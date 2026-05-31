Política

El juicio por contrabando contra el ex senador Edgardo Kueider comenzará este lunes en Paraguay

El ex legislador y su novia habían sido descubiertos en diciembre de 2024 cuando intentaban ingresar desde Brasil con USD 200 mil sin declarar

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Un dibujo a mano alzada de tres personas sentadas en una mesa larga. El emblema de la República del Paraguay está en la pared de fondo.
De izquiera a derecha, los jueces Matías Garcete Piris, Adriana Planás y Elsa García (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes a partir de las 8 de la mañana, el Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos comenzará a juzgar a Edgardo Kueider y a su pareja y ex secretaria, Iara Guinsel. Los magistrados serán Elsa García -presidenta-, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

El fiscal Ysrael Villalba Ramírez acusa al exsenador y su pareja de contrabando en grado de tentativa. El proceso en contra de quien fuera senador nacional por Entre Ríos comenzó durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

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En ese momento, la Aduana ubicada en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad detuvo la Chevrolet Trailblazer en la que circulaban Kueider y Guinsel. En una mochila, se encontraron más de 200 mil dólares, pesos argentinos y guaraníes sin declarar.

Desde que Villalba Ramírez formuló la acusación el 5 de diciembre de 2024, el exlegislador y su pareja cumplen arresto domiciliario. Pasaron por tres lugares. Un lujoso complejo en el centro de Asunción, un dúplex y un departamento en un edificio periférico pero de alta gama que es donde residen ahora.

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Comenzará el juicio contra Edgardo Kueider
Comenzará el juicio contra Edgardo Kueider

Efectos del proceso en Paraguay

El juicio sufrió dos postergaciones previas. En un principio, las audiencias iban a comenzar el 24 de noviembre del año pasado. Esa fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. Pero días antes, la Fiscalía pidió fijar una nueva debido a la extensión de otro juicio que se estaba llevando a cabo.

El cargo que enfrenta tiene una pena en expectativa de dos años y medio. Si hay condena y supera los 24 meses será de cumplimiento efectivo. Esto significa que deberá ir a la cárcel. Pero para el cómputo de una eventual sanción también se considerarán el año y medio que ha cumplido con prisión domiciliaria.

El juicio por contrabando es clave para comenzar a desenmarañar la tela de araña de las causas contra Kueider en la Argentina. En nuestro país tiene dos procesos abiertos por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Uno está en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos. El otro en los Tribunales Federales de San Isidro. La Corte Suprema debe definir cuál se queda con la investigación. Pero el expediente está paralizado desde noviembre.

Kueider a juicio por contrabando en Paraguay
Edgardo Kueider y Iara Guinsel

La titular del Juzgado Federal, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra su banda. La remisión de Paraguay a la Argentina es otro juicio que se tramita en el país vecino. La Fiscalía guaraní ya dio el visto bueno para que sea extraditado. Pero requirió que antes se complete el proceso por contrabando.

Cómo espera Kueider el juicio

El ex senador está convencido de que es inocente y de que podrá demostrarlo. Sin embargo, sabe que carga con el peso de la condena social y culpa por eso a los medios y a la Justicia.

En cada aparición pública se ha mostrado con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.

En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.

Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.

En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.

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