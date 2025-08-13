Política

El detrás de escena de la reunión de Milei con diputados en Olivos: les encomendó un rol clave y vieron la nueva película de Francella

El Presidente convocó a un grupo de legisladores de confianza para detallar su plan económico. Considera que deben ser voceros en el contexto político actual. La cumbre finalizó con la proyección del filme del actor argentino

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar

En extremo hermetismo, el presidente Javier Milei decidió ayer por la mañana que se cursaran invitaciones a un grupo de diputados de La Libertad Avanza y el PRO para mantener una reunión en la Residencia Presidencial de Olivos, la cual se enmarca en un contexto de relativa complejidad para el oficialismo por la insistencia de los vetos y los proyectos que impulsa la oposición, los cuales podrían vulnerar el objetivo de superávit fiscal que propone la Casa Rosada.

Los legisladores oficialistas fueron citados por Presidencia para que asistan a la Quinta de Olivos a las 20.30, horario en el que fueron recibidos allí por el asesor presidencial, Santiago Caputo; el único representante de la Casa Rosada que hubo en el encuentro.

Entre los asistentes del PRO destacaron Cristian Ritondo, con quien los libertarios negociaron un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, junto a figuras como Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Luciano Laspina, Alejandro Bongiovanni, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet; todos ellos con alta estima de parte del jefe de Estado.

Cristian Ritondo (Jaime Olivos)
Cristian Ritondo (Jaime Olivos)

Por el bloque libertario estuvieron alfiles clave en la parte legislativa y que suenan como candidatos en las próximas elecciones como el jefe de bloque Gabriel Bornoroni, el bonaerense José Luis Espert, la neuquina Nadia Márquez; y la santafesina Romina Diez. También estuvieron el presidente de Diputados, Martín Menem y los legisladores Manuel Quintar, Lilia Lemoine, Alberto Benegas Lynch, Santiago Santurio y Lisandro Almirón, que competirá como candidato a gobernador de Corrientes en pocas semanas.

Además, Milei convocó al “radical con peluca” Pablo Cervi, quien suena como candidato de La Libertad Avanza en Neuquén. No fueron invitados otros representantes de bloques aliados como el MID o legisladores referenciados en gobernadores.

Según contaron varios de los presentes a Infobae, el Presidente estaba interesado de poder contarles en primera persona a todos ellos las bases del programa económico y poder detallarles la importancia de la premisa del déficit cero. Estos legisladores fueron elegidos por Milei y Caputo por considerarlos “buenos voceros” en los medios de comunicación, considerando que durante estas semanas se debe defender en ese ámbito las premisas de la gestión libertaria ante la avanzada opositora.

La reunión comenzó algo después de las 21 horas y duró aproximadamente dos horas. Tal como se dijo, Milei les habló de “ser voceros” de las ideas de la gestión en la esfera pública y de la importancia de las bases económicas que pregona. A lo largo de la conversación mencionó a autores de su preferencia como Robert Nozick, John Rawls, Jesús Huerta de Soto, Adam Smith, Carl Menger y Philipp Bagus.

En particular, los presentes comentaron que el libertario hizo especial énfasis en el nuevo libro que escribió el integrante de la Fundación Faro, Axel Kaiser, llamado Parásitos mentales. “Si la tradición judeocristiana nos trajo a la civilización, la izquierda nos conduce indefectiblemente hacia la barbarie. Todas estas ideas nefastas se transmiten y se propagan como parásitos, instalándose en la mente de millones de seres humanos gracias a décadas de esfuerzos propagandísticos", afirmó oportunamente Milei.

Argentina's President of the Chamber
Argentina's President of the Chamber of Deputies Martin Menem speaks as lawmakers debate a decree issued by President Javier Milei's government on a potential new deal between Argentina and the IMF, at Argentina's National Congress in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Matias Baglietto

“Lo noté muy tranquilo. No insultó a nadie. Estuvo en modo profesor”, afirmó uno de los diputados que asistió al invite, destacando que criticó al gobernador Axel Kicillof sin llamarlo “enano soviético”.

En el mismo encuentro, Milei dijo estar alineado con las instituciones y remarcó que nunca jugó “por fuera de las reglas”. Hizo un repaso del fracaso legislativo que sufrió ante las candidaturas de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y remarcó que, así como los nombró por decreto, aceptó “el rechazo del Senado”.

