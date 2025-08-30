Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

Los 7 candidatos a gobernador que compiten mañana

Mañana domingo, en la previa de la batalla electoral en la Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, Corrientes concitará la atención política con un elemento adicional en un año de elecciones de medio término: además de legisladores provinciales, concejales e intendentes, se elige gobernador.

Con siete listas en competencia, el escenario muestra a un oficialismo en una posición de ventaja, pero abierto a un balotaje, por la ruptura de la alianza que llevó a Gustavo Valdés a la gobernación, y el fracaso de un posible acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

Sus principales contendientes serán el otro sector de la UCR que lidera Ricardo Colombi, el peronismo y los libertarios, corriendo desde atrás. Para evitar ir a un balotaje, el ganador debe superar el 45% de los votos en la primera vuelta.

El desacople en el calendario electoral para elegir gobernador respecto de las elecciones presidenciales obedece a la intervención federal de la provincia en 2001.

Están habilitados para votar 950.320 correntinos, 23.000 más que en la elección provincial de legisladores de 2023, cuando se impuso Eco+Vamos con el 66% de los votos, y Valdés obtuvo su reelección.

Ruptura en el oficialismo

La alianza que llevó a Valdés a la gobernación en 2017 se rompió para estos comicios y el oficialismo va solo con el sello de Vamos Corrientes. Si bien el actual mandatario termina su gestión con buenos índices de aceptación, no puede ir por un tercer período consecutivo.

Por este motivo, promovió a su hermano, Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó. Va acompañado de Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador que buscará su reelección.

La fórmula del oficialismo de Vamos Corrientes

Vamos Corrientes es una alianza que el mandatario creó cuatro años atrás, cuando buscaba su reelección. Con el radicalismo como principal fuerza política, el armado incluye a sellos partidarios como el Partido Popular de Braillard Poccard, el PRO, el Partido Liberal, el Partido Autonomista, el Partido Nuevo, el Partido Demócrata Progresista, Forja, la UCeDé, el Encuentro Republicano Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros.

Pese a la intención inicial de Valdés - uno de los gobernadores que actuó en un principio como aliado del Gobierno nacional - no hubo acuerdo con LLA. En su búsqueda de ampliar su base electoral, el mandatario radical logró, sin embargo, sumar el apoyo del peronista Carlos “Camau” Espínola, que hoy integra el bloque Unidad Federal en el Senado nacional.

Valdés anunció en el cierre de campaña de su hermano, el jueves por la noche, que se sumaba al espacio de gobernadores que crearon el espacio de Provincias Unidas, que integran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Los tres primeros estuvieron presentes en primera fila, junto al ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, uno de los impulsores de este espacio.

Gustavo Valdés, en el cierre de campaña, anunció que se suma a Provincias Unidas

La aspiración de los hermanos Valdés es ganar en primera vuelta, pero los sondeos muestran un escenario político abierto, con posibilidades de una segunda vuelta.

En la vereda opositora este domingo estará el antecesor de Valdés, Colombi, también radical, que se presenta por Encuentro por Corrientes (ECO), la coalición política correntina con la UCR como columna vertebral que fundó en 2009. Actual senador provincial - con dos años más de mandato -, va acompañado por su colega del PJ en la Cámara alta correntina Martín Barrionuevo.

La boleta de Encuentro por Corrientes que enfrenta, desde la UCR, al oficialismo de Valdés

Por el peronismo, el candidato a gobernador es Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres, Se presenta bajo el nombre de Limpiar Corrientes, junto al diputado provincial del Frente Renovador César Lezcano como aspirante a vice.

La boleta peronista de Limpiar Corrientes aspira a polarizar con el oficialismo radical

La propia Cristina Kirchner estuvo el 7 de junio en el lanzamiento de su candidatura en Paso de los Libres.

Cristina Kirchner y Martín Ascúa en Paso de los Libres, en el lanzamiento de la candidatura del correntino

Más rezagado, se ubicaría el diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón, candidato oficial del mileísmo. Se presenta secundado en la boleta por Evelyn Karsten, secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación.

Como candidato ungido desde la Casa Rosada, Almirón llevó adelante una campaña basada en la confrontación con el oficialismo provincial y en la identificación con la “marca Milei”.

