Los candidatos que buscan la renovación: quiénes son los jóvenes “sub 40” que se presentan en las próximas elecciones

Quiénes son los candidatos jóvenes que se presentan en las elecciones

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el país con el objetivo de renovar bancas en el Congreso de la Nación. En ese sentido, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Justamente, este domingo, se sellaron las listas de cada una de las fuerzas en todos los distritos que participarán de los comicios. Los principales frentes armaron sus nóminas y en algunos casos sorprendió la nominación de candidatos jóvenes que están comenzando su camino político.

Una de las que ya cuenta con experiencia y se apunta como referente de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación es la salteña María Emilia Orozco, de 36 años. Si bien ya ha pasado por la Cámara de Diputados, ahora competirá por un lugar en el Senado.

María Emilia Orozco

“Desde Salta vamos a llevar las fuerzas que el presidente necesita para sacar adelante el país y nuestra provincia“, escribió la libertaria en sus redes sociales, siendo una de las principales referentes del oficialismo nacional en su provincia.

En la misma línea, en la provincia de La Rioja, uno de los distritos que tuvo a LLA con un resultado positivo en el 2023 tras la campaña que tuvo a Martín Menem como cabeza, ahora buscará vencer al peronismo a través de Gino Visconti.

Gino Visconti

Referente de la juventud libertaria, el empresario gastronómico de 31 años encabezará la lista junto a dirigente de Chilecito, Carolina Moreno.

Otro de los lugares donde el partido que comanda Karina Milei decidió poner a un referente joven es en Chaco. Allí, tras la alianza entre LLA y el gobernador Leandro Zdero, el primer candidato a senador será Juan Cruz Godoy.

Se trata de un joven de 30 años vinculado a la actividad tecnológica-financiera y uno de los militantes a la desregulación total. Tendrá la tarea de polarizar con el ex mandatario provincial y referente del peronismo local, Jorge “Coqui” Capitanich.

Sin embargo, la gran sorpresa del cierre de listas fue la confirmación del candidato en un distrito fuerte, como lo es la provincia de Santa Fe, con la postulación de Agustín Pellegrini como primer candidato a diputado.

Agustín Pellegrini

Se trata de un joven de 25 años que es el actual vicepresidente del partido libertario en esa jurisdicción. Además, estará acompañado por Yamile Tomassoni en el segundo lugar y Juan Pablo Montenegro en el tercero.

“Hoy me emociona ver a Agustín encabezando la lista de La Libertad Avanza en Santa Fe junto a un gran equipo de leales. Sé que van a dejar todo por el cambio que la Argentina eligió“, escribió en sus redes sociales, la actual referente libertaria en la provincia, Romina Diez.

Por otro lado, en la provincia de Mendoza, el Frente de Izquierda postuló a Micaela Blanco, una dirigente de 31 años, que buscará ganar un lugar para la Cámara de Diputados. Compartirá la nómina con Nicolás Fernández, Marta Bernabeu, Nicolás Cortez y Julieta Uceda.

Micaela Blanco

“Enorme orgullo las listas del Frente de Izquierda, integradas por decenas de trabajadoras y trabajadores, jóvenes estudiantes y referentes de distintos sectores: el movimiento ambiental, de mujeres y diversidades, estudiantil, de derechos humanos, artístico y cultural“, escribió Blanco en sus redes sociales.

Otro de los espacios que presentó una nómina que joven en busca de una renovación es Nuevos Aires. Su lista de candidatos al Senado en la Ciudad de Buenos Aires será encabezada por Agustín Rombolá, de 30 años, que estará acompañado por Marina Damil, especialista con trayectoria en Comunicación y Educación. Como tercer candidato figura el ex Jefe del Comando Conjunto Antártico, Edgar Calandín, lo cual remarca la importancia estratégica de las regiones australes y la soberanía nacional en la plataforma del espacio, según se comunicó oficialmente.

Agustín Rombolá (@agustindrombola)

Simultáneamente, la lista de Diputados por la Provincia de Buenos Aires presenta otra apuesta generacional, liderada por Sixto Cristiani, de 28 años, quien estará acompañado por Cata Achilli, Leandro Nievas, Milagros Alfonso y Cristian Ruiz, todos representantes de ciudades del interior bonaerense como Carmen de Areco, Bahía Blanca, Tandil y Tres Arroyos.

Asimismo, otro representante joven en la Ciudad de Buenos Aires, será Federico Winokur. El dirigente del Nuevo Más de 32 años, será el representante del espacio que conduce Manuela Castañera, para intentar ingresar a la Cámara de Diputados.

Federico Winokur

A principio de este año, también se postuló como candidato a legislador porteño y tuvo algunos cruces en el debate con el vocero presidencial Manuel Adorni. En sus redes sociales se presenta como uno de los organizadores del “campamento anticapitalista”.

En tanto, en la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria que encabeza Jorge Taiana, en el noveno lugar aparece la legisladora bonaerense Fernanda Díaz, de 35 años. “Soy parte de una generación que se sumó a la política de la mano de Néstor y Cristina”, escribió en sus redes sociales.