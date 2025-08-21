Política

Cumbre secreta en Casa Rosada: el “Triángulo Político” de Milei se reunió de noche y tomó definiciones clave

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo se reunieron en las últimas horas del miércoles. Horas después se anunció el despido del titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Crónica de una jornada frenética para el Gobierno

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
Karina Milei, Guillermo Francos y
Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo

Ayer por la noche, en un lapso no mayor a una hora, terminaron por desembocarse tres sucesos centrales para la agenda política del Gobierno. Trascendió el inminente desplazamiento de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); la detención de Ariel García Furfaro y directivos del laboratorio HLB Pharma; y el bloqueo a la iniciativa opositora para voltear el veto de Javier Milei a los aumentos jubilatorios. Los audios de las presuntas coimas, el fentanilo contaminado y la ardua sesión de Diputados; configuraron una jornada frenética para la plana mayor de la Casa Rosada.

En ese mismo edificio se daría, minutos después de esa votación legislativa, una reunión reservada y sin previo aviso entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Los tres configuran el triángulo de funcionarios políticos de mayor confianza del Presidente, que en ese momento ya estaba en la Quinta de Olivos. Tampoco era necesaria su presencia, ya que suele delegarles la coordinación de los asuntos más relevantes de la gestión.

La reunión se dio en las oficinas de la planta baja de la Jefatura de Gabinete, inició pasadas las 20 y duró cerca de una hora. Los referentes libertarios comieron chipa (un acompañamiento que suele ser habitué en estos convites) y hablaron de los temas más sensibles de la agenda que ocupaban la plana mayor de los medios nacionales.

La Casa Rosada de noche
La Casa Rosada de noche

El secretismo suele ser una marca registrada de este tipo de encuentros, pero no tardó mucho en revelarse cuál había sido uno de los objetivos de la conversación: minutos después de la medianoche, la cuenta institucional de la Vocería Presidencial hizo la primera comunicación oficial de una entidad del Estado sobre los audios que esgrimen presuntas coimas de parte de funcionarios nacionales. En la publicación se aludió a que este episodio fue utilizado políticamente por la oposición para ganar rédito electoral, pero indicó que se había decidido la remoción de Spagnuolo.

“El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”, agregó la cuenta institucional. Ambas decisiones ya estaban redactadas y listas para ser publicadas en el Boletín Oficial de este jueves.

La intervención de la ANDIS es una nueva atribución que tomará el máximo responsable sanitario, que no se irá de la gestión. Milei tampoco prevé pedirle su renuncia: se trata de una persona de extrema cercanía del asesor presidencial, además del mayor técnico en cuestiones sanitarias de la administración libertaria. Ante todo, el Presidente espera de Lugones los lineamientos para una amplia reforma del sistema de salud, la cual no está prevista para el próximo período legislativo, pero sí para más adelante.

El comunicado oficial que publicaron
El comunicado oficial que publicaron durante la madrugada del jueves (X: @Voceria_Ar)

Lugones ya había estado reunido con Santiago Caputo horas antes. Es probable que en ese encuentro se hayan terminado de materializar algunos aspectos clave de las medidas anunciadas esta madrugada. El ministro había visitado a Francos el lunes; pero hasta entonces no había estallado la revelación de los audios de Spagnuolo. Desde el momento que se hicieron públicos, la decisión política de qué hacer en el Ministerio de Salud dejó de estar en manos de Lugones, sino al arbitrio del “Triángulo Político” de Milei, que cortó las comunicaciones informales con la prensa y se limitó a diseñar la gestión de crisis del caso.

Tanto la renuncia de Lugones como la de la intervención de la ANDIS ya estaban prácticamente determinadas al momento de la reunión de Karina, Francos y Caputo. Hacia el comienzo de la jornada, en la cúpula del Gabinete estaba la opinión mayoritaria que Spagnuolo no podía seguir un solo día más en la gestión nacional. No hay novedades de qué reestructuraciones puede suponer la intervención en la Agencia, tampoco quién puede ser el nuevo Director Ejecutivo.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo

El primero en irse del encuentro fue Francos, que se lo divisó caminando por el Salón de los Bustos alrededor de las 21.30 horas. Otros altos funcionarios -como Eduardo “Lule” Menem- emprendieron retirada cerca de las 23 horas. Los equipos de Francos y el de Caputo siguieron trabajando juntos pese a haber terminado la cumbre del Triángulo. Durante ese plazo habían ajustado la comunicación de la Vocería y continuaban monitoreando la maratónica sesión de Diputados, aunque los dos vetos que le importaban al Gobierno ya habían sido votados.

Ambos equipos ya habían aunado esfuerzos horas antes para trabajar en la ratificación del veto a los incrementos jubilatorios. Estas gestiones -que constaron en contactos con ciertos diputados y gobernadores que ofician de aliados ocasionales- se activaron al ver que el veto de la Emergencia de Discapacidad había sido volteado por la oposición.

Si lo de jubilados no se frenaba, la masacre pintaba para seguir; por eso trabajamos juntos”, contaron desde un sector de la Casa Rosada. La cuestión era política, pero también económica. Según datos de la consultora Empiria, el costo fiscal de discapacidad para 2026 es de 0,1% del PIB, mientras que para la ley jubilatoria era de 1,2%.

En el Ejecutivo hay preocupación por la avanzada de la oposición en el Congreso. “Estamos como un boxeador que sube la guardia esperando a que lo muelan a piñas”, graficó un funcionario. Y es que mañana el Senado prevé sesionar para tratar los proyectos de financiamiento universitario, la emergencia en pediatría y el volteo de los decretos desreguladores de Vialidad Nacional, la Marina Mercante, el INTA y el INTI, entre otros más.

Aquello resulta anecdótico en relación al panorama mediático que se espera para las próximas jornadas. Mientras tanto, se supone que ya debería estar planificándose el inicio de la campaña electoral nacional. Pareciera que ese asunto fue dejado de lado solo por este miércoles.

Temas Relacionados

Javier MileiKarina MileiSantiago CaputoGuillermo FrancosANDISDiego SpagnuoloDiputadosFentanilo

Últimas Noticias

Liberal vs opositor, la grieta del PRO: cómo se posiciona cada dirigente en la nueva etapa del partido

Los acuerdos electorales con La Libertad Avanza pusieron de manifiesto las diferencias internas entre quienes están más cerca de Casa Rosada y los que ya piensan en el postmileismo

Liberal vs opositor, la grieta

El PJ ya piensa en un bloque anti-Milei para 2027: las hipótesis sobre una alianza con sectores opositores

La posibilidad de un acuerdo entre peronistas, radicales y espacios del centro se habla en varias oficinas importantes de la oposición. Límites, especulaciones y necesidades en juego

El PJ ya piensa en

El Gobierno, entre los pases de factura y los dardos a la oposición por la seguidilla de derrotas en el Congreso

El Presidente mostró indiferente ayer, aunque para hoy se espera una reacción oficial en la Cumbre de las Américas. El alivio por el bloqueo del veto a la ley de jubilaciones no sirvió para aplacar el fracaso de la caída del veto contra la ley de discapacidad

El Gobierno, entre los pases

Fentanilo contaminado: el Gobierno apartó a la directora del instituto que ignoró un informe que advertía incumplimientos

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial. La medida se tomó tras la filtración de un informe donde se advertían irregularidades en los laboratorios investigados

Fentanilo contaminado: el Gobierno apartó

Diputados aprobó una resolución para sacar de la parálisis la comisión investigadora del caso $Libra

La iniciativa opositora obtuvo 138 votos a favor, con 91 en contra y 7 abstenciones. La primera reunión para elegir autoridades será la semana que viene

Diputados aprobó una resolución para
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Quemado: así funcionará el

El Quemado: así funcionará el parque solar de YPF Luz, el de mayor potencia del país y el primer proyecto renovable del RIGI

Estas son las 5 motos más baratas que se puede comprar hoy en la Argentina

Milei y Caputo hablarán en un tradicional encuentro de empresarios: defensa del rumbo económico en medio de la tensión electoral

En una jornada con mercados en tensión, los operadores equivocaron su estrategia y se sintió el impacto del voto en Diputados

Liberal vs opositor, la grieta del PRO: cómo se posiciona cada dirigente en la nueva etapa del partido

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Norte construyó una

Corea del Norte construyó una base militar secreta cerca de China capaz de albergar misiles nucleares intercontinentales

La Justicia de Brasil dio un plazo de 48 horas a Jair Bolsonaro para justificar su intento de asilo en Argentina

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El régimen de Maduro amenazó con cárcel a todo extranjero que ingrese a Venezuela sin autorización: “Entra, pero no sale”

Gabriel Boric condenó la violencia en el partido Independiente-Universidad de Chile y pidió justicia para los agredidos

TELESHOW
Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero