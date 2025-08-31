Política

Cristina Kirchner volvió a criticar a Milei y advirtió: “El fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía”

La ex presidenta envió un audio que se reprodujo en un acto de campaña que encabezó Fernanda Raverta en Mar del Plata. También hubo un posteo de Máximo Kirchner con una foto de su madre y el Indio Solari y un llamado a votar en las elecciones bonaerenses

Guardar
La ex mandataria nacional se
La ex mandataria nacional se metió de lleno en la campaña (Sebastián Alonso)

A una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la ex mandataria nacional Cristina Kirchner volvió a involucrarse en la campaña del peronismo al criticar a la actual gestión de Javier Milei y considerar que “el fracaso más estrepitoso y trágico” de esta administración “se está dando en la macroeconomía”.

Una cosa es ser panelista y otra cosa es ser Presidente. Son dos cosas bien diferentes. He visto hablar a miles de presuntos expertos en canales de televisión. Y nadie puede hoy decir que cualquiera de ellos no haya fracasado o las políticas que ellos desplegaban no hayan fracasado en la Argentina”, remarcó.

Desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, la ex jefa de Estado envió un audio que se reprodujo en un acto que encabezó en Mar del Plata la candidata del frente Fuerza Patria en la quinta sección, Fernanda Raverta.

El evento se realizó desde las 16:00 en el Club AGP, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 800, en pleno centro de la ciudad balnearia, hasta donde se acercaron decenas de militantes.

Raverta junto al gobernador bonaerense,
Raverta junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof

“Fernanda me contó que este festival es la culminación de una campaña que la pensaron como con un carácter más reflexivo y permítanme decirles que me parece muy bien esto de reflexionar. Necesitamos mucha reflexión los argentinos”, comenzó CFK.

En este sentido, la ex mandataria destacó el video que se proyectó momentos antes en el establecimiento deportivo, con imágenes “sobre Milei, sus insultos, sus brutalidades, sus agresiones y su desgobierno de violencia”.

“La verdad es que son casi cuatro minutos francamente aterradores. Espero que esos talleres los hayan hecho de día y bien temprano porque, si ese video lo ves después de las nueve de la noche, no dormís, seguro”, bromeó.

Cristina Kirchner remarcó “las escenas escatológicas y una casi hasta de pornografía infantil fueron dichas y protagonizadas por Milei mucho antes de que la sociedad votara en las elecciones presidenciales del 2023″.

“Y la pregunta que no puedo dejar de hacerme es: ¿qué nos pasó a los argentinos para poder validar electoralmente tales desatinos? Más allá de que uno no lo haya votado, pero formamos parte de una comunidad y de una sociedad, así que tenemos que preguntarnos entre todos esto. Y creo que la explicación del fracaso del gobierno del Frente de Todos no me parece suficiente. Es más, creo que es una coartada para salir del paso y no indagar sobre nuestros pliegues más escondidos y tal vez más oscuros como sociedad", agregó.

Cristina Kirchner volvió a criticar
Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

En esta línea, la ex presidenta volvió a cuestionar la gestión libertaria y opinó que “de lo que sí podemos tener hoy y mucha certeza, es del fracaso absoluto de las políticas económicas del desgobierno de Milei”.

“Fracaso que se vive en la microeconomía de los hogares argentinos, pero también en la macroeconomía de la que presumía dar cátedra el lunático que tenemos de presidente, cuando concurría como panelista a la tele”, sostuvo.

La dirigente de la oposición señaló, entonces, que “la gente se endeuda con la tarjeta de crédito para comprar comida”, los jubilados “tienen que optar por comprar comida o remedios” y los discapacitados están “obligados al suplicio de recorrer kilómetros y kilómetros, arrastrando sus problemáticas y sus adversidades en forma humillante para que no le saquen la pensión”.

“Podría seguir enumerando decenas de microeconomías, de pequeños comerciantes que ven caer a pique sus negocios, de trabajadores de plataformas que han visto cómo han caído los servicios que prestaban, taxistas, remises, Uber, que ya no tienen tantos viajes. Ni que hablar de los Rappi, de los deliverys de la comida que ya la gente casi no pide”, completó.

No obstante, para CFK “el fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía, esa que Milei decía manejar con solvencia en la tele”, donde se presentaba “como el economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

“¿Qué hace éste frente al problema de la economía bimonetaria? Primero, la niega en su discurso. Y después, no se le ocurre otra cosa frente a ese escenario real para que los pesos no se le vayan al dólar", agregó.

