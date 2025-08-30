Política

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense habló de su relación con la expresidenta, cuestionó la política económica de Javier Milei y relató anécdotas sobre empresarios y la apertura importadora

Cristina Kirchner y Axel Kicillof
Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se refirió a la relación con Cristina Kirchner y a las discusiones dentro del peronismo. Según explicó, “todos los sectores que parecían que estábamos peleadísimos, estábamos reseteándonos”. Además, sostuvo que el acuerdo consiste en “poner pausa sobre cualquier discusión” interna de cara a los próximos comicios y recalcó: “Los puntos de diferencia son infinitamente menores que los que existen con Milei y con Macri”.

“Con Cristina venimos hablando mucho para el cierre de listas y la verdad que ahora estamos trabajando en una campaña. Apareció en un acto con trabajadores de la salud. Hoy estamos todos muy enfocados en ganar septiembre para ganar octubre. Acordamos hacer una boleta que es la de Fuerza Patria y que sea lo más amplia posible”, señaló en diálogo con Radio con vos.

Consultado sobre su vínculo con la expresidenta, agregó: “Conversé en el cierre, ahora estoy en campaña. Con todos los sectores, con Sergio, con Juan estuve ayer. Todos los sectores que parecían que estábamos peleadísimos, estábamos reseteándonos. Venimos de una derrota electoral. Está bien que haya discusiones, cuanto más puertas adentro y más productivas sean, mejor. Ahora pongamos pausa sobre cualquier diferencia. Los puntos de distancia son infinitamente menores que los que tenemos con Milei o con Macri”.

El mandatario bonaerense apuntó contra el actual presidente Javier Milei: “Lo de Milei es criminal con la industria nacional y muy difícil de remontar después. Cuando venimos nosotros, nos exigen más porque hay que pagar la deuda que tomaron Macri y Milei, rearmar el tejido industrial, la universidad y los científicos que expulsan. Se cayó el jarrón y hay que pegarlo”.

Kicillof recordó anécdotas con empresarios. “Un textil muy grande me dijo: ‘Ustedes hacían todo mal y a mí me iba recontra bien. Ahora Macri hace todo bien y a mí me va para el culo’. Le contesté que tenía que revisar los manuales de qué está bien y qué está mal en política económica. Durante los doce años de Néstor y Cristina hubo mucha más inversión y utilización de la capacidad instalada que con Macri y con Milei”.

Los principales dirigentes del peronismo
Los principales dirigentes del peronismo

También relató un episodio con la industria metalúrgica: “Me dijeron: ‘Con ustedes nos llevaban al cielo a las patadas. Estos nos están llevando al infierno con palmaditas’. Yo no soy maltratador, pero pedía que inviertan más. Les parecía mal porque me metía en su negocio. Preferían las palmaditas aunque se estaban fundiendo”.

En ese marco, marcó diferencias con el oficialismo nacional: “Hoy Trump pone aranceles para proteger a la industria norteamericana. Antes ser proteccionista era una mala palabra. Milei aplica un plan neoliberal de otra época, fuera de tiempo. Es un corso a contramano. Ya es malo de por sí, pero en este tiempo es un papelón”.

El gobernador describió la situación social en la provincia: “En hospitales hay un 65% más de gente porque no puede pagar medicamentos, obra social ni consulta. Los intendentes reciben cada vez más pedidos de trabajo. Hay problemas con las changas, con el laburo formal y con los emprendimientos. Empieza a haber lío en la cadena de pago, en las tarjetas, en el crédito. Es culpa de Toto Caputo, Milei y esa manga de irresponsables”.

Kicillof remarcó que gobierna “la provincia más compleja” y que el programa nacional impacta de lleno en su territorio: “Milei gobierna contra la provincia de Buenos Aires. Quiere exportar crudo en lugar de refinarlo acá. Está contra la salud pública, contra la educación pública. Si destruye el Estado, la gente se queda sin educación y sin salud. Yo estoy abriendo universidades, escuelas, rutas, obras de agua y cloaca. Todo eso lo hacemos solos, sin Milei”.

Sobre la interna oficialista, concluyó: “La militancia está enchufada, los intendentes están trabajando. Nos piden que hagamos un esfuerzo para que el peronismo sea una alternativa. Es lo que estamos haciendo”.

Axel KicillofCristina KirchnerLa CamporaInternaElecciones 2025Elecciones Argentina 2025Elecciones Buenos Aires 2025

