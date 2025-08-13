Uno por uno, quiénes se encaminan a ser los candidatos del peronismo en las provincias que eligen senadores

Juan Manuel Urtubey (Salta), José Emilio "Pichón" Neder (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Mariano Recalde (CABA) los nombres de Fuerza Patria para las senadurías

El peronismo nacional se alista para enfrentar las elecciones de medio término ante La Libertad Avanza (LLA), que se presenta como la principal opción para medir fuerzas en el territorio. Si bien hay otras opciones en cancha, la real disputa se dará entre esas dos expresiones políticas, en una marcada polarización del escenario electoral.

Uno de los datos trascendentes del resultado será el nombre y apellido de quienes ingresen al Senado. En esta oportunidad se eligen senadores en ocho provincias: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Si bien quedan cinco días enteros para negociar el armado de las listas y, sobre todo, definir la cabeza, en algunos distritos hay nombres propios que parecen inamovibles para encarar la disputa del 26 de octubre. La rosca política estará activa hasta último momento, para sumar y restar los intereses de las distintas facciones del peronismo.

En Salta el nombre que está firme es el de Juan Manuel Urtubey. El ex gobernador sería el primer candidato a senador de Fuerza Patria, espacio al que ya se integró la última semana, luego de una década distanciado del kirchnerismo. Antes de que Urtubey se defina a jugar, el que sonaba con fuerza era el de Sergio “Oso” Leavy, que actualmente forma parte de la Cámara alta.

Martín Soria (Río Negro), Oscar Parrilli (Nequén), Cristina López (Tierra del Fuego) y Adán Bhal (Entre Rios) los nombres del peronismo en la discusión del armado de listas

Urtubey mide más en las encuestas y tiene mayor injerencia en el escenario electoral salteño, luego de tres mandatos al mando de la gobernación. Por esas horas la negociación pasa por definir los lugares de cada sector. Con el ex mandatario al frente de la boleta para senadores, Leavy se correría a la cabeza de la boleta de diputados. Ese lugar, virtualmente, estaba ocupado por el actual diputado Emiliano Estrada, que ahora corre de atrás.

Por el momento, la diputada Pamela Caletti, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, se presentaría por el frente del oficialismo provincial. La indefinición sobre esa situación está atada a que existen negociaciones subterráneas entre el peronismo y la legisladora para poder sumarla a una de las dos listas. El Gobernador podría desmembrar el frente que presentó y jugar implícitamente a favor de la boleta del peronismo. Son horas cruciales en el norte, ya que los números que recibe no son buenos porque el escenario está hiperpolarizado entre LLLA

Según el último sondeo de la consultora CB, que es consumida con asiduidad en la política salteña, LLA aparece en el primer lugar con un 36,8%, en el segundo lugar está Fuerza Patria con el 27,3% y en el tercer escalón se asoma el Frente Provincial (que responde a Sáenz y llevaría a Caletti como candidata) con el 6,8%. Hay también dos datos que definen el marco en el que se dará la elección. El 7,8% votaría en blanco, mientras que el 17,2% respondió que no sabe a quién votará.

Sin Caletti en cancha y con un alto porcentaje de indecisos, en el peronismo asumen que tienen más posibilidades de ser competitivos contra la lista libertaria que encabezará Alfredo Olmedo. El histórico dirigente de campera amarilla consolidó una alianza con los libertarios y es el padrino político de Emilia Orozco, la diputada nacional libertaria que estuvo al frente del armado de listas en las elecciones locales y que en el 2027 aspira a ser candidata a gobernadora.

Juan Manuel Urtubey pica en punta para ser el candidato a senador de Fuerza Patria en Salta

En Chaco el nombre inamovible es el de Jorge “Coqui” Capitanich. El ex gobernador es una de las espadas históricas del peronismo que estará presente en esta elección. En esta oportunidad logró un generar un acuerdo más amplio que en las elecciones locales, al poder unir fuerzas con la intendenta de Barranquitas, Magda Ayala, que en los comicios chaqueños fue por su cuenta y obtuvo el 11% de los votos. Una cantidad de sufragios clave para poder ganar una elección que pinta ser reñida.

En Santiago del Estero hay dos candidatos cantados. El primero es el actual gobernador, Gerardo Zamora, que este año terminará su mandato y será la cabeza de lista del Frente Cívico por Santiago. El fin de semana presentó en sociedad la fórmula que competirá por su espacio, que estará integrada por Elías Miguel Suárez y Carlos Silva Neder.

