Política

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

“Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas”, afirmaron en un comunicado

Guardar
El comunicado de la embajada
El comunicado de la embajada rusa en la Argentina

La reciente filtración de grabaciones atribuidas a Karina Milei, presuntamente obtenidas dentro de la Casa Rosada, generó una inmediata reacción del oficialismo, que formalizó una denuncia judicial a través del Ministerio de Seguridad Nacional que encabeza Patricia Bullrich. En ese contexto, la embajada de Rusia en Argentina negó cualquier relación con estos hechos después de que algunas versiones mediáticas señalaron la posible intervención de servicios de inteligencia rusos en una supuesta maniobra para desestabilizar al gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo busca “marcar la cancha” y presentar el caso como parte de una operación de inteligencia no institucional.

La denuncia describe el episodio como “una maniobra golpista” destinada a influir en la opinión pública y generar alarma social, justo en el tramo más álgido del ciclo electoral, en vísperas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y con la mirada puesta en los próximos comicios nacionales. El Gobierno sostiene que el objetivo de la filtración es “desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de ese modo, influenciar el proceso electoral”. La denuncia fue presentada por el representante legal del Ministerio, Fernando Soto, ante el Juzgado Federal N.º 10 a cargo de Julián Ercolini.

El Ministerio de Seguridad encuadra la filtración como “un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”. El documento considera las grabaciones como parte de una campaña orientada a manipular el humor social y modificar el curso de la campaña electoral. Para el oficialismo, la simple sospecha de que pudieran haberse registrado conversaciones dentro de la sede del Ejecutivo confiere a la situación una gravedad excepcional.

Patricia Bullrich (RS Fotos)
Patricia Bullrich (RS Fotos)

Las repercusiones de la filtración trascendieron el plano político e institucional. La crisis abierta por el caso permeó la dinámica interna de la administración libertaria, que evidenció fisuras tanto en la relación entre los denominados “karinistas” y los funcionarios alineados con Santiago Caputo, como en el frente interno ante la reacción de la oposición kirchnerista. Voces dentro de la Casa Rosada reconocen el impacto negativo de los audios, dado que coincidieron con un momento delicado de la campaña y en medio de una coyuntura económica difícil.

En medio de la escalada, la embajada de Rusia en la Argentina difundió un comunicado oficial desestimando cualquier involucramiento de Moscú en el caso. “Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa. Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto”, sostuvo la delegación diplomática.

La legación rusa añadió: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”. A la vez, destacó el compromiso de Rusia con la cooperación bilateral y la voluntad de celebrar en octubre el 140º aniversario del establecimiento de relaciones entre ambos países, lejos de “historias de espionaje ficticio”.

El Ministerio de Seguridad vinculó la controversia no solo al ámbito nacional, sino también a posibles intentos de influenciar procesos electorales internacionales, aunque no logró establecer una conexión concreta en esta causa.

La crisis emergió en un escenario político ya tensionado y señales de debilidad en el plano económico. En sectores del oficialismo reconocen la preocupación por el posible efecto dominó: una derrota clara en la provincia de Buenos Aires podría acelerar la inestabilidad política antes de las elecciones nacionales.

Mientras tanto, la embajada de Rusia reiteró su rechazo a cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de Argentina y solicitó que se evite difundir especulaciones sin sustento probatorio, enfatizando el carácter histórico y positivo de las relaciones bilaterales.

Temas Relacionados

RusiaPatricia BullrichKarina MileiFiltración de audiosJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El 81% de los argentinos cree que los políticos están hablando poco de educación, según una encuesta

Un estudio realizado por la Fundación Cimientos e Isonomía detectó una amplia brecha entre el interés ciudadano por el sector educativo y la percepción sobre su presencia en el discurso político

El 81% de los argentinos

Wado de Pedro y Federico Otermín se reunieron con empresarios en Lomas de Zamora por el Día de la Industria

El senador nacional y el intendente encabezaron el encuentro en la sede de una empresa local que produce suelas de calzado. Participaron más de 50 representantes de compañías, pymes y cámaras

Wado de Pedro y Federico

El Gobierno asegura que la intervención del dólar será “coyuntural”: busca calma antes de las elecciones

En el entorno presidencial la consideran una medida necesaria producto de la volatilidad electoral. “Es un período con mucho ruido”, describen. Qué implica la nueva política en el marco de los próximos comicios

El Gobierno asegura que la

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a diputados provinciales en la Tercera sección

Los bonaerenses concurrirán este domingo a las urnas para elegir a los representantes de la Legislatura provincial, según cada región

Elecciones Buenos Aires 2025: los

El silencio de Mauricio Macri en medio de la crisis política del Gobierno y a días de las elecciones bonaerenses

El líder del PRO, hasta el momento, no se pronunció sobre la espiral de denuncias de presunta corrupción en las filas de La Libertad Avanza. Tampoco hizo referencias al ataque que sufrió la comitiva presidencial la semana pasada

El silencio de Mauricio Macri
ÚLTIMAS NOTICIAS
El chef Gordon Ramsay se

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

Wado de Pedro y Federico Otermín se reunieron con empresarios en Lomas de Zamora por el Día de la Industria

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70% en tecnología y electrodomésticos

Intervención en el dólar: cuál es el dato que alarmó al equipo económico, qué poder de fuego tiene y qué dice el FMI

INFOBAE AMÉRICA
Drones explosivos en Haití: la

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

TELESHOW
Evelyn Botto y Fede Bal

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”