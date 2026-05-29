“Yo te avisé”: el mensaje de Javier Milei con críticas a Riquelme tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores

La entrevista de Javier Milei en Radio Rivadavia

Javier Milei aprovechó la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores para relanzar su crítica más conocida al presidente del club: “La gestión de Riquelme es un desastre”. El jefe de Estado publicó este viernes en sus redes sociales un escueto “yo te avisé...”, y adjuntó el audio de una entrevista que concedió en noviembre de 2024 a Radio Rivadavia, donde había anticipado el presente del club.

En aquella conversación, la periodista Cristina Pérez le preguntó al mandatario, casi al pasar, cómo veía a Boca. La respuesta fue una carcajada. “En el fondo casi le diría que me está tirando un centro”, le dijo Milei a la conductora. Luego, fue directo: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”.

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La publicación llegó horas después de que Juan Román Riquelme viera a su equipo perder 1 a 0 ante Universidad Católica de Chile en la Bombonera, resultado que selló la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Libertadores por primera vez en 32 años. El presidente del club abandonó su palco antes del pitazo final y bajó al vestuario para reunirse con el plantel y el cuerpo técnico.

“Tenemos que reunirnos, hablar y pensar en todo lo que pasó en este tiempo para después tomar una decisión”, dijo el entrenador Claudio Úbeda en la conferencia de prensa posterior.

Javier Milei, cuando fue a votar en las últimas elecciones presidenciales de Boca Juniors (AP)

En la entrevista recuperada por Milei, el mandatario también explicó por qué en las elecciones de Boca de 2023 fue a votar en apoyo a la lista opositora a Riquelme, en la que figuraba Mauricio Macri como candidato a vicepresidente. “Yo hice lo que tenía que hacer. Había una cuestión institucional y de pensamiento. En el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca“, sostuvo entonces. Sobre la ausencia de Macri en aquella votación, Milei salió a defenderlo: “Él no pudo ir a votar porque tuvo que viajar a Suiza. Nosotros tenemos una excelente relación con el presidente Macri”.

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No es la primera vez que el jefe de Estado interviene en la agenda del club de La Ribera. Ya en agosto de 2025, durante una exposición ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), volvió a cuestionar a Riquelme con otra frase que circuló ampliamente: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”.

Tras la eliminación del jueves, Boca descenderá a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O’Higgins de Chile en la semana del 21 de julio. El equipo acumula más de tres años y medio sin títulos bajo la conducción de Riquelme.

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En julio de 2023, Milei contó por qué se había alejado de Boca y reveló los motivos que lo llevaron, entre otras cosas, a simpatizar por River Plate en la recordada final de la Copa Libertadores de 2018, en la ciudad española de Madrid.

En aquel momento, explicó que las “decisiones populistas” del anterior presidente de la institución xeneize, Daniel Angelici, atentaron contra su fanatismo. De hecho, aseguró que el inicio de su desencuentro con el equipo de la Ribera fue con “la contratación de Riquelme (en 2013) por parte de (Daniel) Angelici. Estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó”.

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“En la final de Madrid hinché por Boca, pero cuando entró Fernando Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”, contó en una extensa entrevista con El País. Y agregó: “Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas”, explicó.