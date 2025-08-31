Política

Los candidatos nacionales del peronismo se suman a la campaña bonaerense para robustecer la unidad

El resultado de los comicios provinciales del próximo domingo será clave para la proyección de Fuerza Patria. “Sin septiembre, no hay octubre”, repiten cerca de Kicillof. El pleno que se juega el gobernador

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Guardar
Grabois se subió a la
Grabois se subió a la campaña provincial para respaldar la gestión de Kicillof

La proyección electoral del peronismo pareciera definirse el próximo domingo cuando la provincia de Buenos Aires elija diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. En los últimos días, distintos sectores apretaron el acelerador e incluso los candidatos de la lista de diputados nacionales por Fuerza Patria también se subieron a la campaña provincial y parecieron plegarse a los movimientos del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; que está al frente de la contienda.

Lo cierto es que la campaña del peronismo para la elección de octubre todavía no arrancó. “Vamos a tratar estos días hasta el 7 de septiembre de priorizar las actividades de campaña enfocadas en la elección provincial y a partir de entonces las actividades de campaña enfocadas en la elección del 26 de octubre”, había dicho la semana pasada el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Con algunos cortocircuitos, el plan pareciera aplicarse.

Esta semana que termina, el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, empezó un itinerario de participaciones en algunas actividades proselitistas junto a Kicillof; quien todos los días junta dos o tres actividades de campaña. Taiana estuvo el martes con el gobernador en Ensenada el encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables. El miércoles, en La Plata, ambos mantuvieron una charla con jóvenes que asisten al Curso de Formación Política 2025 en el Instituto de Capacitación Política (ICP), que comanda el intendente Julio Alak.

Taina con Kicillof, Bianco y
Taina con Kicillof, Bianco y Alak

Juan Grabois, tercer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, también está activo. El viernes participó de la recorrida de Kicillof por el municipio de Almirante Brown en la Tercera sección electoral. “La próxima elección es crucial para defender a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de Axel Kicillof, para ponerse del lado de los trabajadores y de los más humildes y lograr así una sociedad más justa y un país soberano”, planteó Grabois.

Sergio Palazzo —quinto candidato a diputado nacional— y Teresa García —sexta postulante en la misma lista— también compartieron actividades con Kicillof, pese a las diferencias internas. Ambos están más cerca del universo cristinista que de la construcción del Movimiento Derecho al Futuro. Sin embargo, ambos se mostraron con Kicillof en el marco del aniversario de la derogación de la ley 15.008 que modificaba el histórico régimen previsional de trabajadores del Banco Provincia. De ese encuentro también participó el jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados bonaerense y tercer candidato a diputado provincial por la Tercera sección electoral, Facundo Tignanelli; uno de los laderos del titular de Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner.

Kicillof con Sergio Palazzo y
Kicillof con Sergio Palazzo y Teresa García; dos postulantes de Fuerza Patria al Congreso

Este sábado, Kicillof se refirió a la relación actual con la expresidenta Cristina Kirchner, a quien en La Plata le atribuyen buena parte de la definición de la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria. En su momento, en el kirchnerismo le endilgaron al mandatario bonaerense la definición de la cabeza de la lista; es decir, la inclusión de Jorge Taiana. “Conversé en el cierre, ahora estoy en campaña”; dijo Kicillof sobre CFK. También planteó que habla “con todos los sectores, con Sergio (Massa), con Juan (Grabois) estuve ayer. Todos los sectores que parecían que estábamos peleadísimos, estábamos reseteándonos. Venimos de una derrota electoral. Está bien que haya discusiones, cuanto más puertas adentro y más productivas sean, mejor. Ahora pongamos pausa sobre cualquier diferencia” amplió en declaraciones a Radio Con Vos.

Otro dirigente que, si bien no es candidato, es una de las patas de Fuerza Patria se plegó a la campaña: el líder del Frente Renovador y exministro de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández y otrora candidato presidencial, Sergio Massa. Este fin de semana recorrió Junín en la Cuarta sección electoral para apuntalar la lista que lleva a la renovadora, Valeria Arata, en el segundo escaño por un lugar en el Senado bonaerense y luego recorrió con el primer candidato a senador por la Primera sección, Gabriel Katopodis.