Por último, Cristina Kirchner argumentó que se trata de “un fracaso anunciado” y advirtió que “de cada crisis la gente sale peor, pero el poder económico sale cada vez más concentrado y más poderoso”.

“Desde acá, en San José 1111, tengo la absoluta certeza de que tenemos que impulsar un debate más profundo sobre las verdaderas causas de nuestras frustraciones como argentinos y de los fracasos como país. Y retomar así nuestro rol principal, como ya lo dije en otras oportunidades, de volver a ser militantes políticos y no solamente militantes electorales”, cerró.

El posteo de Máximo Kirchner
El posteo de Máximo Kirchner en plena campaña

Más temprano, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner publicó en su cuenta de Instagram una foto de su madre junto al cantante Carlos “Indio” Solari, y llamó a votar por Fuerza Patria en las próximas elecciones.

“Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Solo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción”, escribió para acompañar esa imagen.

Temas Relacionados

CFKCristina KirchnerElecciones 2025Elecciones PBA 2025Fuerza PatriaProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Críticas de la Iglesia por “el recorte de los aportes a los centros de prevención y recuperación de adictos”

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo, advirtió que la falta de fondos para establecimientos “que, en condiciones muy precarias, todavía están funcionando”. Fuerte advertencia sobre la “mirada meramente policial y judicial” del tema

Críticas de la Iglesia por

Por 50 balas: investigan por contrabando a un ex diputado neuquino en Chile

Se trata de Edgardo Daniel Della Gaspera, vinculado al Movimiento Popular Neuquino y allegado al ex gobernador Omar Gutiérrez. Los carabineros lo descubrieron en el complejo fronterizo Pino Hachado

Por 50 balas: investigan por

El Senado reactivará la emergencia en discapacidad, pero se abrió una puja entre los bloques por el temario

Tras el veto del Ejecutivo, la insistencia en Diputados obtuvo los dos tercios y la Cámara alta avanzará en el mismo sentido. Se sumaría la modificación de la norma que regula los DNU. Sin embargo, hay proyectos dictaminados que podrían complejizar el escenario

El Senado reactivará la emergencia

El abogado de los hermanos Kovalivker cuestionó el operativo judicial y la prueba en la causa por presuntas coimas en la Andis

Martín Magram advirtió que el procedimiento judicial en Suizo Argentina podría afectar el suministro de medicamentos y criticó la incorporación de grabaciones cuya autenticidad aún no ha sido verificada en la causa

El abogado de los hermanos

Elecciones en Corrientes: tras el cierre de la votación, el oficialismo celebró y el peronista Ascúa apuesta al balotaje

Alrededor de 950 mil correntinos estaban habilitados para elegir este domingo al próximo gobernador, junto a cargos legislativos locales. Tras 25 años de continuidad de radicalismo, Gustavo Valdés, a través de su hermano Juan Pablo, busca retener el control político de la provincia frente a otros seis competidores

Elecciones en Corrientes: tras el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Continúan con la búsqueda de

Continúan con la búsqueda de Fernando y Caleb, los primos desaparecidos en el río Paraná

La Reina Máxima y su look total white: el estilo que marcó el pulso del glamour en el Gran Premio de Fórmula 1

Los dueños de la Suizo Argentina pidieron la nulidad de la causa en la se investiga el supuesto pago de coimas

Volvía de trabajar y un hombre borracho la agarró de los pelos y abusó de ella en un baldío de Mariano Acosta

Desde golpes de calor hasta la propagación de enfermedades, cómo impacta el cambio climático en la salud

INFOBAE AMÉRICA
Los jueces verdugos y sicarios

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

Las nuevas baterías nucleares prometen alimentar sensores, robots y dispositivos médicos durante décadas

La ciencia identifica indicadores clave para anticipar brotes virales persistentes con apoyo de nuevas tecnologías

El misterio detrás de las orugas peludas que invaden pueblos y desaparecen sin dejar rastro

TELESHOW
L-Gante se refirió al misterioso

L-Gante se refirió al misterioso incendio en su casa: “¿Si me hicieron una macumba? Todo puede ser"

La respuesta de Silvina Escudero tras la aparición de su hermana Vanina en el programa de Mirtha Legrand

Virginia Gallardo votó en las elecciones de Corrientes 2025: el buzo patriótico que eligió

Las increíbles fotos de las vacaciones de Jimena Monteverde y su marido en Italia

Tiago PZK debutó en La Peña de Morfi: “Tenía el sueño de poder vivir de mi música”