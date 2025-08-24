Elecciones legislativas 2025: las listas oficiales completas para diputados y senadores nacionales en los 24 distritos del país

Avanzar con la flecha de la derecha para visualizar todos los candidatos

El principal distrito electoral del país pone en juego 35 bancas para diputados, por las que compiten 18 listas.

La boleta de Fuerza Patria estará encabezada por el ex canciller kirchnerista y ex ministro Jorge Taiana, acompañado por la massista Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato y Hugo Moyano (hijo), en los primeros lugares de la lista.

En la Alianza La Libertada Avanza, José Luis Espert encabezará la boleta tal como estaba previsto. Sorprendió la postulación de la ex modelo, ex actriz y conductora de TV Karen Reichardt. Diego Santilli, diputado del PRO pintado de violeta, quedó finalmente en tercer lugar. Lo siguen Gladys Humenuk, amiga personal de Javier Milei, y el armador bonaerense Sebastián Pareja.

El diputado peronista Florencio Randazzo lidera la lista por Provincias Unidas; María Eugenia Talerico lo hace en Potencia; y Nicolás Del Caño por el Frente de Izquierda.

Ciudad de Buenos Aires

En el distrito porteño se presentan 17 listas que competirán por 13 bancas para diputados. Es uno de los ocho distritos donde se eligen 3 senadores, con 15 listas, ya que dos partidos - Unión Popular e Integrar - no llevan postulantes para la Cámara alta.

La alianza entre los libertarios y el PRO lleva como cabeza de lista para diputados al abogado Alejandro Fargosi, alineado con las políticas libertarias. Está escoltado por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica. Le siguen los actuales diputados Nicolás Emma, de LLA, y Sabrina Ajmechet, referenciada por Bullrich.

El PRO - que renueva tres bancas por CABA - logró colar dos aspirantes a diputados: Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, en quinto y sexto lugar. La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se postula para senadora.

Por Fuerza Patria, Itaí Hagman, cercano a Juan Grabois, encabeza la lista de diputados, seguido por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, el ex legislador porteño Santiago Roberto, y Lucía Cámpora, dirigente de la agrupación kirchnerista homónima. Mariano Recalde, quien busca continuar con su mandato como senador, lidera la boleta que incluyó a todas las corrientes internas del peronismo.

A último momento se rompió el acuerdo entre Graciela Ocaña y Elisa Carrió. La legisladora de Confianza Pública se postulará al Senado por Ciudadanos Unidos, tras cerrar una negociación con la UCR de CABA. El actual senador radical Martín Lousteau se presenta por este espacio para diputados.

El candidato a senador de Ciudadanos Unidos iba a ser el diputado radical Facundo Manes, que a última hora quedó fuera del espacio y se presentará por el GEN. La actual diputada Marcela Campagnoli será la cabeza de lista de Coalición Cívica para la Cámara alta, y Hernán Reyes aspira a pasar de la Legislatura a la Cámara de Diputados de la Nación.

Una de las sorpresas fue la postulación para diputado del ex jugador de fútbol Claudio “Turco” García, al frente de la boleta del Partido Integrar, sin experiencia anterior en política.

Córdoba

nuevas boletas elecciones 2025_CORDOBA

La provincia mediterránea elige 9 bancas para diputados y se oficializaron 18 listas.

El frente Provincias Unidas, que integra el gobernador Martín Llaryora, lleva como cabeza en la boleta de diputados al exgobernador Juan Schiaretti. La diputada nacional Natalia de la Sota rompió con el peronismo cordobés y encabeza la boleta de Defendamos Córdoba. El también diputado Pablo Carro hará lo mismo con Fuerza Patria.

La Libertad Avanza sorprendió con la postulación en primer lugar del empresario Gonzalo Roca, que responde al diputado nacional Gabriel Bornoroni.

El PRO se presenta a nivel provincial por separado de LLA, con el diputado Oscar Agost Carreño al frente de la lista, tras una batalla legal con Mauricio Macri por la intervención del partido.

Su colega en la Cámara baja, el ex árbitro Héctor Baldassi, si bien entró por el partido amarillo, se presenta por Ciudadanos. En tanto, la Unión Cívica Radical lleva de candidato a Ramón Mestre.

Santa Fe

nuevas boletas elecciones 2025_SANTA FE

La provincia de La Bota renueva 9 bancas a diputados nacionales por las que competirán 16 listas.

La vicegobernadora Gisela Scaglia, del PRO, encabeza la boleta para diputada nacional dentro del frente Provincias Unidas, que integra el gobernador Maximiliano Pullaro, y su apuesta para enfrentar a La Libertad Avanza y al peronismo en la provincia y proyectar este espacio surgido de un grupo de gobernadores a nivel nacional. El gobernador logró encolumnar a la UCR y al socialismo, con candidatos de estos partidos en la boleta.

