Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con empresarios antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El Presidente tiene previsto regresar a la Argentina para el día de la votación. Unos días antes, llegará el gobernador de Georgia a Buenos Aires

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El mandatario nacional volverá a
El mandatario nacional volverá a los Estados Unidos (EFE/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

En la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aunque luego del cierre de la campaña de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei hará un nuevo viaje a los Estados Unidos para reunirse con empresarios y buscar atraer inversiones.

El mandatario nacional se puso al frente del objetivo que tiene el oficialismo de ganarle al kirchnerismo en territorio bonaerense y este lunes encabezará un acto en Junín para mostrarse junto a los candidatos de su espacio.

Se trata del evento que originalmente estaba previsto para mediados de este mes, pero que fue suspendido debido a que Casa Militar advirtió que las condiciones climáticas que estaban pronosticadas para esa fecha dificultaban el traslado del jefe de Estado.

Por esta razón, en tan solo unas horas, Milei hablará en el Teatro San Carlos, con una capacidad para 2000 personas, y dará por inaugurada formalmente la campaña de cara a los comicios de septiembre.

Milei con los candidatos de
Milei con los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Esta misma semana, además, será el protagonista de una recorrida por Lomas de Zamora, antes del cierre de campaña, que se llevará adelante unos días más tarde en un club que queda en el límite entre las localidades de Moreno y General Rodríguez.

Sin embargo, justo antes de la votación, cuando ya haya comenzado la veda, el Presidente aprovechará para viajar a Los Ángeles, California, y a Las Vegas, Nevada, para mantener encuentros con empresarios.

Al primero de esos lugares irá por invitación de Michael Milken, un economista norteamericano que lidera el instituto que lleva su apellido, el cual organiza un foro en el que el argentino ya expuso en varias oportunidades.

La última vez que asistió a uno de los eventos de esa organización fue en enero de este año, en Washington D.C., donde invitó a los presentes, en su mayoría, dueños de importantes firmas internacionales, a que “apuesten por la Argentina”.

En esta oportunidad, Milei no disertará en una conferencia, sino que se reunirá directamente con aproximadamente 50 empresarios de diferentes rubros que quieren escuchar de su voz el rumbo del Gobierno.

Lo hará, no obstante, en un contexto complicado para su administración, que viene de sufrir duras derrotas en el Congreso, donde la oposición no solo logró aprobar un conjunto de leyes que la gestión libertaria entiende que atentan contra el equilibrio fiscal, sino también rechazar el veto a la emergencia en discapacidad en Diputados y desactivar los decretos que desregulaban organismos públicos.

La sesión en Diputados de
La sesión en Diputados de esta semana (Foto: Gustavo Gavotti)

“La consecuencia natural, cuando se encuentran con un escenario electoral como el que viene en octubre y también en lo que es el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes, porque del otro lado están los kukas. Por eso sube la tasa de interés. Como bien le puso el doctor Sturzenegger, es el riesgo kuka”, argumentó al respecto el jefe de Estado en un discurso brindado en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Posteriormente, el Presidente partirá hacia Las Vegas para mantener encuentros con directivos de cadenas hoteleras, aunque también hará una pausa en su agenda para, por la noche, ir a ver la obra de teatro de su ex pareja Fátima Florez.

Así lo confirmó tiempo atrás la propia actriz, que se presentará en el Hotel Casino Sahara de esa ciudad estadounidense el 5 y 6 de septiembre, como parte de las celebraciones oficiales por el Mes de la Hispanidad.

“Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco, él de su tour y yo con el mío. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”, expresó la imitadora en diálogo con América TV.

El mandatario nacional tiene previsto emprender su regreso a la Argentina el 6 de septiembre, por lo que ya estaría de vuelta en el país para las elecciones bonaerenses que se realizarán el 7 y en las que La Libertad Avanza espera un primer triunfo que lo deje bien posicionado de cara a los comicios de octubre.

En la antesala de este viaje, Milei podría recibir en la Casa Rosada al gobernador del Estado de Georgia, Brian Kemp, un dirigente del Partido Republicano -de Donald Trump- que visitará Buenos Aires esta semana para reunirse con autoridades locales.

El Presidente suele hacerse un tiempo para darles la bienvenida personalmente a los funcionarios y dirigentes norteamericanos que visitan la Argentina, como hizo con el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr.; la secretaria del Homeland Security, Kristi Noem, y el jefe del comando Sur, Alvin Holsey, entre otros.

