El correntino Gustavo Valdés se sumó al frente electoral de los gobernadores de “Provincias Unidas”

El gobernador Gustavo Valdés anunció su incorporación al espacio de "Provincias Unidas". En la primera fila, los mandatarios Nacho Torres, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y el ex gobernador Juan Schiaretti

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció su incorporación al espacio "Provincias Unidas" durante el acto de cierre de campaña de la alianza Vamos Corrientes, que busca retener la gobernación y el poder en el territorio en las elecciones del próximo domingo.

Durante un acto en el club San Martín de la capital provincial, Valdés se mostró con los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) Carlos Sadir (Jujuy); Ignacio Torres (Chubut); y el exgobernador de Juan Schiaretti (Córdoba), quienes impulsan un frente político-electoral alternativo a La Libertad Avanza (LLA), y al peronismo que responde a las directivas de la expresidenta Cristina Kirchner. Con la presencia de esa primera línea de dirigentes provinciales, el correntino decidió sumarse al nuevo intento para construir una “tercera vía” distinta al oficialismo libertario, y al primer espacio de oposición de Fuerza Patria.

Durante su discurso, Gustavo Valdés señaló que el objetivo de Provincias Unidas es avanzar en la unión de distritos provinciales para “escribir nuevamente la historia”, en referencia a una construcción federal que, según sus palabras, “está ausente” en el actual contexto político.

“Nosotros somos una conjunción de partidos políticos y, a partir del domingo, tenemos que empezar a trabajar otra construcción, que son las Provincias Unidas. Queridas provincias argentinas unidas, tenemos que empezar a trabajar para escribir nuevamente la historia porque nosotros, las provincias, somos los que creamos la nación y vamos a seguir trabajando para ser una patria grande”, arengó. "Estamos haciendo lo que no hace el gobierno nacional: unirnos -continuó-. Provincias como Corrientes y Santa Fe estamos construyendo juntas puentes reales y simbólicos para el desarrollo federal".

En la actividad de cierre de campaña, Valdés le dio una última muestra de apoyo a su hermano y candidato a gobernador de Vamos Corrientes, Juan Pablo Valdés, que buscará resultar electo y expresar la continuidad de la gestión provincial, en los comicios del próximo domingo 31 de octubre.

A su turno, Gustavo Valdés repasó los principales resultados de su gestión, subrayando la construcción de 170 escuelas, inversiones en salud pública y la puesta en marcha del Hospital de Campaña y el nuevo Instituto de Oncología. Al abordar cuestiones sociales, sostuvo que “el ajuste no lo pueden pagar los discapacitados, porque no podemos dejar solas a esas familias”, al subrayar el compromiso de su administración en la atención a sectores vulnerables.

Por su lado, su hermano y posible sucesor valoró el apoyo de los gobernadores presentes y afirmó que su objetivo es “igualar y tratar de superar” los desafíos alcanzados por las gestiones de Gustavo Valdés y el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano.

Rige la veda y los candidatos esperan por la votación en Corrientes

La veda electoral en Corrientes comenzó este viernes a las 8 de la mañana. Los comicios definirán el próximo sucesor a la gobernación, la renovación parcial de la Legislatura provincial y la elección de autoridades municipales en 73 distritos.

Más de 950 mil votantes están habilitados para participar en una jornada en la que además de elegir al reemplazante de Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial. En municipios como Corrientes, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Mercedes, también se elegirán intendentes, viceintendentes y concejales.

De izquierda a derecha: Lisandro Almirón, Juan Pablo Valdés, Martín Ascúa y Ricardo Colombi, los principales aspirantes a la gobernación de Corrientes

En los comicios competirán siete fórmulas por la gobernación. Impedido para buscar la reelección tras dos mandatos consecutivos, Gustavo Valdés encabezará la lista de senadores provinciales, mientras que su hermano, Juan Pablo, irá en el cuerpo principal como aspirante a gobernador junto a su compañero de fórmula Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

El peronismo postula a Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, acompañado por César Daniel Lezcano como aspirante a la vicegobernación. Ascúa tiene el apoyo de la expresidenta Cristina Kirchner, quien participó en el acto de presentación de su candidatura en su última aparición partidaria, antes de la confirmación de la sentencia en la causa “Vialidad” y quede detenida con prisión domiciliaria.

La Libertad Avanza (LLA) apostó por presentar candidato propio en esa provincia e impulsa la figura del diputado Claudio Lisandro Almirón junto a Evelyn Karsten; mientras que Encuentro por Corrientes (ECO), promueve al ex gobernador Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo.

La caravana de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Corrientes, antes de los incidentes (RS Fotos)

Ayer, en sus últimas actividades proselitistas antes de la veda, el postulante libertario fue blanco de agresiones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que viajaron hasta la provincia para respaldar a los candidatos de LLA. Así, el clima político se recalentó sobre el final del proceso electoral.

En este contexto, el escenario parecería mantenerse competitivo en la categoría gobernador. La mayoría de los sondeos refleja una pulseada estrecha entre el candidato oficialista y el opositor del peronismo, con un electorado sensible al deseo de cambio y un porcentaje importante de votantes indecisos. Hay incertidumbre, además, por el impacto del abstencionismo que se registró en la mayoría de las elecciones de este año.