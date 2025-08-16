“Juanchi” Zabaleta cuestionó a Máximo Kirchner: “La política no es una herencia, eso sale mal”

Juan Zabaleta (Gastón Taylor)

El exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, lanzó una serie de definiciones sobre la actualidad del peronismo, la figura de Máximo Kirchner y el futuro de la dirigencia bonaerense. En una entrevista radial, el dirigente de Hurlingham cuestionó la estructura del espacio y responsabilizó tanto al gobierno anterior como a los principales líderes por la crisis que afecta al PJ.

Zabaleta, candidato a concejal por Hurlingham en la alianza Somos Buenos Aires, analizó la fragmentación del justicialismo: “No hay más espacio en este peronismo que cada vez es más chico y más atomizado, que discute para adentro y ya no le habla a la comunidad”, afirmó. Según el exfuncionario, el principal problema radica en una dirigencia centrada en sus propios intereses y no en las demandas sociales.

Así, describió un escenario donde “se mira el ombligo permanentemente” y remarcó la necesidad de consensos transversales con sectores que exhiban gestión. “La única economía que sirve es la que genera trabajo, esa es cuidar la matriz productiva argentina y también al productor rural”, agregó.

Consultado sobre el contexto bonaerense, detalló que el gobernador Axel Kicillof “labura”, pero advirtió acerca de la convivencia forzada del mandatario con sectores internos a los que denominó “verdugos”. En esa línea, trazó una diferencia con el oficialismo tradicional y, al ser consultado por la relación con la agrupación La Cámpora, consideró que “ha dejado de ser una agrupación que interpelaba a la juventud con políticas claras y pasó a ser una agrupación de monotributistas del Estado”.

Con relación a Máximo Kirchner, y consultado por Lorena Maciel en Radio con Vos, el exministro redobló sus críticas y recordó la renuncia del diputado a la presidencia del bloque en medio del debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: “No renunciés, sentá al ministro de Economía, a tu vieja, al presidente y ordená el proceso”. Zabaleta aseguró que al momento de gestionar, esos movimientos terminan siendo funcionales al desgaste interno y afectan la capacidad de resolución de las crisis. “Renunció y se fue. Feo eso”, sostuvo.

Consultado sobre una eventual candidatura de Máximo Kirchner, y si “le da el piné” para presentarse, fue tajante: “Yo creo que no”. “La política no es una herencia, eso sale mal… Un día se te ocurrió quedarte con el PJ bonaerense por Zoom en plena pandemia”, sostuvo. Y amplió: “Creo que tiene que someterse al voto popular y tiene una oportunidad de encabezar la lista de diputados nacionales para saber si la gente lo vota o no”.

En ese tono crítico, Zabaleta sugirió que los referentes de La Cámpora se presenten “de candidatos a concejal en cada municipio”, desafiando abiertamente a los cuadros del sector para que respalden su representatividad en las urnas.

“A la pollera de Cristina la desgarraron, la rompieron toda. ¿Viste como te agarrabas vos de la pollera de tu abuela, que viste que la rompías al costado? Se abría la pollera con el cierre de costado. Bueno, le rompieron el cierre a Cristina de la pollera de tanto agarrarse de Cristina. Bueno, pónganse los pantalones largos y arranquen y sean candidatos todos", detalló.

Sobre las elecciones y el avance del gobierno libertario, Zabaleta consideró que “Milei es resultado de lo que produjo el peronismo y su mal gobierno”. Señaló de manera directa la responsabilidad de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y relacionó el crecimiento del oficialismo libertario con la crisis de representatividad y el desgaste del peronismo.

Por último, elogió a gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), consideró que “hay una inflación baja con salarios magros” bajo la actual gestión de LLA, y describió que el deterioro del tejido social generó una “grieta” que atraviesa a millones de argentinos