La Libertad Avanza designó como cabeza de lista a Agustín Pellegrini, de solo 25 años y de extrema confianza de Romina Diez, diputada nacional y referente de LLA en la provincia.

El peronismo - que llegó a la unidad no sin heridos - está liderada por Caren Tepp, seguida del exjefe de Gabinete kirchnerista Agustín Rossi.

En Santa Fe, la Coalición Cívica compite sola y lleva como primer candidato a Eugenio Malaponte.

Mendoza

nuevas boletas elecciones 2025_MENDOZA

La provincia mendocina elige 5 diputados y compiten 8 listas.

El ahora ex radical Luis Petri, actual ministro de Defensa, será el primer candidato de LLA. Provincias Unidas - que logró integrar al PRO - lleva como primer candidato a Jorge Difonso, actual diputado provincial y presidente del interbloque La Unión Mendocina.

Por el Frente Justicialista encabeza la lista Emir Félix. El Frente Libertario Demócrata, un acuerdo conformado por el Partido Demócrata y el Partido Libertario, llevará como candidato a diputados al abogado Gabriel Sottile.

Entre Ríos

En la provincia entrerriana hay en disputa 5 bancas para diputados y 3 para senadores, por las que compiten un total de 7 listas.

El gobernador del PRO Rogelio Frigerio selló finalmente un acuerdo con LLA en su distrito. La boleta para diputados la encabeza Andrés Laumann, y para senador, Joaquín Benegas Lynch, ambos de La Libertad Avanza.

El ex titular de la Aduana, el massista Guillermo Michel, lidera la boleta de Fuerza Patria para diputados, y Adán Bahl hará lo propio para senadores. La actual diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard lidera la boleta para senadores por Ahora la Patria, y Paola Rubattino, se postula para la Cámara baja por este espacio.

Catamarca

En esta provincia, 9 listas se disputarán los 3 diputados que se renuevan.

La alianza Fuerza Patria Catamarca eligió a Fernando Monguillot para liderar su lista de candidatos a diputados. La Libertad Avanza irá con Adrián Brizuela, y el frente Somos Provincias Unidas llevará a Fernando Navarro.

Chaco

En Chaco son 10 las listas que compiten por 4 bancas en juego para diputados y las 3 para senadores.

El gobernador radical Leandro Zdero cerró una alianza con LLA que incluye al PRO y postula a Juan Cruz Godoy como primer candidato a senador, y a Mercedes del Rosario Goitía, como cabeza de la lista de diputados.

Chubut

Esta provincia patagónica pone en juego 2 bancas y se oficializaron 8 listas.

El oficialismo provincial presenta a la diputada nacional del PRO Ana Clara Romero por el frente Despierta Chubut, del gobernador Ignacio Torres, alineado en el espacio Provincias Unidas.

Enfrentará a un peronismo dividido y a La Libertad Avanza, a la que le surgió la colectora del Partido Libertario, que puede restarle votos.

Las dos listas del PJ son Unidos Podemos, que lleva a Juan Pablo Luque como primer candidato a diputado; y Fuerza del Trabajo Chubutense, que postula a Alfredo Béliz.

En tanto, Maira Frías es la candidata de La Libertad Avanza.

Corrientes

La provincia correntina elige 3 diputados y se presentan 5 listas.

El oficialismo provincial de Vamos Corrientes irá con la candidatura del legislador Diógenes González, quien tendrá como contrincante por La Libertad Avanza a la actriz Virginia Gallardo.

El candidato de Fuerza Patria es Raúl Hada, intendente de San Roque.

Formosa

En la provincia formoseña, 4 listas disputarán las 2 bancas en juego.

La ex auditora general Graciela De la Rosa se presenta por el peronismo, contra la lista que promueve la Casa Rosada, liderada por Atilio Basualdo, intendente de Las Lomitas, que buscará desafiar al “gildismo” eternizado en esta provincia.

En tanto, la alianza conformada por la UCR, Libres del Sur, el Partido Socialista y el MID, impulsa a Enzo Casadei, en el frente Juntos por la Libertad y la República.

Jujuy

En esta provincia del norte argentino, hay en disputa 3 bancas de diputados y 8 listas en carrera.

El oficialismo local del gobernador radical Carlos Sadir - otro de los mandatarios que se sumó a Provincias Unidas - lleva como cabeza de la boleta de Jujuy Crece a María Inés Zigarán.

