Sergio Massa acompañó a los candidatos del Frente Renovador y abogó por la unidad del peronismo en el tramo final de la campaña

Massa estuvo con vecinos y militantes en Junín

Con perfil bajo, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, puso en marcha una serie de recorridas de campaña, junto a los candidatos que competirán en distintas secciones electorales el 7 de setiembre en las elecciones bonaerenses. En encuentros con vecinos, militantes y referentes locales, el ex candidato presidencial convocó a votar y a redoblar los esfuerzos para mantener la unidad de Fuerza Patria para vencer a La Libertad Avanza de Javier Milei.

El viernes al mediodía marcó el inicio de una agenda intensa para Massa, quien visitó Junín, cabecera de la cuarta sección electoral, en compañía de la candidata a senadora provincial Valeria Arata.

El ex candidato presidencial visitó varias ciudades bonaerenses

Durante el encuentro, ambos dialogaron con vecinos afectados por el ajuste implementado por el actual gobierno y recorrieron una obra paralizada de 149 viviendas del plan Procrear, detenida desde diciembre de 2023 por decisión del gobierno nacional, que aplicó la “motosierra” y bajó a cero la obra pública.

Posteriormente, Massa se trasladó a Baradero, en la segunda sección electoral, donde mantuvo un encuentro con jóvenes “preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto”, según informaron fuentes partidarias.

En esta actividad estuvo acompañado por el candidato a concejal Juan Bautista Morales y el candidato a diputado provincial Carlos Puglelli. La participación de jóvenes y mujeres ha sido un eje central en la estrategia de campaña del líder del Frente Renovador.

El encuentro de Massa en Baradero

La equipo de campaña también organizó recorridas en los partidos de San Martín y San Vicente con adultos mayores para escucha las dificultades que enfrentan a raíz del “fuerte ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica”.

El objetivo, según el equipo de campaña, es poner en el centro de la agenda el respeto a la trayectoria de quienes trabajaron toda su vida y garantizarles “dignidad, ingresos justos y una vida plena”.

En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, el encuentro puso el foco en la problemática de la seguridad, otro de los temas que preocupan a los bonaerenses.

A lo largo de estas actividades, Massa evitó la exposición mediática, mantuvo bajo perfil y buscó acompañar a los candidatos, dialogar con las fuerzas vivas locales y trabajar en la construcción de la unidad como estrategia para “defender a los bonaerenses”.

Como parte de su campaña, el ex candidato a presidente también envió un mensaje telefónico a toda la provincia de Buenos Aires, convocando a la participación electoral: “Hola, soy Sergio Massa y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta. Y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar. Te esperamos”.

Fuentes del massismo confirmaron que en la próxima semana continuarán las actividades con los candidatos del Frente Renovador en la Quinta Sección Electoral -la cabecera es Mar del Plata- y en la Séptima Sección Electoral -Olavarría es el municipio más populoso-, donde mantendrá el bajo perfil.

La intención de las recorridas es fortalecer las candidaturas y liderazgos locales, con vistas tanto a las próximas elecciones como al 2027, cuando se disputen los ejecutivos municipales.

“La situación económica es la que más daño está haciendo a los bonaerenses y por eso el peronismo puede ganar. Lo que pasó en los últimos días con los audios de supuestas coimas en discapacidad agrava la situación, pero lo que tiene más peso es que la plata no alcanza y la calidad de vida es cada vez peor”, indicaron las fuentes partidarias.

Máximo Kirchner critica a Axel Kicillof por falta de obras en Quilmes

En Fuerza Patria admiten un moderado optimismo, pero admiten que dependen de contener las tensiones internas que persisten y que quedaron en evidencia, por ejemplo, con el reproche de Máximo Kirchner a Axel Kicillof por la falta de apoyo de la provincia a Quilmes, el partido que gobierna Mayra Mendoza.