El otro candidato es José Emilio “Pichón” Neder, que encabezará la boleta de Fuerza Patria. Ambos se unirán después en el Senado ya que, desde hace varios años, trabajan en forma conjunta. El frente local y el peronismo suelen ser, sistemáticamente, las dos expresiones elegidas en forma mayoritaria, motivo por el cuál la coalición que integran se queda con los legisladores de la mayoría pero también de la minoría. Zamora es socio político del peronismo y funciona en forma coordinada con el kirchnerismo.

En Entre Ríos hace varios días que se definió la dupla que enfrentará a la alianza forjada por el gobierno local de Rogelio Frigerio y le gobierno nacional. La lista oficial del peronismo será encabezada por Adán Bahl, como candidato a senador, y Guillermo Michel, como candidato a diputado.

El gobernador Gerardo Zamora será candidato en Santiago del Estero por un frente local pero seguirá como aliado del peronismo (@frentecivicosde)

Bahl fue el último candidato a gobernador del PJ, mientras que Michel se desempeñó como titular de la Aduana en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. La mayor parte del peronismo va detrás de ellos dos. Sin embargo, la diputada Carolina Gaillard se presentara con el sello del Frente Grande por su cuenta, mientras que Héctor Maya irá con una tercera boleta con tinte peronista.

En la Ciudad de Buenos Aires el que pica en punta para ocupar la candidatura a senador nacional es Mariano Recalde. El dirigente camporista cumple su mandato en la cámara Alta y aspira a renovarlo. Para la lista de diputados los que suenan con más fuerza son Ofelia Fernández y Matías Lammens. Una eventual sorpresa podría ser que alguno de los dos salte al Senado y encabece la lista. Sin embargo, dirigentes que los frecuentan, no los ven con ganas de jugar a ninguno de los dos.

El control del armado electoral está en manos de Recalde. Así fue acordado con Juan Manuel Olmos, que tuvo la lapicera en la construcción de la lista que acompañó a Leandro Santoro en las elecciones porteñas. El punto de conflicto pasa por la inclusión o no de Ofelia Fernández, que forma parte de Patria Grande, la fuerza política que lidera Juan Grabois.

El dirigente social mantiene latente la amenaza de plantar una lista paralela a Fuerza Patria si no hay acuerdo sobre la forma de armar la nómina en Buenos Aires y quién será la cabeza de la lista. Las tensiones permanecen vigentes en el armado electoral del peronismo y el destino de Fernández está atado a esa discusión de fondo.

El ex ministro de Justicia Martin Soria será el candidato a senador de Fuerza Patria en Río Negro (Gustavo Gavotti)

En Neuquén ayer se lanzó el secretario de ATE en la provincia, Carlos Quintriqueo, que estará acompañado por Ana Sandoval. Pero el nombre fuerte sería para competir sería el de Oscar Parrilli, la mano derecha de Cristina Kirchner, a la que se le vence el mandato y tiene intenciones de renovar su banca.

En Río Negro el candidato de Fuerza Patria para el Senado será el ex ministro de Justicia Martín Soria. El ex intendente de Roca será acompañado por Ana Marks. En la lista de Diputados irá Adriana Serquis. El peronismo cerró filas detrás de su candidatura y en las próximas debe terminar de definir las listas para enfrentar al oficialismo local que conduce el actual gobernador Alberto Weretilneck, enfrentado desde hace años con Soria.

Finalmente, en Tierra del Fuego, la principal opción que aparece en escena es la de la actual senadora Cristina López, que arraigo en el peronismo tradicional. Otro nombre que está sobre la mesa es el del actual jefe de Gabinete del gobierno provincial, Agustín Tita.

Las que corren son horas definitorias para el armado de listas y para la construcción de identidad de la propuesta electoral. Se negocia nombre por nombre para que la unidad sea lo más granítica posible dentro de un caótico micromundo peronista. En Fuerza Patria saben que será una elección difícil y que el fantasma de que haya una ola violeta en todo el país se mantiene a flote desde hace varios meses. Por eso, en la mayoría de las provincias se decidió apostar por caras conocidas. Nombres propios con trayectoria para dar la batalla electoral.