LLA postula a Alfredo González como cabeza de lista, aunque otros dos espacios que apoyan a la Casa Rosada, pero mantienen disidencias con las estrategias locales libertarias, se presentan por separado y dividirán la oferta mileísta. Son el Frente Transformación Libertaria, que postula a María Mercedes Cravero, y el Frente Liberal, que tiene a Osvaldo Raúl Attie como primer candidato.

La Pampa

En La Pampa, son 5 las listas que competirán por las 3 bancas de diputados en juego.

La del gobernador Sergio Ziliotto se presenta bajo el nombre Defendamos La Pampa, y está liderada por Abelardo Ferrán.

Adrián Ravier será el representante del frente formado por LLA y el PRO, en tanto el radicalismo postula a Federico Guidugli al frente de la boleta Cambia La Pampa.

La Rioja

La provincia riojana pone 2 bancas en juego para diputados, por las que compiten 7 listas.

El Frente Federales Defendamos La Rioja, que reúne al peronismo y promueve el gobernador Ricardo Quintela, lleva a Gabriela Pedrali como primera candidata.

Sus principales rivales serán Gino Visconti, por La Libertad Avanza; Gustavo Galván por la UCR; y Rubén Galleguillo por Provincias Unidas.

Misiones

La oferta electoral en Misiones incluye 11 listas para disputarse 3 bancas para diputados.

Entre los principales contrincantes está el ex tenista Diego Hartfield - que ya fue electo para diputado provincial en las elecciones locales de junio y competirá por un nuevo cargo antes de asumir - será la apuesta de LLA.

El oficialismo del Frente Renovador de la Concordia irá con el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad como primero en la boleta. El también ex mandatario y ex presidente argentino durante la crisis del 2001 Ramón Puerta liderará la lista del partido Activar.

En tanto, el peronismo de Fuerza Patria lleva a María Cristina Britez como primera candidata a diputada, y la UCR postula al ex diputado provincial Gustavo González.

Neuquén

En la provincia que alberga la reserva de Vaca Muerta compiten 9 listas por las 3 bancas en juego para diputados, y 8 listas para renovar sus 3 senadores.

Se dará un escenario de polarización entre el oficialismo provincial y el nacional. El frente La Neuquinidad, del gobernador Rolando Figueroa, lleva como candidata a Julieta Corroza para senadora y a Karina Maureira para diputada.

Los candidatos de LLA son la actual diputada nacional Nadia Márquez para senadora y Gastón Riesco para diputado. En Fuerza Patria, los postulantes son Silvia Sapag como primera candidata para la Cámara alta, y Beatriz Gentile como diputada.

Río Negro

La provincia rionegrina pone en juego sus 3 bancas de senadores y renueva 2 diputados. Compiten 7 listas.

Será una elección crucial para el gobernador Alberto Weretilneck. La alianza Juntos Defendemos Río Negro, que incluye al partido del mandatario Juntos Somos Río Negro, la UCR, la Coalición Cívica, sellos municipales y provinciales como el Movimiento Patagónico Popular o REDES, lleva al legislador Facundo López para senador nacional, y a Juan Pablo Muena.

El peronismo y La Libertad Avanza son los principales contendientes. LLA eligió a Lorena Villaverde como candidata a senadora, y a Aníbal Tortoriello, primero en la lista para diputados.

Fuerza Patria lleva a Adriana Serquis como primera candidata a la Cámara baja y al diputado Martín Soria como postulante al Senado.

El PRO Río Negro rompió a último momento su alianza con LLA y presentó lista propia con el legislador Juan Martín, presidente del partido amarillo, como candidato a senador, y Martina Lacour primera en la nómina para diputados.

Salta

La provincia salteña elige 3 senadores y renueva otras 3 bancas de diputados. La oferta electoral comprende 9 listas.

A último momento se rompió la unidad en el peronismo: el exgobernador Juan Manuel Urtubey y Sergio “Oso” Leavy irán en listas separadas para pelear por una banca como minoría en el Senado, el primero por Fuerza Patria, y el segundo por el Partido de la Victoria.

Competirán contra la libertaria María Emilia Orozco. La exfuncionaria nacional Flavia Royón será la candidata del oficialismo provincial por el frente Primero los salteños, de Gustavo Sáenz.

Para diputados, el candidato de Fuerza Patria es Emiliano Estrada; la del Partido de la Victoria es Marcela Jesús; la de LLA, María Gabriela Flores; y la de Primero los salteños, Bernardo Biela.

San Juan

La provincia sanjuanina pone en juego 3 bancas para diputados, que se disputarán 9 listas.

El peronismo se presentará con el sello Fuerza San Juan. Su primer postulante para la Cámara baja será el ex intendente Cristian Andino.

El oficialista Por San Juan, que responde a Marcelo Orrego, que fue electo por el PRO pero hoy está más cerca del grupo de gobernadores de Provincias Unidas, irá con el vicegobernador Fabián Martín.