Sergio Massa de campaña este
Sergio Massa de campaña este fin de semana en Junín

Cerca de Kicillof sueltan que “no hay octubre sin septiembre”. Es un mensaje con destinatario tácito: el kirchenrismo que por lo bajo y hasta hace no mucho tiempo seguía cuestionando la decisión del gobierno provincial de haber desdoblado los comicios.

La preponderancia del cristinismo en la lista nacional irradió cierta incertidumbre de cuál sería el involucramiento en la campaña provincial. Una hipótesis que en el correr de las semanas fue diluyéndose. Sin embargo, distintas terminales del peronismo sí reconocen que el resultado de septiembre -más allá de cómo quedará la Legislatura bonaerense- será determinante para la elección de octubre e incluso en las aspiraciones de Kicillof en el mediano plazo: es decir, una eventual competencia presidencial en 2027.

En el medio, los intendentes del peronismo decidieron focalizar las campañas a sabiendas de que lo que pondrán en juego este 7 de septiembre es la composición de sus propios concejos deliberantes. “Hasta el domingo que viene no me muevo de mi distrito; después vemos”, admite un jefe comunal de la Primera sección electoral del peronismo ante la pregunta de cuál será el involucramiento de los jefes comunales en la campaña nacional y qué grado de acompañamiento habrá para con los candidatos nacionales de Fuerza Patria para la elección de octubre. El objetivo es la elección a desarrollarse dentro de siete días.

Temas Relacionados

últimas noticiasprovincia de Buenos AiresAxel KicillofElecciones 2025Elecciones Buenos Aires 2025Fuerza PatriaCampañaJuan GraboisJorge TaianaperonismoElecciones Legislativas 2025

Últimas Noticias

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: el candidato del oficialismo provincial confió en que votará un número importante de electores

Alrededor de 950 mil correntinos están habilitados para elegir este domingo al próximo gobernador, junto a cargos legislativos locales. Tras 25 años de continuidad de radicalismo, Gustavo Valdés, a través de su hermano Juan Pablo, busca retener el control político de la provincia frente a otros seis competidores

Elecciones Corrientes 2025, en vivo:

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

El Presidente llegará a ese país el próximo jueves y visitará las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas. Karina no formará parte de la comitiva. Volverá el sábado, antes de los comicios bonaerenses

En medio del escándalo de

El laboratorio del fentanilo mortal tuvo una orden de clausura en 2019, pero nunca se ejecutó

Una inspección en mayo de ese año detectó graves fallas en la fabricación de medicamentos. Era el gobierno de Macri y la disposición no se cumplió. En el kirchnerismo, la empresa de García Furfaro se expandió

El laboratorio del fentanilo mortal

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta a ganar en primera vuelta y LLA enfrenta su primer test tras el escándalo de los audios filtrados

El oficialismo estará representado por Juan Pablo Valvés, el hermano del gobernador. Los libertarios podrían terminar cuartos y profundizar así la crisis política del gobierno nacional

Elecciones en Corrientes: Valdés apuesta

Guillermo Montenegro: “En esta elección hay que ponerle un freno al kirchnerismo, así sea lo último que haga”

El jefe comunal de Mar del Plata encabeza la lista del frente LLA en la Quinta. Su visión sobre las denuncias de supuesta corrupción en la estructura del Gobierno, la agresión que sufrió Milei en Lomas de Zamora y por qué cambia la intendencia por la legislatura provincial

Guillermo Montenegro: “En esta elección
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gracias a Vaca Muerta, los

Gracias a Vaca Muerta, los ingresos por regalías de Neuquén crecieron 245% entre 2006 y 2024

El gobierno porteño impulsará multas a las plataformas que publiquen alquileres temporarios no registrados

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: el candidato del oficialismo provincial confió en que votará un número importante de electores

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

Maltrato animal en Bahía Blanca: atropelló a una cachorrita, se dio a la fuga sin asistirla y todo quedó filmado

INFOBAE AMÉRICA
“El mago del Kremlin”: el

“El mago del Kremlin”: el retrato autoritario de Vladimir Putin que desafía a Occidente

Por qué es casi imposible encontrar un trébol de cuatro hojas y qué dice la ciencia sobre la “buena suerte”

El tango se convierte en el mejor aliado de pacientes con Parkinson en Buenos Aires

Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping y le informó sobre las conversaciones que mantuvo con Donald Trump en Alaska

Josh Freese habla tras dejar Foo Fighters: “No resonaba con la música de la banda”

TELESHOW
El rotundo cambio estético de

El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso