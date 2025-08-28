El Gobierno busca dejar atrás la polémica por las coimas en ANDIS y enviará un proyecto de ley para prohibir la emisión monetaria

Manuel Adorni habló de los audios sobre presuntas coimas en ANDIS

El Gobierno intenta dejar atrás el escándalo por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y opta por priorizar la agenda económica con el envío al Congreso de un proyecto de ley que prohibirá la emisión monetaria para financiar el déficit. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la sede de la Casa Rosada, en el marco de una jornada marcada por la reaparición pública del presidente Javier Milei tras el ataque a su comitiva en Lomas de Zamora.

Adorni explicó que la nueva normativa, denominada “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, establecerá la prohibición absoluta de emitir pesos para cubrir gastos sin financiamiento, además de exigir equilibrio o superávit en el presupuesto nacional. “El presupuesto nacional deberá proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. Quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios. Las normas que no indiquen cómo se financiarán los gastos serán nulas”, precisó el funcionario durante su intervención. El vocero anticipó que serán incorporadas nuevas figuras penales para sancionar a los funcionarios públicos que incumplan con esta normativa.

El anuncio se produjo en medio de la repercusión por la causa que investiga el presunto pago de sobornos a cambio de contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad, un caso que motivó desplazamientos en la estructura del organismo y derivó en una auditoría interna. “El gobierno nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría, designó un interventor y desplazó al extitular, quien está siendo investigado por la justicia”, expresó Adorni, y destacó que la administración espera que la justicia avance de forma independiente. “Esta administración espera con ansias que la justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos”, insistió.

Manuel Adorni, vocero presidencial

Durante la conferencia, Adorni vinculó la aparición de los audios que involucran a exfuncionarios de ANDIS con maniobras políticas próximas a elecciones en la provincia de Buenos Aires. “No es casualidad que estos audios, presuntamente grabados el año pasado, salgan a la luz a dos semanas de las elecciones”, afirmó el vocero, y remarcó que, frente a otros escándalos, el oficialismo reacciona con transparencia y apartamiento de los implicados.

El portavoz aprovechó además el contacto con la prensa para condenar el ataque sufrido por Javier Milei y parte de su comitiva en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, asegurando que el Presidente “se encuentra en excelente estado de salud y trabajando normalmente en la residencia de Olivos“. Dos personas permanecen detenidas por estos hechos y a disposición de la justicia, según datos oficiales.

En otro tramo de la conferencia, Adorni advirtió sobre “las manifestaciones de la Argentina bárbara”, haciendo referencia a paros aéreos, incidentes políticos y conflicto en la distribución de alimentos comprados durante el gobierno anterior. El vocero detalló la reciente disputa con la administración bonaerense por el rechazo de sesenta camiones cargados de yerba mate enviados a la provincia de Buenos Aires y observó que “son los mismos alimentos cuya falta denunciaban las autoridades provinciales”.

Sobre los medios públicos, Adorni aclaró que continúan en funcionamiento bajo la órbita del actual gobierno y negó que se haya interrumpido la posibilidad de transmitir eventos como el Mundial 2026, desmintiendo versiones sobre su eventual exclusión de la grilla televisiva. “Los medios públicos siguen funcionando. Además, se dijo que la televisión pública no iba a transmitir el Mundial del 2026 y eso es falso”, enfatizó.

En lo económico, el portavoz puso el foco en lo que describió como el nuevo rumbo fiscal. El proyecto a enviar al Congreso apunta a limitar los márgenes de discrecionalidad en la administración de recursos estatales, introduciendo un régimen estricto que impida incorporar gastos extraordinarios sin financiamiento y obligue a todos los poderes a informar el impacto presupuestario de sus iniciativas. Según datos oficiales, “todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta, y los funcionarios públicos que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley”.

El contexto para el anuncio fue la aceleración del ciclo político tras las protestas y las denuncias por corrupción contra la administración anterior. Adorni recordó casos emblemáticos de corrupción, entre ellos el de Chocolate Rigau y la condena por la Causa Vialidad, al señalar: “Nunca debemos olvidar que quienes se rasgan las vestiduras hablando de corrupción son aquellos que tiraban bolsos por encima de un convento y hacían negocios con dictadores”.