Luego de perder las elecciones en Chaco, Capitanich aseguró :“No se puede hacer más política en la Argentina”

Capitanich, ayer, al votar en Chaco

Los libertarios se anotaron ayer un triunfo importante en la provincia de Chaco. El frente que integraron con el gobernador Leandro Zdero ganó las elecciones legislativas y relegó al segundo lugar a peronismo, encabezado por Jorge “Coqui” Capitanich, que compitió en las elecciones legislativas. como cabeza de lista del Frente Chaco Merece Más.

El ex gobernador y ex integrante del gobierno Cristina Kirchner expuso este lunes una visión crítica de la política en general. A partir de los datos de participación, que fueron mucho más bajo que lo habitual en todas las provincias en las que hubo elecciones, Capitanich sentenció: “No se puede hacer más política en la Argentina”.

Y desarrolló: “Hay un desencanto marcado y una estrategia deliberada de quienes ostentan el poder para realizar ataques despiadados”.

Esta situación -puntualizó- requiere un análisis profundo de la dirigencia, no sólo en la Argentina sino en todo el mundo.

“Los gobiernos de ultra derecha recalcitrante no trabajan para resolver los problemas de mayoría, sino para fortalecer y profundizar las diferencias de las minorías. Eso genera desencanto y nosotros no tenemos la capacidad para expresar alternativamente una opción política cualitativamente diferente”, desarrolló en diálogo con el periodista Antonio Llorente en radio Splendid.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner dijo que está muy preocupado porque hay nuevos mecanismos en la percepción que tiene la ciudadanía de la política. Y se quejó: “En Chaco la gente dice que no puede pagar la luz, no puede comer, los jubilados no pueden comprar los remedios y aún así el oficialismo preserva un núcleo de votantes... sólo perdieron 1000 votantes con respecto a la elección anterior”.

“Yo he sido un tipo muy atacado, me han inventado barbaridades todo el tiempo y estos tipos hacen políticas con denuncias, financiamiento ilegal, barbaridades... Y así es muy difícil competir. Instalan algo que es distinto a lo que la percepción de la realidad misma indica y así no se puede hacer más política”, reiteró.

La política actual, dijo Capitanich, es estrictamente corporativa. “Eliminan al enemigo y no hay más democracia pluralista; son regímenes oligárquicos, gobiernos de unos pocos, regímenes plutocráticos, para ricos, y son gobiernos populistas de derecha que extinguen la democracia y tildan al adversario de enemigo”, completó.

Al ser consultado sobre cómo todas estas cuestiones terminan provocando una baja participación en elecciones, el otrora gobernador contestó: “Hacen una campaña de degradación absoluta por la política para generar las condiciones de que el que no va a votar por ellos, no va a votar”.

Desinterés en aumento

La baja participación electoral fue uno de los elementos más destacados de las elecciones realizadas este domingo en varias provincias argentinas. Según datos oficiales, en Chaco votó apenas el 52,1% del padrón, mientras que en Jujuy fue del 63% y en Salta del 58,76 por ciento. En San Luis, que también celebró comicios, apenas el 60,5% de las personas habilitadas para votar fueron a las urnas.