“La intención es lastimar, herir al otro”: Maximiliano Bondarenko acusó al kirchnerismo por el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Un fragmento de la entrevista con Maximiliano Bondarenko (Radio Mitre)

El candidato a diputado bonaerense en la tercera sección electoral por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, criticó duramente al kirchnerismo y lo acusó de ser el responsable del ataque a la caravana libertaria que se desarrolló ayer por la tarde en Lomas de Zamora y fue cancelada por la violencia recibida.

El excomisario habló esta mañana durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, para relatar el tenso clima vivido durante la actividad proselitista en la que participaron además el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, José Luis Espert y otros referentes del oficialismo. “Fueron 200 metros donde hay gente que uno se puede bancar la puteada tranquilamente porque entiende, porque la idiosincrasia del argentino es así. Que no tendría que ser tampoco, ni la agresión verbal, nada de eso”, explicó Bondarenko.

Los guardaespaldas protegiendo al presidente Javier Milei, durante la caravana en Lomas de Zamora (Juan Mabromata/AFP)

Y, a continuación, enfatizó que “esto es un evento político, un evento donde había chicos que salían de las escuelas. El presidente estaba firmando gorras y peluches junto con Karina”.

De acuerdo al testimonio, la agresión consistió en el lanzamiento de una piedra que cruzó la pequeña comitiva oficialista: “Pasó un piedrazo entre la cara de Sebastián Pareja, Karina Milei y la mía, a tres centímetros. No solamente le puede pegar al mandatario número uno de la nación, la investidura es lo que están agravando, más allá de la persona. Esa piedra fue para una multitud de gente que estaba levantando los brazos para que el presidente le dé la mano, donde había chicos”.

Bondarenko ratificó sobre el ataque de ayer con piedras a la comitiva de LLA que "puede matar a una persona o dejarlo discapacitado para toda su vida"

Bondarenko remarcó el peligro para los presentes: “Esa piedra puede matar a una persona o cagarle la vida, porque le vuela un ojo a una criatura de dieciséis años y lo deja discapacitado para toda su vida. Le pega a una criatura. Había gente con changuitos, con bebés. Le llega a pegar en la cabeza a un bebé y lo mata”. Según el entrevistado, ante una tragedia, “¿Quién se va a hacer cargo de eso? Nadie. Como hace años que nadie se viene haciendo cargo de nada en este país”, denunció el candidato.

Bondarenko se mostró indignado por la situación y lamentó que “la conclusión de esto es que ni siquiera se puede hacer un evento político o familiar en paz. Nadie fue a insultar a nadie, nadie provocó nada. Nosotros en ningún momento actuamos de esa forma”.

En relación con la integridad del proceso electoral, Bondarenko criticó: “Nosotros le enseñamos a nuestros fiscales a cuidar el voto, sea el nuestro o el de cualquiera, y esta gente les enseña a robar la boleta. Es el paradigma de la política en la Argentina y es lo que venimos a decir nunca más”.

Consultado sobre el origen de la agresión, el excomisario apuntó a sectores de la oposición: “Mire, acá es el kirchnerismo y el odio que le tienen a un presidente que viene a cambiar la historia y a combatir contra los delincuentes. Ese es el problema. Este es un gobierno, tanto el de (Federico) Otermín, (intendente de Lomas de Zamora), como el de Kicillof, pro delincuentes, porque los que tiraron la piedra, es lo mismo tirar esa piedra que tener un tiro. Es exactamente lo mismo”.

Espert, Milei y Pareja replegándose del ataque (AFP)

Bondarenko calificó el acto de lanzar piedras como un intento deliberado de causar daño: “La intención es lastimar, la intención es herir al otro. Si usted a esa persona, con el odio que tiene de arrojar semejante piedra, le pone un cuchillo o le pega una puñalada. Si usted, a esa persona, con el odio que tiene de arrojar esa piedra, le pone una pistola, tira un tiro”. Describió a los agresores como “el neanderthal de la política, porque son los hombres de las cavernas los que tiraban piedras, pero solamente para cazar o para combatir entre ellos por un territorio. Estos son iguales”.

En otro tramo, el conductor del programa Alguien tiene que decirlo, afirmó: “La violencia política es detestable. Venga de donde venga, de la derecha, de la izquierda, de donde venga”. Bondarenko, en línea con este planteo, sostuvo: “De donde venga, Eduardo. Y esto se tiene que terminar de una vez por todas. Porque me dicen que de la agrupación, H.I.J.O.S. ni siquiera saben lo que pasó en los setenta, porque cuando uno le mira el documento, son clase ochenta y pico. Hay que poner un punto final a ciertas cuestiones”.

El comunicado emitido por Bondarenko en donde informó que encabezará la lista de diputados en la Tercera Sección Electoral (La Libertad Avanza)

A modo de cierre, Bondarenko reforzó su rechazo a quienes atribuyen la violencia a otra motivación e insistió: “Están muy preocupados porque están perdiendo. Eso es lo que los preocupa realmente”.

Finalmente, frente a una consulta sobre la sospecha de corrupción en el Gobierno, el candidato afirmó: “El presidente ya fue muy claro ayer, está todo en la Justicia y se va a presentar todo en la Justicia”.