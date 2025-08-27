Los cuatro principales candidatos a la gobernación de Corrientes cerrarán sus campañas y habrá presencias nacionales

Juan Pablo Valdés, Ricardo Colombi, Lisandro Almirón y Martín Ascúa se disputan la gobernación de Corrientes

Los actos de cierre de campaña para la gobernación de Corrientes se nacionalizaron. Con la moneda en el aire sobre el resultado del domingo, los frentes que tienen aval de fuerzas nacionales pondrán toda la carne en el asador.

Por el lado libertario, el actual diputado nacional y candidato a gobernador Lisandro Almirón recorrerá este jueves el centro de la capital junto a Karina Milei y Martín Menem, en plena investigación por los audios de Diego Spagnuolo denunciando irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad. “El Jefe” y el presidente de la Cámara de Diputados jugarán una carta fuerte en Corrientes.

Además del espaldarazo a la fórmula Almirón - Evelyn Karsten, los principales referentes libertarios pondrán una ficha a pleno a Any Pereyra, quien irá por la intendencia de la ciudad de Corrientes.

La actividad consistirá en una caminata que comenzará a las 17 en la intersección de Córdoba y la peatonal Junín.

La fórmula libertaria está conformada por Lisandro Almirón y Evelyn Karsten

Con acento cordobés

Vamos Corrientes es la fuerza que encabeza la UCR y que aglutina a 19 partidos. Al frente está el gobernador Gustavo Valdés. Imposibilitado de una segunda reelección, irá por una senaduría provincial. Su delfín será su hermano Juan Pablo, actual intendente de Ituzaingó.

El cierre de la campaña del espacio también se hará en la capital. Aún está en duda el lugar. Dependerá del clima. Aunque las lluvias están previstas para el fin de semana, no quieren arriesgarse a una actividad al aire libre con asistencia menguada por las precipitaciones.

El broche de oro del último acto proselitista de Vamos Corrientes será la presencia de Juan Schiaretti. El ex gobernador cordobés es candidato a diputado nacional dentro del espacio “Provincias Unidas”. Se trata del armado que forjaron varios gobernadores para crear una tercera vía frente a La Libertad Avanza y el Partido Justicialista. Convergen allí Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Juan Pablo Valdés junto a su hermano, Gustavo, actual gobernador de Corrientes

Provincias Unidas no tiene candidaturas en la provincial de Corrientes. De allí el aval que dará Schiaretti a Valdés y su armado el próximo jueves.

Antes de llegar al cierre en la capital, Vamos Corrientes hizo actividades de clausura de campaña en otros puntos de la provincia.

Todos unidos

Limpiá Corrientes es la denominación del frente que forjó el PJ. Su candidato a gobernador es “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres.

Durante la semana habrá cierres parciales con las tradicionales caravanas y actos peronistas. Este miércoles se hará en Virasoro y luego en la ciudad del candidato. En días anteriores pasaron por Bella Vista, Goya, Curuzú Cuatiá y Mercedes. El jueves está prevista una gran movilización que concluirá con una concentración en un lugar a confirmar.

Martín Ascúa es el candidato del peronismo

Para la última jornada se aguarda la presencia de Guillermo Moreno. El ex secretario de Comercio conduce el espacio “Principios y Valores”, del panperonismo.

Dos punto cero

Ricardo Colombi, el postulante de la alianza Encuentro por Corrientes (ECo), repetirá el formato con el que lanzó la campaña. Se trata de un streaming vía redes sociales. En la primera edición se sumaron cerca de 4 mil viewers en vivo. A esto hay que agregar los que lo vieron después. El equipo de campaña lo consideró un éxito.

En esta nueva edición, la propuesta incluirá las intervenciones de Colombi, que busca su cuarto mandato como gobernador, y de su compañero de fórmula, Martín Barrionuevo. Su frente es una fractura del oficialismo que gobernó la provincia desde principios de siglo.

Ricardo Colombi busca su cuarto mandato como gobernador de Corrientes

Antes de llegar a esta instancia, ECo hará una convocatoria tradicional el miércoles a las 20 en su sede capitalina. Allí se sumarán a la fórmula provincial los candidatos a la intendencia de Corrientes, Gustavo Canteros, y a la viceintendencia, Hécto Rafael “Ito” Iturriaga.

Además de estos espacios que concentrarán la mayoría de los votos, habrá otras tres propuestas en el cuarto oscuro del domingo. Se trata del Partido Ahora, que postula a Carlos Ezequiel “Teke” Romero; el de La Esperanza, con Adriana Vega; y Cambiá Corrientes, con Sonia López.