Virginia Gallardo lloró al explicar su candidatura: “Tengo todo para perder”

La correntina Virginia Gallardo volvió a contestarle al senador José Mayans y lloró al hablar de su candidatura

La panelista Virginia Gallardo habló por primera vez en público de su candidatura a diputada nacional por Corrientes, en la lista de La Libertad Avanza (LLA). Conmovida por su decisión, aseguró que tiene "todo para perder” y que “no la mueve la plata”, ante las críticas del senador peronista José Mayans.

La comentarista del programa “Mujeres Argentinas”, que se emite por Canal 13, se refirió a las reacciones negativas y la atención mediática que atrajo su postulación. “Me tengo que fumar que me critiquen. Me tengo que fumar abandonar la vida que hasta hace una semana era tal y hoy deja de serlo”, sostuvo.

Gallardo mostró su costado más vulnerable: “Estoy llorando porque soy sensible nomás”. No obstante, subrayó su decisión y determinación: “Estoy fuerte. Sé lo que quiero porque en realidad hago esto. Estoy dejando mi vida. Estoy dejando mi trabajo. Voy a aportar un granito de arena por mi hija, por los hijos de todos. Quiero un país mejor”.

La expareja de Ricardo Fort aseguró que lo único que busca es ayudar. "No entiendo a la sociedad, no entiendo al político. Estamos como en un nivel de hartazgo. ¿por qué seguimos haciendo tanto daño?’”, señaló, durante la entrevista con la conductora María Belén Ludueña. Admitió el temor y la presión que siente ante este reto: “Todo me da miedo. Yo entro con los mismos valores. No pedí plata, todas las pavadas que se la pasaron diciendo”.

En su descargo y su primera aparición como candidata, Gallardo insistió en que lo único que puede prometer es “compromiso, trabajo, rodearme de los mejores para poder hacer lo mejor. Y después sí, critíquenme si quieren”. “Quiero que sepan que nada de lo que ocurrió fue planeado. Yo me fui a Corrientes de vacaciones, a festejar el cumpleaños de mi mamá. Pero creo en las causalidades, y por eso acepté”, contó sobre cómo se dio el ofrecimiento. Además, reveló que hacía tiempo venía recibiendo propuestas: “Le tengo respeto al cargo, a lo que representa. Cuando me llamaron esta vez hice una lista de pros y contras y casi todo era negativo, pero quiero representar a los correntinos. ¿Quién en estos 20 años desde que estoy en la tele no sabe que soy de Corrientes?”.

“Vengo de una familia humilde y a mucha honra, pues rompieron el alma para que yo estudie. Estudié siete años inglés, me recibí, estudié música en un conservatorio, me recibí, estudié en la facultad. Y si dejé la facultad en tercer año de Ciencias Económicas, es porque me salió esta oportunidad”, recordó. “Soy la misma chica que desde toda la vida va al súper, va a comprar el chipán bocá, sale a la costanera a caminar. Tengo la misma gente que me acompaña de toda mi vida. Vivo en la misma casa que nací”, contó emocionada.

Gallardo también abordó la cuestión de eventuales presiones o expectativas respecto a su labor legislativa, cuando tenga que votar algo que esté en desacuerdo por disciplina partidaria. Sobre ese punto, aclaró que defenderá sus convicciones personales. “Cuando me convocaron, les dije: ‘Se están comprando un problema’. No me conocen, no tengo ni que explicarles cómo soy. Probablemente, vaya a decir lo que sienta, probablemente los pueda perjudicar en mis convicciones y en mis manifestaciones públicas”, remarcó.

En ese marco, se mostró entusiasmada de tener que recorrer su terruño: “Estoy feliz de volver a mi provincia, de recorrer. Quiero que la gente venga, se acerque. No quiero escuchar al político, no quiero que me cuenten los números y las estadísticas. Voy a ir a recorrer el interior, quiero que la gente venga, me putee si quiere, que me venga a contar”, anticipó.

Sobre las declaraciones de Mayans, Gallardo le replicó: “No soy como usted, señor Mayans, porque a mí no me mueve la plata. No me movió nunca. Y es lo que están queriendo utilizar en mi contra y no le va a salir porque no pedí un peso. Primero, porque no quiero ganar nada y segundo porque, como le puse en el tuit que contesté ayer, es que usted, que está viviendo de la política, no sepa que soy candidata a diputada y no a senador. Ni hablar de la educación que maneja. Lo único que están haciendo desde el lunes es mandándome a estudiar".

Entre lágrimas, expresó también su dolor por los cuestionamientos: “¿A quién hice daño yo? No paro de trabajar, hice de todo, estoy dejando todo de mí para dar todo de mí. Quiero un país mejor por mi hija y para todos nuestros hijos. Yo tengo todo para perder”, insistió.

El posteo de Virginia Gallardo

Ayer, el senador Mayans hizo referencia a un recorte de archivo que circuló en redes sociales, donde Virginia Gallardo afirmaba con sorna en la mesa de Mirtha Legrand que ganando nueve millones de pesos por mes la vida de un senador es sencilla. “Así yo también lo sería”, había deslizado con sarcasmo la actriz. Con la confirmación de su candidatura en el oficialismo de cara a las elecciones deoctubre,e aquel recorte cobró actualidad y volvió a ser objeto de comentarios.

Durante su intervención en el recinto, el senador formoseño rechazó versiones que señalan que los legisladores perciben una remuneración mensual de 10 millones de pesos. En esa línea, Mayans se refirió con dureza sobre el monto de las dietas parlamentarias. “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”, dijo en su intervención en el Senado.

Por ese discurso, Gallardo le contestó desde sus redes sociales. "Más tonto yestúpidoo Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”, dijo en el posteo.