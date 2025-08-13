Alianza LLA-PRO: Karina Milei lleva las riendas de la campaña bonaerense y planea hacer lo mismo en CABA

Karina Milei (Jaime Olivos)

Sintonía en la provincia de Buenos Aires, distancia en la Ciudad. Aunque LLA y el PRO armaron un esquema de alianza en ambos distritos, en un lado de la General Paz hay sintonía entre los caciques de ambos partidos; en el otro, distancia total y augurios de escasa colaboración en la campaña. En ambos casos, está previsto que Karina Milei lidere la estrategia y los amarillos la sigan.

En PBA, el jefe del PRO local, Cristian Ritondo, artífice central del acuerdo a pesar de las desavenencias entre los liderazgos nacionales, está involucrado. De hecho, en la primera foto de campaña, en Villa Celina (La Matanza), estuvo presente y se puso el buzo violeta que diseñaron los libertarios.

Además, ayer estuvo en la Casa Rosada con Lule Menem, uno de los dos armadores de LLA -junto con Sebastián Pareja-, para definir los pasos a seguir en la campaña y el estado del frente en los distritos. A la salida del encuentro, como contó Infobae, el presidente del bloque de PRO en la Cámara de Diputados nacional deslizó que el plan conjunto es “ir de gira a todos los barrios”.

No obstante, no participó de las incipientes reuniones de la “mesa bonaerense” que se realizaron los últimos dos martes. Y es Karina Milei quien manda, con Pareja y Lule Menem en el territorio y Santiago Caputo en la estrategia, siempre por debajo de la secretaria general.

La foto que inauguró la campaña bonaerense

Por caso, fueron diseñados por esa mesa chica, que se reúne en la Casa de Gobierno desde hace dos martes, los detalles de la “foto de egresados” del jueves pasado donde se inauguró el polémico eslogan “Kirchnerismo Nunca Más” (o “de los teletubbies”, como la llamaba ayer irónicamente un dirigente libertario). También, el acto del jueves próximo en un club de La Plata, donde Milei hablará por primera vez a los propios desde el inicio de la campaña.

En ese evento, como todos los de LLA desde el inicio, decide Karina Milei. Uno de los candidatos dijo a este medio que solamente tenían la invitación y no sabían siquiera si las cabezas de listas subirán al escenario. En el PRO sólo sabían lo -poco- que fue anunciado: que será en el Club Atenas. Desde ya, Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli, que siguen definiéndose amarillos -a diferencia de Diego Valenzuela, candidato en la Primera Sección, que se afilió a LLA- tienen definido ir: “Se pusieron el buzo de violeta, cómo no van a ir a un acto”, dijeron en sus entornos. Ayer, Milei confirmó con un flyer violeta y el eslogan Kirchnerismo Nunca Más su primer acto propiamente dicho de campaña. La semana pasada se había tomado una foto.

Patricia Bullrich se encamina a ser candidata a senadora (REUTERS)

Del otro lado de la General Paz las diferencias son notables. Si bien en CABA todavía no están definidos los nombres para las listas -se anuncian, como máximo, el domingo- desde ambos sectores avizoran que van a trabajar en compartimentos separados. “La campaña la hace LLA. ¿Por qué tendría participación alguien que pone un candidato en 5to lugar?" Sería rarísimo. Si encabeza Patricia, no va a opinar De Andreis cuál es el eslogan”, dijeron en el búnker de campaña en referencia a la futura candidata a primera senadora, ex PRO y ministra de Seguridad de Milei. Y a Fernando de Andreis, el postulante de Mauricio Macri para la lista de Diputados y ex secretario de la Presidencia durante el gobierno Cambiemos (la otra candidata macrista sería Jimena de la Torre).

En CABA para las elecciones falta más tiempo -son en octubre, el 26-, y en Uspallata ya adelantaron en la previa del cierre de listas que no participarán demasiado en la campaña. El PRO está muy convulsionado. Ayer, Diego Guelar dijo que tenía “el honor de ofrecer declinar su candidatura a Senador Nacional por CABA, si Alberto Crescenti, el porteño más significativo, acepta ser el postulante”. También María Eugenia Vidal se distanció. No querían ser el vagón de cola de LLA y no tomar, siquiera, decisiones en la campaña, además de ocupar lugares secundarios y perder el color amarillo.

En PBA se plegaron a esas condiciones que se están cumpliendo sin chistar.