LLA va con una fórmula pura que encabeza el diputado nacional Almirón

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron el jueves en la peatonal de la capital provincial en una accidentada caminata para apoyar a Almirón en su cierre de campaña, que debió interrumpirse por incidentes.

Martín Menem Karina Milei y Lisandro Almirón en caminata en la peatonal en la capital de Corrientes, antes de los incidentes

La oferta libertaria, no obstante, va dividida ya que también se presenta el abogado Carlos “Teke” Romero por el partido Ahora, acompañado de Ana “Coty” Casaro Quiñones.

Otro de los espacios que competirá en esta elección es el Partido de la Esperanza, que lleva como fórmula a los abogados Adriana Vega y Andrés Barboza. Vega se presenta también como candidata a diputada y Barboza como postulante al Senado provincial, por lo que sus postulaciones para la gobernación y vicegobernación serían testimoniales.

Por último, la oferta electoral correntina incluye al espacio Cambiá Corrientes, con la diputada provincial Sonia López como candidata a gobernadora, junto al médico Raúl Dal Lago.

La renovación de la Legislatura provincial

Corrientes tiene una Legislatura bicameral que renueva mañana la mitad de la Cámara baja y un tercio del Senado. Se eligen 15 bancas para diputados y 5 para senadores provinciales. Compiten 8 listas, una más que para gobernador. También se votan 73 intendentes (entre ellos el de la Capital), y concejales.

Vamos por Corrientes renueva 9 de sus actuales 17 bancas en la Cámara baja. La lista de candidatos a diputados está encabezada por el ex legislador provincial de la UCR Eduardo Tassano.

En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con 8 integrantes (7 radicales y una aliada del Partido Liberal con mandato hasta 2027), y pone en juego 2 bancas. La boleta de Vamos Corrientes a senadores la encabeza el propio gobernador Valdés.

Encuentro por Corrientes pone en juego 2 escaños de los 4 que tiene en la Cámara de Diputados. Lleva como primer candidato a Emiliano Fernández Recalde, intendente de Virasoro. En el Senado, ECO tiene 3 bancas - entre ellas la del propio Colombi - y pone en juego 2. El candidato a la Cámara alta es el actual senador radical José Vaz Torres, que termina su mandato en diciembre. Si Colombi saliera segundo, renovaría su banca. Es caso de que saliera tercero, su continuidad dependería de los números obtenidos.

El bloque del peronismo está integrado por 2 diputados del PJ, 2 del Frente Renovador y una de Cambio Solidario, y renueva 2 bancas. A su vez, cuenta con 3 senadores y pone en juego un escaño. Limpiar Corrientes promueve como cabeza de la lista de diputados a Ana Almirón, ex senadora nacional y presidenta del PJ Corrientes, y para la Cámara alta provincial, postula a Román Naya, empresario, oriundo de Santo Tomé, donde es presidente de la Cámara de Comercio.

Encuentro Liberal (ELI), que forma parte actualmente de la Alianza LLA, tiene 4 integrantes en la Cámara baja correntina y pone en juego 2 bancas. Lleva como primer candidato a diputado a Ricardo Leconte, y como cabeza de lista de senadores, a la actual diputada provincial de Encuentro Liberal Lucía Centurión.

El partido Ahora postula a Marcela del Carmen Ojeda como primera candidata a diputada provincial, y a Silvia Vallejo Añasco como cabeza de la lista de senadores.

El Partido de la Esperanza lleva a la aspirante a la gobernación Vega como primera candidata a diputada, y a Barboza - candidato a vicegobernador de este espacio- como primer candidato a senador.

Cambiá Corrientes postula a Ariel Osuna para la Cámara baja provincial, y a Silvia González como cabeza de la boleta de senadores.

Por último, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad presenta solo lista de diputados, que encabeza Juan Bautista Gauto Avancini.

Corrientes es uno de los 10 distritos que este año desdoblaron sus comicios locales de los nacionales. Por lo tanto, los correntinos deberán volver a votar el domingo 26 de octubre para elegir diputados nacionales.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Infografías: Marcelo Regalado y Felipe González