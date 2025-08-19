Política

Los candidatos que buscan la renovación: quiénes son los jóvenes “sub 40” que se presentan en las próximas elecciones

De cara a los comicios del próximo 26 de octubre, en algunas provincias las principales fuerzas optaron por caras nuevas apostando a una renovación en el Congreso de la Nación

Felipe Vitola

Por Felipe Vitola

Guardar
Quiénes son los candidatos jóvenes
Quiénes son los candidatos jóvenes que se presentan en las elecciones

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país con el objetivo de renovar bancas en el Congreso de la Nación. En ese sentido, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Justamente, este domingo, se sellaron las listas de cada una de las fuerzas en todos los distritos que participarán de los comicios. Los principales frentes armaron sus nóminas y en algunos casos sorprendió la nominación de candidatos jóvenes que están comenzando su camino político.

Una de las que ya cuenta con experiencia y se apunta como referente de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación es la salteña María Emilia Orozco, de 36 años. Si bien ya ha pasado por la Cámara de Diputados, ahora competirá por un lugar en el Senado.

María Emilia Orozco
María Emilia Orozco

“Desde Salta vamos a llevar las fuerzas que el presidente necesita para sacar adelante el país y nuestra provincia“, escribió la libertaria en sus redes sociales, siendo una de las principales referentes del oficialismo nacional en su provincia.

En la misma línea, en la provincia de La Rioja, uno de los distritos que tuvo a LLA con un resultado positivo en el 2023 tras la campaña que tuvo a Martín Menem como cabeza, ahora buscará vencer al peronismo a través de Gino Visconti.

Gino Visconti
Gino Visconti

Referente de la juventud libertaria, el empresario gastronómico de 31 años encabezará la lista junto a dirigente de Chilecito, Carolina Moreno.

Otro de los lugares donde el partido que comanda Karina Milei decidió poner a un referente joven es en Chaco. Allí, tras la alianza entre LLA y el gobernador Leandro Zdero, el primer candidato a senador será Juan Cruz Godoy.

Se trata de un joven de 30 años vinculado a la actividad tecnológica-financiera y uno de los militantes a la desregulación total. Tendrá la tarea de polarizar con el ex mandatario provincial y referente del peronismo local, Jorge “Coqui” Capitanich.

Sin embargo, la gran sorpresa del cierre de listas fue la confirmación del candidato en un distrito fuerte, como lo es la provincia de Santa Fe, con la postulación de Agustín Pellegrini como primer candidato a diputado.

Agustín Pellegrini
Agustín Pellegrini

Se trata de un joven de 25 años que es el actual vicepresidente del partido libertario en esa jurisdicción. Además, estará acompañado por Yamile Tomassoni en el segundo lugar y Juan Pablo Montenegro en el tercero.

“Hoy me emociona ver a Agustín encabezando la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe junto a un gran equipo de leales. Sé que van a dejar todo por el cambio que la Argentina eligió“, escribió en sus redes sociales, la actual referente libertaria en la provincia, Romina Diez.

Por otro lado, en la provincia de Mendoza, el Frente de Izquierda postuló a Micaela Blanco, una dirigente de 31 años, que buscará ganar un lugar para la Cámara de Diputados. Compartirá la nómina con Nicolás Fernández, Marta Bernabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda.

Micaela Blanco
Micaela Blanco

“Enorme orgullo las listas del Frente de Izquierda, integradas por decenas de trabajadoras y trabajadores, jóvenes estudiantes y referentes de distintos sectores: el movimiento ambiental, de mujeres y diversidades, estudiantil, de derechos humanos, artístico y cultural“, escribió Blanco en sus redes sociales.

Otro de los espacios que presentó una nómina que joven en busca de una renovación es Nuevos Aires. Su lista de candidatos al Senado en la Ciudad de Buenos Aires será encabezada por Agustín Rombolá, de 30 años, que estará acompañado por Marina Damil, especialista con trayectoria en Comunicación y Educación. Como tercer candidato figura el ex Jefe del Comando Conjunto Antártico, Edgar Calandín, lo cual remarca la importancia estratégica de las regiones australes y la soberanía nacional en la plataforma del espacio, según se comunicó oficialmente.

