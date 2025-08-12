Política

Javier Milei cena con diputados de LLA y el PRO en la Quinta de Olivos para asegurar el bloqueo a los vetos

El Presidente recibe a los representantes del oficialismo y del principal bloque aliado en el Congreso, antes de tener que poner a prueba en el recinto las decisiones de dar de baja las leyes aprobadas para un aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad

Federico Galligani

Por Federico Galligani

La cena de Milei con los diputados es en la Quinta de Olivos (Julieta Ferrario)

Ante la necesidad de tener que blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei decidió organizar esta noche una cena con diputados de La Libertad Avanza y del PRO.

El mandatario nacional recibe desde las 20:00 a un nutrido grupo de legisladores tanto del oficialismo como del principal aliado del Gobierno a nivel parlamentario, encabezados por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.

A la comida, sin embargo, no fueron invitados ni los denominados “radicales con peluca”, Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones) ,Luis Picat (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca) y Pablo Cervi (Neuquén), ni el MID de Oscar Zago.

El primero de esos espacios se sumó recientemente a las filas violetas a través de un interbloque, mientras que el segundo ya anticipó que no va a acompañar todas las medidas que tomó Milei.

“Con Zago vamos a acompañar el veto a la moratoria. Respecto al desfasaje del 7.2%, estamos convencidos de que los jubilados tienen que cobrarlo alguna vez. Hay formas de financiar un aumento a los jubilados sin romper el equilibrio fiscal. Hace falta más diálogo”, escribió en su cuenta de X Eduardo Falcone, uno de los tres integrantes del MID.

A principios de este mes, el presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793), sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.

Noticia en desarrollo...

