciones más destacadas figura el rediseño del sistema judicial provincial, que fue aprobado durante la novena sesión, celebrada el miércoles en Santa Fe.

El nuevo esquema incluye una Corte Suprema de Justicia con siete integrantes, quienes no podrán mantenerse en sus cargos una vez superados los 75 años, y la declaración del Ministerio Público como un órgano extrapoder. Además, se establecieron nuevos mecanismos para la selección y enjuiciamiento de jueces y fiscales, y se reformaron organismos como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

El acto de jura del nuevo texto constitucional se realizará el viernes 12 de septiembre en la Legislatura

El gobernador Maximiliano Pullaro, al ser consultado este jueves por la prensa tras su participación en la Feria Provincial de Proyectos, valoró el nivel de consenso alcanzado en el proceso constituyente. “Podemos mostrar que, con amplio nivel de consenso, porque la mayoría del articulado está saliendo con más de dos tercios de los votos de los convencionales, mostramos a toda la Argentina que en Santa Fe hay diálogo, respeto y que tendremos la mejor Constitución del país”, expresó desde la Estación Belgrano, donde tuvo lugar la actividad educativa.

Acerca del rediseño judicial, Pullaro sostuvo que los cambios permitirán contar con “una justicia renovada, transparente y que será mucho más eficiente”.

En esa línea, destacó que las nuevas instituciones están pensadas para funcionar a largo plazo: “Con instituciones nuevas, que funcionen y que miren a los próximos 20 o 30 años”, señaló.

La reforma judicial fue uno de los puntos centrales del proceso. No obstante, desde el oficialismo remarcaron que los avances no se dieron en un marco de imposición, sino de acuerdos con los sectores opositores. “Siento que estamos cumpliendo con todos los objetivos que nos propusimos como oficialismo, pero con un diálogo profundo con la oposición. Para tener una Constitución con el consenso que estamos logrando, todos tenemos que ceder un poco. No hubo una mayoría que se llevó puesto a las minorías, sino que se escuchó, se cambiaron cosas, y se logró una Constitución que tiene el respaldo, al menos, de los dos tercios de los convencionales”, completó Pullaro.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pasará a tener siete miembros con tope de edad de 75 años

Consultado por el medio local Aire de Santa Fe sobre la renovación en la Corte Suprema, el gobernador confirmó que el límite etario quedó “plasmado en la Constitución” y aseguró que el diálogo con cada uno de los actores del sistema judicial continuará.

“Estamos en un momento de unidad en Santa Fe, donde el diálogo institucional es muy importante. Mientras a nivel nacional vemos que la agresión, el agravio y el insulto son moneda corriente, aquí demostramos que hacemos una Constitución diferente entre todos”, concluyó.

De cara a la sesión del martes y al acto de jura del viernes 12, el gobierno provincial prevé otorgarle a la ceremonia la mayor relevancia institucional posible.

Por último, según informó Rosario3, el evento final reunirá a legisladores, autoridades provinciales y a los intendentes de toda la provincia, en lo que se anticipa como un acto de alto contenido político y simbólico. El nuevo texto, que consagra —entre otros puntos— la autonomía municipal, buscará marcar un antes y un después en la historia constitucional de la provincia.