En esa línea, según reconstruyó uno de los comensales, alegó que los vetos son una facultad de raigambre constitucional y que tiene “derecho en rechazar lo que” siente que le puede “perjudicar en la gestión”. “Me exigen un plan y un proyecto de país, pero yo no voy a elegir ganadores y perdedores”, fue una de las definiciones.

Después de esa conversación, Milei los invitó a comer empanadas de pollo y de jamón y queso. También tomaron agua y gaseosas en lata. Fue ahí cuando les comentó que había visto Homo Argentum, la nueva película de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, que se estrenará en todos los cines del país este jueves y que lo tiene a Guillermo Francella encarnando 16 personajes diferentes.

Milei dijo que le había encantado la película por cómo el actor encarnó los diferentes arquetipos argentos y porque, además, había muchos “mensajes anti woke”.

“La tengo acá, ¿quieren verla?“, los invitó el Presidente. Los allí presentes no se negaron y sólo algunos se fueron poco después porque tenían comisiones en la Cámara de Diputados: hoy la oposición planea dictaminar los proyectos de los gobernadores sobre las ATN y el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La película terminó pasada la medianoche.

Temas Relacionados

Javier MileiOlivosDiputadosVetos

Últimas Noticias

Fentanilo mortal: el Congreso le pedirá al Poder Ejecutivo un extenso informe sobre las intoxicaciones

La Cámara baja unificó el reclamo y acordó enviar directamente a la Presidencia un largo cuestionario para solicitar detalles sobre el rol de los laboratorios, acciones de la ANMAT y medidas para retirar lotes contaminados

Fentanilo mortal: el Congreso le

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro por 24 horas y se movilizaron para exigir mejora salarial

Los profesionales marcharon hacia la sede central de la obra social Unión Personal para exigir el fin de los cobros adicionales aplicados desde el 1 de agosto

Los trabajadores del Hospital Garrahan

“La candidatura de Máximo Kirchner hay que discutirla”, afirmó un candidato cercano a Kicillof

Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, planteó la necesidad de priorizar perfiles con gestión comprobada y sensibilidad social en la boleta bonaerense, mientras se profundiza la interna en el peronismo por el armado de listas

“La candidatura de Máximo Kirchner

Paso a paso, cómo será votar por primera vez con Boleta Única Papel en las elecciones nacionales del 26 de octubre

La periodista Maru Duffard analizó en Infobae en Vivo el impacto del nuevo sistema electoral, resaltando la transparencia y el ahorro económico, pero también advirtió sobre obstáculos para votantes con dificultades visuales y la necesidad de adaptarse al cambio

Paso a paso, cómo será

Renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa

Renunció Antonio José Mauad a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: cae la Bolsa en

Mercados: cae la Bolsa en una rueda con la atención puesta en la licitación del Tesoro y el dato de inflación

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi y quedó detenido

La volatilidad de tasas no cesa y advierten que puede impactar en el crecimiento económico

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: declara el camarógrafo que denunció por abuso al joven que apareció muerto en Coghlan

Incautaron un cargamento de fentanilo valuado en más de 60 millones de pesos

INFOBAE AMÉRICA
Rebecca Schaeffer: la actriz que

Rebecca Schaeffer: la actriz que estuvo a un paso de protagonizar Pretty Woman y El Padrino III pero fue asesinada por un fan

La OPS investigará las muertes de doce bebés en un hospital de Guayaquil

Donald Trump garantizó a los líderes europeos que solo Zelensky negociará posibles cesiones territoriales

Elecciones en Bolivia: candidatos cierran campañas y desde el jueves rige el silencio electoral

La CIDH alertó que las acciones de Noboa contra la Corte ponen en riesgo la independencia judicial

TELESHOW
Julieta Prandi se descompensó luego

Julieta Prandi se descompensó luego de conocer la condena contra su exmarido

Wanda Nara mostró su recorrido por México: shopping, cultura y una noche de sabores y amigos

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”

La China Suárez mostró su nueva casa en Turquía: vestidor de lujo, un jardín soñado y los looks del verano

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”