Sin embargo, la candidatura a último momento de Emilio Baistrocchi para la Cámara baja, apadrinada por el cordobesismo y bajo el sello del Partidos Hacemos, trajo ruido en Provincias Unidas, ya que el resto de los gobernadores de este espacio no avaló esa postulación.

La Libertad Avanza lleva a Ricardo Abel Chiconi, y el Partido cruzada Renovadora postula a Alfredo Avelín.

San Luis

En San Luis, 7 listas se disputarán las 3 bancas de diputados que se renuevan.

La Libertad Avanza lleva la contadora Mónica Becerra, mientras que el oficialismo del gobernador Claudio Poggi - alineado con el PRO antes de que se rompiera Juntos por el Cambio - decidió no presentarse en estas elecciones como parte de su alianza política con los libertarios.

En tanto, el peronismo irá dividido, con el ex candidato a gobernador Jorge “Gato” Fernández por el Frente Justicialista, y Daniel González Espíndola por Fuerza Patria San Luis.

Santa Cruz

En la provincia santacruceña, 9 listas se disputarán las 3 bancas de diputados en juego.

Una de las sorpresas fue la candidatura del sacerdote Juan Carlos Molina, cercano a Cristina Kirchner, como prenda de unidad del peronismo.

Competirá contra el candidato del gobernador Claudio Vidal, José Daniel Álvarez. La boleta del PRO lleva a la cabeza a Leo Roquel y LLA postula a Jairo Henoch Guzmán.

Santiago del Estero

En la provincia santiagueña, además de 3 diputados y 3 senadores, se elegirá el mismo 26 de octubre el nuevo gobernador y 40 diputados provinciales. Es la única provincia que tiene esta coincidencia en el calendario electoral. Se presentan un total de 8 listas.

El oficialismo del Frente Cívico por Santiago - que gobierna la provincia desde hace 20 años - postula para el Senado, al propio gobernador Gerardo Zamora.

En tanto, Fuerza Patria Peronista lleva de primer candidato a senador al ex vicegobernador del propio Zamora y de su mujer, Claudia Abdala, José Emilio “Pichón” Neder, que busca renovar su banca en la Cámara alta. Esto le permitiría al zamorismo que las tres bancas de senadores queden en manos propias o del peronismo del que es aliado.

Por su parte, la Libertad Avanza eligió al frente de la boleta a Tomás Figueroa. El mileísmo en Santiago del Estero no irá junto al PRO, lo que beneficia directamente al oficialismo provincial.

Entre las otras fuerzas, se destacan Despierta Santiago, que lleva a Facundo Pérez Carletti como senador.

Para la Cámara baja, el candidato del oficialismo provincial es Jorge Mukdise, intendente de Las Termas del Río Hondo, mientras que el postulante de Fuerza Patria Peronista es Marcelo Barbur.

La Libertad Avanza lleva a Laura Godoy, y Despierta Santiago, a Héctor “Chabay” Ruiz, ex intendente de La Banda, quien en 2021 fue electo diputado provincial, pero no pudo asumir porque la Legislatura lo consideró una persona “indigna e inmoral” por haber sido condenado por abuso sexual.

Tucumán

En esta provincia norteña se renuevan 4 bancas para diputados y se oficializaron 9 listas.

Por el Frente Tucumán Primero se presenta como candidato - testimonial - el actual gobernador peronista Osvaldo Jaldo. La LLA compite - con el apoyo del PRO - con el consultor en seguridad Federico Pelli.

La actual diputada Paula Omodeo buscará renovar su banca con el espacio Creo, en tanto Ricardo Bussi se presenta por Fuerza Republicana.

Tierra del Fuego

La provincia fueguina disputará 3 puestos para el Senado con una oferta electoral de 7 listas, y 2 bancas de diputados con 8 boletas.

El oficialismo provincial que lidera Gustavo Melella postula a la actual senadora Cristina López en la boleta de Fuerza Patria para la Cámara de Senadores, y a Agustín Tita, jefe de Gabinete de Melella, para ingresar a la Cámara de Diputados.

Defendamos Tierra del Fuego, espacio armado por Martín Pérez, intendente de Río Grande y líder de Provincia Grande, eligió a Gastón Díaz para el Senado y a Guillermo Löffler, parte de un clan que pesa fuerte en la provincia, para encabezar la boleta de diputados.

La Libertad Avanza irá con Agustín Coto como primer candidato para senadores, y con Miguel Rodríguez para la Cámara baja. Provincias Unidas postulará al actual senador radical Pablo Blanco para renovar su mandato y a Federico Bilota para la Cámara baja.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener