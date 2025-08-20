Juan Cruz Godoy, el joven libertario que enfrentará a Capitanich en Chaco: “El kirchnerismo no da lugar a la renovación”

La Libertad Avanza (LLA) sorprendió en Chaco al impulsar una figura joven y sin trayectoria política en las elecciones legislativas. Con 30 años, Juan Cruz Godoy será el principal rostro libertario y candidato a senador por el frente oficialista, que representa al acuerdo entre el presidente Javier Milei y al gobernador Leandro Zdero (UCR), para enfrentar a Jorge Capitanich, a quien acusó de buscar “mantener el protagonismo y no dejar crecer a otras figuras”.

“No es una sorpresa para los chaqueños, pero debería resultar extraño. Es una estrategia que están usando en el país: el kirchnerismo no da lugar a otro y a la renovación. Debe haber una cuestión de fueros, seguramente”, definió hoy el candidato a legislador sobre el ex gobernador peronista. Es que “Coqui” vuelve a postularse como senador luego de perder dos elecciones consecutivas, en los comicios provinciales de 2023, y en la última ronda de mayo pasado, como cabeza de lista con el Frente “Chaco Merece Más”.

El licenciado en administración de empresas llega a estos comicios en la primera línea política chaqueña desde un perfil vinculado a la actividad tecnológica-financiera, y experiencia como asesor para la profesionalización de pymes familiares. Pero principalmente con una impronta de rostro nuevo en este turno electoral, ajeno a la política tradicional.

“Siempre me resultó interesante la política. En el 2023, a partir de sucesos electorales y la oportunidad que Javier Milei nos dio para participar, decidí involucrarme más activamente”, relató el dirigente joven, en declaraciones a radio Mitre, con el periodista Eduardo Feinmann.

El crecimiento de La Libertad Avanza como fuerza competitiva en Chaco se apoya en una alianza estratégica con el gobierno radical, encabezado por Leandro Zdero. “Se dio naturalmente el acuerdo con Zdero. A nivel nacional tenemos un Presidente con un primer mandato, y el gobernador Zdero también fue electo (por primera vez). También estuvieron en alguna oportunidad para cargos legislativos, pero había una empatía con ambos gobiernos por recibir una herencia terrible y una necesidad de coordinación. Eso hizo que haya comunicación desde el primer día, no había una historia de la que reprocharle a Zdero”, explicó Godoy.

Los principales candidatos a legisladores nacionales en Chaco

Desde la fundación de La Libertad Avanza en la provincia, Godoy enfatizó la irrupción acelerada del espacio liberal: “Nosotros tenemos dos años y medio como partido, desde el primer momento jugamos en primera. Fue natural la necesidad de unirnos para evitar volver al pasado”, opinó, reafirmando la búsqueda de una alternativa frente al regreso de figuras históricas del peronismo chaqueño, con la campaña centrada en confrontar a Jorge “Coqui” Capitanich.

La estrategia nacional del partido, comandado en todo el país por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apostó a consolidar referentes de renovación en las provincias más disputadas, y en ese marco seleccionó a Godoy para encabezar la lista al Senado y plantar una polarización con el ex gobernador peronista.

Por su lado, como parte de su pacto con la Casa Rosada, el gobernador tuvo que ceder en la oferta electoral, pero logró incluir a la vicegobernadora Silvana Schneider como segunda candidata a la cámara alta. Nacida en Charata, Schneider tiene 44 años, es contadora pública y se perfila como una de las figuras con mayor proyección dentro del espacio de gobierno local.

El candidato de LLA, en el centro de la "foto de familia" junto al resto de los postulantes de la lista oficialista

En la pelea por la cámara baja, la alianza también presenta nombres emergentes. María del Rosario Goitía, flamante dirigente violeta, encabeza la boleta para diputadas y diputados nacionales. Goitía logró tener visibilidad mediática en las últimas semanas por su rol como representante legal en la defensa de Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente local de La Libertad Avanza, tras las acusaciones judiciales y mediáticas donde se pusieron bajo sospecha las afiliaciones irregulares al partido.

La lista de candidatos para la cámara baja nacional la completan nombres dentro del oficialismo provincial y del entramado productivo rural. Guillermo Agüero, actual subsecretario de Coordinación del Gabinete Económico del gobierno de Zdero. Es una de las voces más firmes a la hora de cuestionar la “herencia” dejada por Capitanich, sosteniendo un discurso enfático sobre la situación financiera y la necesidad de reformas. La boleta la integra también la radical Glenda Sifert, intendenta de Pampa del Infierno, quien representa la incidencia de las localidades del interior. El cuadro se completa con Marcos Pastori, presidente de la Sociedad Rural de Chaco, quien ya tuvo participación electoral como candidato a diputado provincial en mayo.