Política

Mayans insultó a Virginia Gallardo y la candidata a diputada de La Libertad Avanza le contestó

El senador kirchnerista había llamado “tonta” y “estúpida” a la actríz por sus dichos a cerca de las dietas de los legisladores en la Cámara Alta. “Si cree que va a venir a ganar $9 millones se comió una mentira”, afirmó. “No tendrá el gusto de tenerme de compañera”, respondió ella


José Mayans apuntó contra, la candidata a diputada nacional de LLA por Corrientes, Virginia Gallardo, y la llamó "tonta, estúpida"

El senador kirchnerista José Mayans protagonizó este jueves un cruce tras calificar de “tonta” y “estúpida” a la periodista y actríz Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes. Mayans mencionó a Gallardo durante la sesión de la cámara alta, al intentar desmentir que la dieta de un senador supere los 10 millones de pesos. “Si la tonta cree que va a ganar eso se comió una mentira”, espetó el legislador.

Sin mencionarlo, Mayans hizo referencia a un recorte de archivo que circuló en redes sociales, donde Virginia Gallardo afirmaba con sorna en la mesa de Mirtha Legrand que ganando nueve millones de pesos por mes la vida de un senador es sencilla. “Así yo también lo sería”, había deslizado con sarcasmo la actríz. Con la confirmación de su candidatura en el oficialismo de cara a las elecciones de octubre aquel recorte cobró actualidad y volvió a ser objeto de comentarios en las redes sociales.

Durante su intervención en el recinto, el senador formoseño rechazó versiones que señalan que los legisladores perciben una remuneración mensual de 10 millones de pesos. En esa línea, dirigió fuertes críticas a la postulante de LLA por sus recientes afirmaciones sobre el monto de las dietas parlamentarias. “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”, sostuvo Mayans, en el Senado.

Gallardo, por su parte, no tardó en responder a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), la candidata replicó: “Más tonto y estupido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”.

Luego añadió: “Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón !no ganan ese dinero, van a ganar más! Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”.

Finalmente sostuvo “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después me mandan a estudiar a mi. Dolor país...”.

La intervención de Mayans, además, se produjo en paralelo a una resolución del Senado que estipula que los legisladores de la cámara alta pasarán a percibir, en bruto (es decir antes de los descuentos formales y de ley) una dieta superior a los 10 millones de pesos. En abril de 2024 se aprobó una actualización automática de las dietas, atada a los acuerdos paritarios de los trabajadores del Congreso. Este esquema llevará la remuneración mensual de los senadores a unos 10,2 millones de pesos hacia finales de año.

En ese contexto, Virginia Gallardo, quien hasta este año no había competido en elecciones y es conocida por su trayectoria en el espectáculo, compartió la novedad para justificar la desproporción que había señalado antes entre las prestaciones de los legisladores y la remuneración que obtienen, un tema recurrente en el debate público y con el que el propio Mayans se mostró a disgusto al principio de su alocución en el Senado.

La candidata de LLA, en tanto, reafirmó su intención de sumarse a la política de la mano de La Libertad Avanza. Su postulación generó impacto en Corrientes, donde sobresale como figura mediática de gran relación con el presidente Javier Milei, a quién conoció en calidad de alumna.

