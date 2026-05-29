Cruces, sospechas y una aclaración forzada del Gobierno tras el anuncio sobre el Gemelo Digital Social

Javier Milei junto a Sandra Pettovello

El “Gemelo Digital Social” que anunció Javier Milei la semana pasada está en ciernes, pero ya generó una serie de roces con la oposición. Envuelto en la polémica por el patrimonio de Manuel Adorni y las internas, el Gobierno debió salir aclarar de dónde saldrán los datos efectivamente, aunque también contraatacó al kirchnerismo por sus propias políticas sociales cuando tuvieron a cargo la administración nacional.

El Presidente anunció el plan el viernes pasado, por la mañana, y si bien está en fase preliminar, generó una ola de cuestionamientos en las redes de parte de expertos en tecnología pero también de la oposición, donde algunos dirigentes incluso avanzaron por la vía judicial. Entre otras cosas, principalmente porque el informe inicial de Capital Humano indicaba que la información se tomaría de “distintas áreas del gobierno nacional y del sector privado”.

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Básicamente, señalaron al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello por sospechas de que a través de ese modelo virtual podría producirse un uso ilegal de los datos personales de los ciudadanos. Al punto de que el sábado, al día siguiente del anuncio del Presidente, Pettovello tuvo que esclarecer en Twitter: “No se van a usar datos personales, son datos generales y estadísticos, y anonimizados”.

La polémica siguió y el ex ministro de Defensa de Alberto Fernández, Agustín Rossi, señaló una diferencia entre dos explicaciones del Gobierno sobre el origen de los datos que se utilizarían en tal modelo. “El comunicado publicado en redes sobre Gemelo Digital Social no se condice con la información ampliada que salió desde su mismo Ministerio, Sandra Pettovello. Finalmente: ¿que bases de datos va utilizar?“, escribió el ex candidato a gobernador por Santa Fe. Que, en unos pocos días, avanzó por la vía judicial, con la presentación de un habeas data “en defensa de los datos personales de los argentinos y las argentinas”.

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Agustín Rossi (EFE)

En paralelo, la ex militante libertaria Mila Zurbriggen presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra Milei y Pettovello por la supuesta violación del artículo 157 del Código Penal y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. La presentación generó ira en el Ministerio, donde ya fueron notificados formalmente y donde, según pudo registrar Infobae, sopesan la posibilidad de denunciar a la dirigente, más adelante.

Ayer, Capital Humano publicó un nuevo comunicado oficial, donde corrigió y dijo que el proyecto se construirá “integrando información disponible en el ámbito de este Ministerio relativa a programas y sistemas, estadísticas públicas, indicadores territoriales, información agregada y modelos de análisis y simulación”.

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Más tarde, Alejandro Álvarez, subsecretario del área de Políticas Universitarias, que integra Capital Humano, hizo un paréntesis ayer en su pelea en redes y medios contra las tomas de los colegios universitarios para contestarle a Rossi: “(Le tienen) fobia a la transparencia. El kirchnerismo manejaba el “Potenciar Trabajo”, que contenía un millón trescientos mil beneficiarios, con un Excel: daban de alta y de baja según la concurrencia a las marchas y los utilizaban políticamente, aprovechándose de su vulnerabilidad. Se entiende la razón de las quejas y las denuncias infundadas: la digitalización y la tecnología impiden la intromisión de las porosas manos de los políticos en las cajas del Estado“, escribió el funcionario que apodan “el Gallego” e integra las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, pero responde y tiene buena relación con Pettovello.

La amiga del Presidente se ocupó, desde su viaje oficial a Roma, de respaldar a su subsecretario en la cruzada contra Rossi y compañía, con un retuit.

El tuit de Álvarez que respaldó Pettovello

El plan de Capital Humano está en ciernes: aún no tiene un presupuesto designado, ni un área que vaya a ocuparse, ni empezó a ser desarrollado. En rigor, el Gobierno tan sólo contó que planea ponerlo en práctica, con un listado de sus beneficios y de sus utilizaciones en el exterior, en un intento de retomar la agenda pública mientras quema el tema de Manuel Adorni, que supuestamente está a punto de presentar su demorada declaración jurada de bienes, y se profundizan las internas entre libertarios.

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De hecho, formó parte de una serie de anuncios que se hicieron en dos días al final de la semana pasada, y que incluyeron desde medidas económicas como la baja de retenciones al campo y proyectos de ley de distintas índoles, como la ley de Lobby o el Super RIGI.

Un detalle: en el kirchnerismo conectó de forma negativa el Gemelo Digital con la visita del Papa, un tema que interesa sobremanera al Gobierno. Es que, mientras Javier Milei espera con ansias que el Vaticano confirme la fecha exacta de su llegada, León XIV publicó su primera encíclica, Magnifica Humanitas, justo, con eje en la aplicación de la inteligencia artificial. Y referentes K que ligados a temas sociales, como Alicia Kirchner -que lideró la cartera cargo en la administración de Alberto Fernández-, salieron raudamente a hacer un puente entre ambos tópicos para embestir contra el Gobierno. “La primera encíclica del papa León XIV aporta una mirada imprescindible. Allí se advierte con claridad que la Inteligencia Artificial “no es neutral” y que quien controle estas tecnologías “impondrá su visión moral como infraestructura invisible de los sistemas”, escribió Kirchner, en una columna en Infobae.

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Y los ruidos en las redes apuntaron también con la cercanía del Gobierno con el magnate de Silicon Valley Peter Thiel, fundador de Palantir y PayPal, que fue recibido en abril por el Presidente y los ministros de Economía. En el Gobierno aseguraron que no hay conexión de Thiel con el Gemelo Digital.

El Gobierno espera que se instale definitivamente el clima de Mundial y apuesta por evitar nuevas polémicas, mientras lidia con las incesantes internas que azuzan sus propios caciques. Y si bien hay quienes creen que no hay espacio para un nuevo foco de polémica, otros señalan que la controversia por el Gemelo Digital le conviene al Gobierno para confrontar con la oposición más dura. Aunque, por ahora, las tropas digitales no salieron a contrarrestar en masa las críticas a Pettovello por el Gemelo Digital.

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