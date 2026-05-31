La foto que enojó a un sector del Gobierno y la fecha en la que Adorni presentará la declaración jurada

El presidente Javier Milei, junto a miembros de su gabinete y fuerzas armadas, participa del Tedeum 2026, un evento tradicional de conmemoración nacional. (Jaime Olivos)

Más de un funcionario marcaba semanas atrás que estaba extenuado por la imposibilidad de poder cambiar el foco de la agenda mediática. El caso de Manuel Adorni y la incesante interna libertaria fueron las principales cuestiones que lograban prosperar de manera constante en los medios, muchas veces alimentados por los propios integrantes del oficialismo que hablaban off the record. Un importante integrante del Ejecutivo confesó días atrás que durante el momento de mayor convulsión pensó seriamente en buscar una excusa para renunciar sin generar ruido. Finalmente optó por no hacerlo y esperar.

Se podría decir que es la primera semana en la que el Gobierno logró imponer su agenda propositiva de manera constante y sin que las internas o las causas judiciales en curso consigan taparlas. “La verdad es que estoy terminando esta semana algo extrañado. Es la primera vez tengo los cuatro televisores de mi despacho con canales de noticias sin pensar que nos va a explotar una bomba”, confesaba un secretario libertario.

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Esto no quiere decir, por caso, que las internas hayan conseguido resolverse. Nada dista más que eso. Simplemente, todos los campamentos entendieron que no había incentivos para seguir escalando el conflicto porque -en el caso del conflicto entre Santiago Caputo y Martín Menem- Javier Milei dio gestualidades ecuánimes.

Una persona de confianza del Presidente lo contactó para explicarle que el video que podía complicar a los menemistas no estaba “prefabricado”. Cuando terminó de conversar le dio la impresión de que Milei había elegido agarrar la primera explicación posible para cortar por lo sano cualquier tipo de controversia. “Sabe absolutamente todo. Cada cual se quedará con su parte de la historia. Pero por esos días todos comprendimos que no quería más quilombo”, afirma. Dicho y hecho, nadie volvió a sacar los pies del plato. Al menos por ahora.

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Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

Por lo bajo se está cocinando una nueva fase de la disputa entre ambos sectores. Se podría decir que lo acontecido dos semanas atrás fue una etapa preliminar y que el tuit de Santiago Caputo acusando al búnker de los Menem solo lo trasparentó. Se trata del terreno digital, donde el círculo del asesor presidencial probablemente tenga el know how más aceitado de cómo instalar discusiones. Ahí es dónde una buena parte del karinismo quiere entrar y desarrollar capacidades, aunque del otro lado son muy escépticos de que tengan una chance.

Un ejemplo para plasmar ese pensamiento es lo que posteó días atrás la usuaria @Balcanizada -conocida por el mundo tuitero como Croata-, quien no pertenece a Las Fuerzas del Cielo pero es de esas cuentas muy leídas por todo el círculo libertario. La forista se indignó por una usuaria llamada @Lu_libertaria que utiliza videos con una mujer generada por Inteligencia Artificial para festejar los logros del Gobierno: “No puedo creer que cierto sector del Goierno esté gastando plata en crear trolas libertarias con IA para seducir pajeros y rascar votos. La política argentina es un capítulo de Black Mirror”.

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Se podría decir que esa apreciación se asemeja bastante al respeto que los cielistas le tienen al armado de la otra campana.

Este medio ya había dicho que en los ámbitos cielistas están convencidos de que director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, aportó una granja de trolls para poder ayudar al karinsimo a empezar a desplegar una base de operaciones. También apuntan a los colaboradores de los Menem.

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“Hay muchas cuentas más”, confiesa una persona de confianza del asesor presidencial. El enojo particular de ese sector con el documentalista de Milei tuvo un nuevo motivo esa semana porque todas las fotos que se seleccionaron para comunicar la caminata de funcionarios al tedeum tenían un denominador común: no aparecía Caputo. Incluso en una de ellas se divisa su cuerpo, pero justo en un momento en el que Milei estaba tapandolo, solamente divisandose su boina en homanaje a los Peaky Blinders.

La foto que generó enojo adentro del gobierno

Una persona que habla todos los días con Karina Milei le confesó a Infobae que hubo una discrecionalidad sobre ese tema, pero que la decisión de hacer ese filtro provino del sector de Oría. “Creo que se está arriesgando demasiado con algunas cosas y que se la van a hacer pagar en algún momento”, decía una de las personas de confianza de la hermana presidencial.

