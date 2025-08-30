Política

Sergio Massa acompañó a los candidatos del Frente Renovador y abogó por la unidad del peronismo en el tramo final de la campaña

El dirigente participó de encuentros con vecinos en los distritos donde el massismo compite con referentes propios. El mensaje que compartió para convocar a votar para derrotar a Milei

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
Massa estuvo con vecinos y
Massa estuvo con vecinos y militantes en Junín

Con perfil bajo, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, puso en marcha una serie de recorridas de campaña, junto a los candidatos que competirán en distintas secciones electorales el 7 de setiembre en las elecciones bonaerenses. En encuentros con vecinos, militantes y referentes locales, el ex candidato presidencial convocó a votar y a redoblar los esfuerzos para mantener la unidad de Fuerza Patria para vencer a La Libertad Avanza de Javier Milei.

El viernes al mediodía marcó el inicio de una agenda intensa para Massa, quien visitó Junín, cabecera de la cuarta sección electoral, en compañía de la candidata a senadora provincial Valeria Arata.

El ex candidato presidencial visitó
El ex candidato presidencial visitó varias ciudades bonaerenses

Durante el encuentro, ambos dialogaron con vecinos afectados por el ajuste implementado por el actual gobierno y recorrieron una obra paralizada de 149 viviendas del plan Procrear, detenida desde diciembre de 2023 por decisión del gobierno nacional, que aplicó la “motosierra” y bajó a cero la obra pública.

Posteriormente, Massa se trasladó a Baradero, en la segunda sección electoral, donde mantuvo un encuentro con jóvenes “preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto”, según informaron fuentes partidarias.

En esta actividad estuvo acompañado por el candidato a concejal Juan Bautista Morales y el candidato a diputado provincial Carlos Puglelli. La participación de jóvenes y mujeres ha sido un eje central en la estrategia de campaña del líder del Frente Renovador.

El encuentro de Massa en
El encuentro de Massa en Baradero

La equipo de campaña también organizó recorridas en los partidos de San Martín y San Vicente con adultos mayores para escucha las dificultades que enfrentan a raíz del “fuerte ajuste en jubilaciones, medicamentos y atención médica”.

El objetivo, según el equipo de campaña, es poner en el centro de la agenda el respeto a la trayectoria de quienes trabajaron toda su vida y garantizarles “dignidad, ingresos justos y una vida plena”.

En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, el encuentro puso el foco en la problemática de la seguridad, otro de los temas que preocupan a los bonaerenses.

A lo largo de estas actividades, Massa evitó la exposición mediática, mantuvo bajo perfil y buscó acompañar a los candidatos, dialogar con las fuerzas vivas locales y trabajar en la construcción de la unidad como estrategia para “defender a los bonaerenses”.

Como parte de su campaña, el ex candidato a presidente también envió un mensaje telefónico a toda la provincia de Buenos Aires, convocando a la participación electoral: “Hola, soy Sergio Massa y lo que viene en el país depende de nosotros. Para tener la unidad que necesitamos tenemos que ir a votar. Cada voto cuenta. Y la forma de cuidar el laburo, la escuela, la salud y nuestra familia es yendo a votar. Te esperamos”.

Fuentes del massismo confirmaron que en la próxima semana continuarán las actividades con los candidatos del Frente Renovador en la Quinta Sección Electoral -la cabecera es Mar del Plata- y en la Séptima Sección Electoral -Olavarría es el municipio más populoso-, donde mantendrá el bajo perfil.

La intención de las recorridas es fortalecer las candidaturas y liderazgos locales, con vistas tanto a las próximas elecciones como al 2027, cuando se disputen los ejecutivos municipales.

“La situación económica es la que más daño está haciendo a los bonaerenses y por eso el peronismo puede ganar. Lo que pasó en los últimos días con los audios de supuestas coimas en discapacidad agrava la situación, pero lo que tiene más peso es que la plata no alcanza y la calidad de vida es cada vez peor”, indicaron las fuentes partidarias.

Máximo Kirchner critica a Axel Kicillof por falta de obras en Quilmes

En Fuerza Patria admiten un moderado optimismo, pero admiten que dependen de contener las tensiones internas que persisten y que quedaron en evidencia, por ejemplo, con el reproche de Máximo Kirchner a Axel Kicillof por la falta de apoyo de la provincia a Quilmes, el partido que gobierna Mayra Mendoza.

Temas Relacionados

Sergio MassaFrente RenovadorCampaña electoralBuenos AiresJunínSan VicenteValeria ArataJuan Bautista MoralesProcrearSeguridadElecciones 2025Elecciones PBA 2025últimas noticias

Últimas Noticias

Un legislador porteño denunció publicidad ilegal de juego online en los subtes y reclamó sanciones

Facundo Del Gaiso señaló que los carteles vulneran la normativa vigente y exponen a los menores a riesgos de adicciones

Un legislador porteño denunció publicidad

Lorenzetti: “Las instituciones siguen hablando un lenguaje del pasado, dirigido a una realidad que no existe y a un público que no las escucha”

El juez de la Corte fue uno de los oradores en la gala por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba que se realizó en el Teatro Libertador General San Martín

Lorenzetti: “Las instituciones siguen hablando

La otra sospecha sobre Spagnuolo: el Gobierno revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite errores

Se anularon más de 111 mil beneficios, pero creen que hubo trámites mal realizados. Son datos que se conocen en medio del escándalo de los audios de supuestas coimas en la compra de medicamentos

La otra sospecha sobre Spagnuolo:

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

El gobernador bonaerense habló de su relación con la expresidenta, cuestionó la política económica de Javier Milei y relató anécdotas sobre empresarios y la apertura importadora

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

La provincia elige este domingo, además, diputados, senadores e intendentes, en una elección marcada por la ruptura de alianzas. Las bancas en juego en la Legislatura provincial por cada espacio político

Elecciones en Corrientes: siete candidatos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a 7 años de

Condenaron a 7 años de prisión al empleado judicial de Salta acusado de transportar más de 23 kilos de marihuana en su camioneta

Simplificación digital: ARBA reglamentó un nuevo procedimiento para emitir comprobantes de retenciones

Un legislador porteño denunció publicidad ilegal de juego online en los subtes y reclamó sanciones

Dólar, plazos fijos e inflación: qué le hizo ganar más dinero a los ahorristas en agosto

La otra sospecha sobre Spagnuolo: el Gobierno revisa las bajas de pensiones por discapacidad y admite errores

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur contactará al

Corea del Sur contactará al régimen de Kim Jong-un para organizar un maratón interfronterizo

Nuevo enfrentamiento a tiros entre reclusos en una cárcel de Ecuador: al menos cuatro muertos

Zelensky afirmó que el asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano fue “cuidadosamente planeado”

Los rebeldes hutíes reportaron que su primer ministro fue abatido en un ataque de Israel en la capital de Yemen

Guillermo del Toro presenta en Venecia su versión “increíblemente emocional” de Frankenstein

TELESHOW
El “baby boom” de la

El “baby boom” de la farándula argentina: embarazos y nacimientos que alegran el 2025

Mirtha Legrand sorprendió a Raúl Lavié en el show por su cumpleaños número 88: “Estás más joven que nunca”

Wanda Nara prepara el nuevo Masterchef Celebrity: sus exparejas que podrían sumarse y la figura que dijo que no

Leandro Paredes visitó a Martín Bossi en el teatro: el divertido video del encuentro en camarines

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”