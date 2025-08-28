Política

El Gobierno busca dejar atrás la polémica por las coimas en ANDIS y enviará un proyecto de ley para prohibir la emisión monetaria

El vocero presidencial Manuel Adorni insistió en que la filtración de los audios son “operaciones” en medio de la campaña electoral

Guardar
Manuel Adorni habló de los audios sobre presuntas coimas en ANDIS

El Gobierno intenta dejar atrás el escándalo por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y opta por priorizar la agenda económica con el envío al Congreso de un proyecto de ley que prohibirá la emisión monetaria para financiar el déficit. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la sede de la Casa Rosada, en el marco de una jornada marcada por la reaparición pública del presidente Javier Milei tras el ataque a su comitiva en Lomas de Zamora.

Adorni explicó que la nueva normativa, denominada “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, establecerá la prohibición absoluta de emitir pesos para cubrir gastos sin financiamiento, además de exigir equilibrio o superávit en el presupuesto nacional. “El presupuesto nacional deberá proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. Quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios. Las normas que no indiquen cómo se financiarán los gastos serán nulas”, precisó el funcionario durante su intervención. El vocero anticipó que serán incorporadas nuevas figuras penales para sancionar a los funcionarios públicos que incumplan con esta normativa.

El anuncio se produjo en medio de la repercusión por la causa que investiga el presunto pago de sobornos a cambio de contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad, un caso que motivó desplazamientos en la estructura del organismo y derivó en una auditoría interna. “El gobierno nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría, designó un interventor y desplazó al extitular, quien está siendo investigado por la justicia”, expresó Adorni, y destacó que la administración espera que la justicia avance de forma independiente. “Esta administración espera con ansias que la justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos”, insistió.

Manuel Adorni, vocero presidencial
Manuel Adorni, vocero presidencial

Durante la conferencia, Adorni vinculó la aparición de los audios que involucran a exfuncionarios de ANDIS con maniobras políticas próximas a elecciones en la provincia de Buenos Aires. “No es casualidad que estos audios, presuntamente grabados el año pasado, salgan a la luz a dos semanas de las elecciones”, afirmó el vocero, y remarcó que, frente a otros escándalos, el oficialismo reacciona con transparencia y apartamiento de los implicados.

El portavoz aprovechó además el contacto con la prensa para condenar el ataque sufrido por Javier Milei y parte de su comitiva en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, asegurando que el Presidente “se encuentra en excelente estado de salud y trabajando normalmente en la residencia de Olivos“. Dos personas permanecen detenidas por estos hechos y a disposición de la justicia, según datos oficiales.

En otro tramo de la conferencia, Adorni advirtió sobre “las manifestaciones de la Argentina bárbara”, haciendo referencia a paros aéreos, incidentes políticos y conflicto en la distribución de alimentos comprados durante el gobierno anterior. El vocero detalló la reciente disputa con la administración bonaerense por el rechazo de sesenta camiones cargados de yerba mate enviados a la provincia de Buenos Aires y observó que “son los mismos alimentos cuya falta denunciaban las autoridades provinciales”.

Sobre los medios públicos, Adorni aclaró que continúan en funcionamiento bajo la órbita del actual gobierno y negó que se haya interrumpido la posibilidad de transmitir eventos como el Mundial 2026, desmintiendo versiones sobre su eventual exclusión de la grilla televisiva. “Los medios públicos siguen funcionando. Además, se dijo que la televisión pública no iba a transmitir el Mundial del 2026 y eso es falso”, enfatizó.

En lo económico, el portavoz puso el foco en lo que describió como el nuevo rumbo fiscal. El proyecto a enviar al Congreso apunta a limitar los márgenes de discrecionalidad en la administración de recursos estatales, introduciendo un régimen estricto que impida incorporar gastos extraordinarios sin financiamiento y obligue a todos los poderes a informar el impacto presupuestario de sus iniciativas. Según datos oficiales, “todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta, y los funcionarios públicos que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley”.

El contexto para el anuncio fue la aceleración del ciclo político tras las protestas y las denuncias por corrupción contra la administración anterior. Adorni recordó casos emblemáticos de corrupción, entre ellos el de Chocolate Rigau y la condena por la Causa Vialidad, al señalar: “Nunca debemos olvidar que quienes se rasgan las vestiduras hablando de corrupción son aquellos que tiraban bolsos por encima de un convento y hacían negocios con dictadores”.

Temas Relacionados

Manuel AdorniJavier MileiCoimasANDISEmision monetariaUltimas noticias

Últimas Noticias

José Luis Espert confirmó cambios en la campaña tras la agresión a Javier Milei: “Nada nos va a detener”

El diputado de La Libertad Avanza admitió que van a reforzar la seguridad en lo que resta de la campaña hacia el 7 de septiembre. “El kirchnerismo está intentando que los liberales no pisemos la provincia de Buenos Aires”, advirtió

José Luis Espert confirmó cambios

El mensaje que compartió Javier Milei con el Gabinete tras los incidentes: “Nada de esto me intimida, me llena de ganas de salir a la cancha”

El Presidente les envió un chat al equipo de Gobierno. “Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad”, les dijo a los ministros

El mensaje que compartió Javier

El Gobierno prepara la denuncia contra Spagnuolo: qué pruebas hay y cuál es la estrategia que van a seguir

Javier Milei afirmó ayer que avanzarán en una presentación judicial contra el extitular de la ANDIS. El rol clave de la auditoría del organismo

El Gobierno prepara la denuncia

Hugo Moyano exigió la reapertura de las paritarias de Camioneros con una filosa crítica al Gobierno

El líder sindical cuestionó la medición oficial de la inflación al pedir a los empresarios una mejora salarial desde septiembre que compense el desfase de junio-julio. Otros reclamos del gremio

Hugo Moyano exigió la reapertura

Río Negro: tras un acuerdo volátil con LLA, el PRO mantiene su acompañamiento a Milei pero reniega de sus candidatos

La alianza provincial duró apenas unos días. Los amarillos sostienen su apoyo al mandatario nacional pero reniegan de los candidatos que Casa Rosada eligió para la contienda de octubre

Río Negro: tras un acuerdo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué se triplicaron en

Por qué se triplicaron en un año los trabajadores y jubilados que pagan Ganancias

Quién es el “Dibu” Gómez, el barra de Newell’s que cayó en Dock Sud por un crimen cometido en Rosario

Ley anti-Shein: qué propone la industria textil para atacar la importación masiva de productos chinos

El mensaje que compartió Javier Milei con el Gabinete tras los incidentes: “Nada de esto me intimida, me llena de ganas de salir a la cancha”

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Cuba volverá a sufrir apagones

Cuba volverá a sufrir apagones simultáneos en casi la mitad de su territorio este jueves

La disputa con Venezuela se metió en la campaña electoral de Guyana

Premio Kirkus: estos son los finalistas al galardón literario de los 50 mil dólares

Ecuador y Japón reforzaron su cooperación tras encuentro entre Noboa e Ishiba

Yorgos Lanthimos presenta en Venecia una sátira apocalíptica sobre el destino del planeta Tierra

TELESHOW
Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter,

Lollapalooza Argentina 2026: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan encabezan un line up histórico

Mirtha Legrand se arrepintió de haber llamado cornudo a Nico Vázquez en su programa

Wanda Nara contó la relación que tiene con su vecino Martín Migueles entre rumores de romance

Nico Occhiato se sorprendió con el comentario inesperado de un vecino en la calle: “Desubicado”

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras sus acusaciones de violencia a Mauro Icardi: “La justicia tarda pero llega”