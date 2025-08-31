Los candidatos nacionales del peronismo se suman a la campaña bonaerense para robustecer la unidad

Grabois se subió a la campaña provincial para respaldar la gestión de Kicillof

La proyección electoral del peronismo pareciera definirse el próximo domingo cuando la provincia de Buenos Aires elija diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. En los últimos días, distintos sectores apretaron el acelerador e incluso los candidatos de la lista de diputados nacionales por Fuerza Patria también se subieron a la campaña provincial y parecieron plegarse a los movimientos del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; que está al frente de la contienda.

Lo cierto es que la campaña del peronismo para la elección de octubre todavía no arrancó. “Vamos a tratar estos días hasta el 7 de septiembre de priorizar las actividades de campaña enfocadas en la elección provincial y a partir de entonces las actividades de campaña enfocadas en la elección del 26 de octubre”, había dicho la semana pasada el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Con algunos cortocircuitos, el plan pareciera aplicarse.

Esta semana que termina, el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria para la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, empezó un itinerario de participaciones en algunas actividades proselitistas junto a Kicillof; quien todos los días junta dos o tres actividades de campaña. Taiana estuvo el martes con el gobernador en Ensenada el encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables. El miércoles, en La Plata, ambos mantuvieron una charla con jóvenes que asisten al Curso de Formación Política 2025 en el Instituto de Capacitación Política (ICP), que comanda el intendente Julio Alak.

Taina con Kicillof, Bianco y Alak

Juan Grabois, tercer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, también está activo. El viernes participó de la recorrida de Kicillof por el municipio de Almirante Brown en la Tercera sección electoral. “La próxima elección es crucial para defender a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de Axel Kicillof, para ponerse del lado de los trabajadores y de los más humildes y lograr así una sociedad más justa y un país soberano”, planteó Grabois.

Sergio Palazzo —quinto candidato a diputado nacional— y Teresa García —sexta postulante en la misma lista— también compartieron actividades con Kicillof, pese a las diferencias internas. Ambos están más cerca del universo cristinista que de la construcción del Movimiento Derecho al Futuro. Sin embargo, ambos se mostraron con Kicillof en el marco del aniversario de la derogación de la ley 15.008 que modificaba el histórico régimen previsional de trabajadores del Banco Provincia. De ese encuentro también participó el jefe de la bancada peronista en la Cámara de Diputados bonaerense y tercer candidato a diputado provincial por la Tercera sección electoral, Facundo Tignanelli; uno de los laderos del titular de Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner.

Kicillof con Sergio Palazzo y Teresa García; dos postulantes de Fuerza Patria al Congreso

Este sábado, Kicillof se refirió a la relación actual con la expresidenta Cristina Kirchner, a quien en La Plata le atribuyen buena parte de la definición de la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria. En su momento, en el kirchnerismo le endilgaron al mandatario bonaerense la definición de la cabeza de la lista; es decir, la inclusión de Jorge Taiana. “Conversé en el cierre, ahora estoy en campaña”; dijo Kicillof sobre CFK. También planteó que habla “con todos los sectores, con Sergio (Massa), con Juan (Grabois) estuve ayer. Todos los sectores que parecían que estábamos peleadísimos, estábamos reseteándonos. Venimos de una derrota electoral. Está bien que haya discusiones, cuanto más puertas adentro y más productivas sean, mejor. Ahora pongamos pausa sobre cualquier diferencia” amplió en declaraciones a Radio Con Vos.

Otro dirigente que, si bien no es candidato, es una de las patas de Fuerza Patria se plegó a la campaña: el líder del Frente Renovador y exministro de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández y otrora candidato presidencial, Sergio Massa. Este fin de semana recorrió Junín en la Cuarta sección electoral para apuntalar la lista que lleva a la renovadora, Valeria Arata, en el segundo escaño por un lugar en el Senado bonaerense y luego recorrió con el primer candidato a senador por la Primera sección, Gabriel Katopodis.

Sergio Massa de campaña este fin de semana en Junín

Cerca de Kicillof sueltan que “no hay octubre sin septiembre”. Es un mensaje con destinatario tácito: el kirchenrismo que por lo bajo y hasta hace no mucho tiempo seguía cuestionando la decisión del gobierno provincial de haber desdoblado los comicios.

La preponderancia del cristinismo en la lista nacional irradió cierta incertidumbre de cuál sería el involucramiento en la campaña provincial. Una hipótesis que en el correr de las semanas fue diluyéndose. Sin embargo, distintas terminales del peronismo sí reconocen que el resultado de septiembre -más allá de cómo quedará la Legislatura bonaerense- será determinante para la elección de octubre e incluso en las aspiraciones de Kicillof en el mediano plazo: es decir, una eventual competencia presidencial en 2027.

En el medio, los intendentes del peronismo decidieron focalizar las campañas a sabiendas de que lo que pondrán en juego este 7 de septiembre es la composición de sus propios concejos deliberantes. “Hasta el domingo que viene no me muevo de mi distrito; después vemos”, admite un jefe comunal de la Primera sección electoral del peronismo ante la pregunta de cuál será el involucramiento de los jefes comunales en la campaña nacional y qué grado de acompañamiento habrá para con los candidatos nacionales de Fuerza Patria para la elección de octubre. El objetivo es la elección a desarrollarse dentro de siete días.