Agustín Rombolá (@agustindrombola)
Agustín Rombolá (@agustindrombola)

Simultáneamente, la lista de Diputados por la Provincia de Buenos Aires presenta otra apuesta generacional, liderada por Sixto Cristiani, de 28 años, quien estará acompañado por Cata Achilli, Leandro Nievas, Milagros Alfonso y Cristian Ruiz, todos representantes de ciudades del interior bonaerense como Carmen de Areco, Bahía Blanca, Tandil y Tres Arroyos.

Asimismo, otro representante joven en la Ciudad de Buenos Aires, será Federico Winokur. El dirigente del Nuevo Más de 32 años, será el representante del espacio que conduce Manuela Castañera, para intentar ingresar a la Cámara de Diputados.

Federico Winokur
Federico Winokur

A principio de este año, también se postuló como candidato a legislador porteño y tuvo algunos cruces en el debate con el vocero presidencial Manuel Adorni. En sus redes sociales se presenta como uno de los organizadores del “campamento anticapitalista”.

En tanto, en la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria que encabeza Jorge Taiana, en el noveno lugar aparece la legisladora bonaerense Fernanda Díaz, de 35 años. “Soy parte de una generación que se sumó a la política de la mano de Néstor y Cristina”, escribió en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Elecciones 2025La Libertad AvanzaFuerza PatriaFrente de IzquierdaNuevos Airesúltima noticias

Últimas Noticias

Kicillof pidió que se declare la emergencia por el parate de obra pública en la provincia de Buenos Aires

“Lo de Milei no es eficiencia económica, es una salvajada”, dijo el Gobernador en conferencia de prensa. Envió un proyecto de ley a la Legislatura para declarar ese estatus y volvió a reclamarle fondos a la Casa Rosada

Kicillof pidió que se declare

La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en una causa contra Grabois por usurpación

Se trata de la toma del edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, que fue disuelto por la gestión del presidente Milei. Impulsarán la causa hasta lograr la condena, afirmó el comunicado del Poder Ejecutivo

La Justicia aceptó al Gobierno

Con los candidatos definidos, la oposición busca “heridos” para insistir con leyes vetadas por Milei

Se intensifican los contactos en Diputados. El rol del PRO, de la UCR, el apoyo para discapacidad, la caída de la moratoria y las dudas para aumentos en jubilaciones

Con los candidatos definidos, la

El Gobierno se reunió con los candidatos del PRO en PBA para diseñar la campaña y profundizar la polarización con el kirchnerismo

Invitado por Cristian Ritondo, el armador libertario, Sebastián Pareja, participó de un encuentro con los dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri. Fue antes del anuncio de suspensión del acto en Junín

El Gobierno se reunió con

Trabajadores del Garrahan harán un festival y presionan por la Ley de emergencia pediátrica

Técnicos y profesionales del hospital ratificaron que las medidas de lucha por salarios continuarán esta semana. La asamblea de residentes agradeció el apoyo de la sociedad. Seguirán de cerca el dictámen que llegó con media sanción de diputados a la cámara alta

Trabajadores del Garrahan harán un
ÚLTIMAS NOTICIAS
El COVID-19 acelera el envejecimiento

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

Tragedia en Villa Celina: una anciana de 81 años fue atropellada por el colectivo del que se bajaba y murió

El gobierno porteño lanzó un operativo en Las Cañitas y Palermo por el envenenamiento de perros

Kicillof pidió que se declare la emergencia por el parate de obra pública en la provincia de Buenos Aires

Envenenamiento de animales en Buenos Aires: cómo prevenir y abordar estas situaciones, según expertos

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos advirtió que nadie

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

El MAS se desploma en el Parlamento de Bolivia: apenas un diputado y sin senadores

TELESHOW
Se separó Dai Fernández, la

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor

Habló Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis: “No me siento responsable de su separación”

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”