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Pero no es la única persona que tiene intenciones de que la infraestructura digital de la hermana se amplifique. En ese sector argumentan que los caputistas hacen un esfuerzo descomunal para movilizar logros de gestión de áreas del Gobierno en los cuales ellos están insertos y no con otras áreas. “Había cifras positivas para comunicar durante el pico del escándalo de Manuel y el posteo promedio de ellos era ‘cuánto falta para el Mundial”, se quejan.

“Ellos se van a orientar a ese rubro. Nunca les va a faltar laburo, por lo cual vemos que son más autónomos”, confiesa una de las personas que quiere articular la armada digital karinista. Por ese entorno se jactan de su buena relación con Iñaki Gutiérrez, que es una de las personas más cercanas al Presidente y uno de los influencers libertarios con más llegada en redes sociales. Lo curioso es que hace meses que no tuitea: y es que no lo hace porque prioriza otras plataformas como Instagram y TikTok, en donde sus publicaciones son ampliamente más vistas.

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La disputa alrededor de la comunicación también puede darse en otro plano. En los hechos, el entorno de la hermana presidencial tiene las herramientas para decidir sobre las transmisiones del Ejecutivo y la responsabilidad sobre las cuentas institucionales. No así en las cajas más importantes.

Martin Menem y Karina Milei

La calma en términos comunicacionales también favoreció a Adorni, que hace dos semanas no es el principal reflector del Gobierno en los medios. En su entorno se permiten estar más relajados, aunque saben que en los próximos días podría venir una suerte de “carnicería mediática”.

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En el Gobierno creen que hay motivos para pensar que muchos actores de la política y de los medios se tomaron un descanso para dejar de hablar sobre ese tema. En rigor, el caudal de material probatorio dejó de fluir porque el grueso de las declaraciones que lo podrían complicar ya se habían producido. Con eso sobre la mesa, ahora creen que todo lo que pueda llegar a acontecer hacia adelante es algo que depende exclusivamente de las gestiones políticas que puedan realizar.

“La desventaja que tiene Manuel es que es parte de una disputa que lo excede. Son placas tectónicas del sistema que están en disputa y, en este caso, es quien lo está padeciendo como prenda de cambio”, afirma una persona que lo conoce al dedillo. Aun así, hay aproximaciones interesantes que el Gobierno está haciendo con el ala del juez Ariel Lijo. Un ejemplo es la posible invitación que podría tener para que viaje a la evaluación anual del GAFI al que irán autoridades del Ministerio de Justicia. Aunque fuentes oficiales admiten que es una posibilidad, no está confirmado.

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En tanto, Adorni promete a los suyos que quiere presentar la declaración jurada, pero que no tiene capacidad de poder hacerlo de manera instantánea. “Dependo de factores que no manejo”, esgrimió en privado días atrás.

Por lo que aparece previsto en el horizonte oficial, la demostración de su patrimonio correspondiente al año próximo podría hacerse entre el jueves o viernes de esta semana o, a más tardar, en los primeros días de la próxima. Por cómo vienen desarrollándose los acontecimientos, este último escenario parece más probable porque en el Gobierno ven que la agenda de la política nacional quedó a un lado en los últimos días, aunque por hechos profundamente lamentables. “Y ahora viene el Mundial”, sonríe una fuente inobjetable.

Manuel Adorni, Diego Santilli, Bartolome Abdala

Pese a todo, funcionarios que lo tienen en alta estima afirman que es prácticamente imposible que pueda cambiar la percepción que diferentes facciones de la sociedad generaron sobre su figura. “Va a poder justificar formalmente su dinero, al menos tenemos esa tranquilidad”, dice uno de ellos, sabiendo que el ministro coordinador tiene una imagen positiva que orilla el 20% y que es una frontera de imposible recuperación. Esto no implica que su sostén como jefe de Gabinete se vuelva endeble, algo que le duele a un ala del karinismo que veía con simpatía que el canciller Pablo Quirno fue su reemplazante.

Lo curioso es que Quirno da cada vez más muestras de cercanía con el sector ligado a Santiago Caputo. Hace algunos días retuiteó un posteo en el que apuntaba al “Equipo Rocket”, la nueva denominación que utilizan las huestes caputistas para referirse al sector de los primos Menem. Esa acción no pasó desapaercibida, pero el canciller tiene la gran ventaja de estar generando alrededor suyo un despliegue expansivo de su gestión, que está protegida por la inminente visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.