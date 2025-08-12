Javier Milei cena con diputados de LLA y el PRO en la Quinta de Olivos para asegurar el bloqueo a los vetos

La cena de Milei con los diputados es en la Quinta de Olivos (Julieta Ferrario)

Ante la necesidad de tener que blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei decidió organizar esta noche una cena con diputados de La Libertad Avanza y del PRO.

El mandatario nacional recibe desde las 20:00 a un nutrido grupo de legisladores tanto del oficialismo como del principal aliado del Gobierno a nivel parlamentario, encabezados por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.

A la comida, sin embargo, no fueron invitados ni los denominados “radicales con peluca”, Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén), ni el MID de Oscar Zago.

El primero de esos espacios se sumó recientemente a las filas violetas a través de un interbloque, mientras que el segundo ya anticipó que no va a acompañar todas las medidas que tomó Milei.

“Con Zago vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7.2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo”, escribió en su cuenta de X Eduardo Falcone, uno de los tres integrantes del MID.

A principios de este mes, el presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793), sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.

